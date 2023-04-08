https://sputnikarabic.ae/20230408/فاو-أسعار-المواد-الغذائية-انخفضت-بنسبة-205-عالميا-1075676881.html
"فاو": أسعار المواد الغذائية انخفضت بنسبة 20.5% عالميا
"فاو": أسعار المواد الغذائية انخفضت بنسبة 20.5% عالميا
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، أن أسعار المواد الغذائية انخفضت للشهر الثاني عشر على التوالي في مارس/ آذار 2023، بنسبة 20.5%، مقارنة بالشهر... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T11:55+0000
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وقالت المنظمة في بيان، يوم الجمعة، إن مؤشرها، الذي يرصد أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، تراجع بنسبة 2.1% مقارنة بمستواه في فبراير/ شباط الماضي، وانخفض بنسبة 20.5% مقارنة بمستواه القياسي في مارس 2022.وعزت المنظمة هذا الانخفاض إلى عوامل منها وفرة الإمدادات وتراجع الطلب على الواردات وتمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.وأوضحت أن تراجع المؤشر يعكس انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان، وهو ما عوض ارتفاع أسعار السكر واللحوم.وانخفض مؤشر "الفاو" لأسعار الحبوب 5.6%، على أساس شهري في مارس، مع تراجع القمح 7.1%، والذرة 4.6%، والأرز 3.2%.وتراجعت الزيوت النباتية 3%، بانخفاض نحو 47.7%، عن المستوى الذي سجله المؤشر في مارس 2022، بينما تراجع مؤشر الألبان 0.8%.على النقيض من ذلك، ارتفع سعر السكر 1.5%، إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، متأثرا بمخاوف من احتمال تراجع الإنتاج في الهند وتايلاند والصين. كما زاد مؤشر أسعار اللحوم 0.8%.وأضاف: "هذا هو الحال بشكل خاص في البلدان النامية المستوردة للغذاء، حيث يتفاقم الوضع بسبب انخفاض قيمة عملاتها مقابل الدولار أو اليورو وتزايد أعباء الديون".
https://sputnikarabic.ae/20230406/خبير-تحول-مصر-لمركز-للحبوب-الروسية-يساهم-في-وصولها-للدول-الفقيرة-1075610962.html
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منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
"فاو": أسعار المواد الغذائية انخفضت بنسبة 20.5% عالميا
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، أن أسعار المواد الغذائية انخفضت للشهر الثاني عشر على التوالي في مارس/ آذار 2023، بنسبة 20.5%، مقارنة بالشهر نفسه من 2022.
وقالت
المنظمة في بيان، يوم الجمعة، إن مؤشرها، الذي يرصد أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، تراجع بنسبة 2.1% مقارنة بمستواه في فبراير/ شباط الماضي، وانخفض بنسبة 20.5% مقارنة بمستواه القياسي في مارس 2022.
وعزت المنظمة هذا الانخفاض إلى عوامل منها وفرة الإمدادات وتراجع الطلب على الواردات وتمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وأوضحت أن تراجع المؤشر يعكس انخفاض أسعار الحبوب
والزيوت النباتية ومنتجات الألبان، وهو ما عوض ارتفاع أسعار السكر واللحوم.
وانخفض مؤشر "الفاو" لأسعار الحبوب 5.6%، على أساس شهري في مارس، مع تراجع القمح 7.1%، والذرة 4.6%، والأرز 3.2%.
وتراجعت الزيوت النباتية 3%، بانخفاض نحو 47.7%، عن المستوى الذي سجله المؤشر في مارس 2022، بينما تراجع مؤشر الألبان 0.8%.
على النقيض من ذلك، ارتفع سعر السكر
1.5%، إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، متأثرا بمخاوف من احتمال تراجع الإنتاج في الهند وتايلاند والصين. كما زاد مؤشر أسعار اللحوم 0.8%.
في السياق، قال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في "فاو"، إنه "بينما انخفضت الأسعار على المستوى العالمي، فإنها لا تزال مرتفعة للغاية وتستمر في الارتفاع في الأسواق المحلية".
وأضاف: "هذا هو الحال بشكل خاص في البلدان النامية المستوردة للغذاء، حيث يتفاقم الوضع بسبب انخفاض قيمة عملاتها مقابل الدولار أو اليورو وتزايد أعباء الديون".