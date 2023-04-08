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https://sputnikarabic.ae/20230408/قناة-عبرية-الجيش-الإسرائيلي-يفحص-من-يقف-وراء-مطلقي-الصواريخ-من-سوريا-1075691567.html
قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يفحص من يقف وراء إطلاق الصواريخ من سوريا
قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يفحص من يقف وراء إطلاق الصواريخ من سوريا
أفادت قناة عبرية بأن الجيش الإسرائيلي يفحص من يقف وراء إطلاق الصواريخ الثلاثة من سوريا، مساء اليوم السبت. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T20:19+0000
2023-04-08T20:20+0000
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وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي قام بتفعيل إنذار في هضبة الجولان السورية المحتلة، فور إطلاق 3 صواريخ من داخل سوريا، وبأن التفاصيل قيد الفحص من قبل قوات الجيش.وعلى الرغم من ذلك، أوضحت القناة أنه لم يتضح، حتى الآن، ما إذا كانت الصواريخ الثلاثة قد أطلقت من الأراضي اللبنانية أو السورية، وأن الجيش الإسرائيلي يقوم بفحص وبحث الأمر، في الوقت الحالي، فضلا عن تفعيل إنذار في هضبة الجولان.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن هناك 3 صواريخ قد أطلقت من سوريا نحو الجولان السوري المحتل، أحدها سقط في الداخل السوري والثاني في الأردن والثالث في موشاف ميتسار بالجولان.وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أكدت في وقت سابق من اليوم السبت، برصد إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان، سقط أحدهما في منطقة مفتوحة.ومن جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "تم تفعيل إنذار في تطبيق الجبهة الداخلية في مناطق مفتوحة بالقرب من بلدة ميتسار في منطقة جنوب هضبة الجولان، التفاصيل قيد الفحص".وأضاف أدرعي: "رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل حيث اجتازت قذيفة واحدة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان، لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض وفق السياسة المتبعة".وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في 19 شباط/ فبراير الماضي، نقلا عن "مصدر عسكري"، مقتل 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا بجروح في حصيلة أولية لعدوان إسرائيلي استهدف مناطق سكنية في دمشق.وفي بيان نشرته وزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري تابع لها، إنه "في تمام الساعة 00:22 من فجر اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين".
https://sputnikarabic.ae/20230408/هيئة-البث-الإسرائيلية-تم-إطلاق-صاروخين-من-سوريا-باتجاه-الجولان-1075689889.html
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أخبار سوريا اليوم, لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الجولان, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الجولان, الأخبار

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يفحص من يقف وراء إطلاق الصواريخ من سوريا

20:19 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 20:20 GMT 08.04.2023)
© AFP 2023 / Mahmoud Zayyatنيران شوهدت في حقل زراعي أصابته صواريخ إسرائيلية خلال غارة جوية استهدفت منطقة قليلة في أطراف مدينة صور جنوب العاصمة اللبنانية بيروت في 7 أبريل 2023.
نيران شوهدت في حقل زراعي أصابته صواريخ إسرائيلية خلال غارة جوية استهدفت منطقة قليلة في أطراف مدينة صور جنوب العاصمة اللبنانية بيروت في 7 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© AFP 2023 / Mahmoud Zayyat
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أفادت قناة عبرية بأن الجيش الإسرائيلي يفحص من يقف وراء إطلاق الصواريخ الثلاثة من سوريا، مساء اليوم السبت.
وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي قام بتفعيل إنذار في هضبة الجولان السورية المحتلة، فور إطلاق 3 صواريخ من داخل سوريا، وبأن التفاصيل قيد الفحص من قبل قوات الجيش.
وعلى الرغم من ذلك، أوضحت القناة أنه لم يتضح، حتى الآن، ما إذا كانت الصواريخ الثلاثة قد أطلقت من الأراضي اللبنانية أو السورية، وأن الجيش الإسرائيلي يقوم بفحص وبحث الأمر، في الوقت الحالي، فضلا عن تفعيل إنذار في هضبة الجولان.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن هناك 3 صواريخ قد أطلقت من سوريا نحو الجولان السوري المحتل، أحدها سقط في الداخل السوري والثاني في الأردن والثالث في موشاف ميتسار بالجولان.
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل
19:28 GMT
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أكدت في وقت سابق من اليوم السبت، برصد إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان، سقط أحدهما في منطقة مفتوحة.
ومن جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "تم تفعيل إنذار في تطبيق الجبهة الداخلية في مناطق مفتوحة بالقرب من بلدة ميتسار في منطقة جنوب هضبة الجولان، التفاصيل قيد الفحص".
وأضاف أدرعي: "رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل حيث اجتازت قذيفة واحدة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان، لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض وفق السياسة المتبعة".
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في 19 شباط/ فبراير الماضي، نقلا عن "مصدر عسكري"، مقتل 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا بجروح في حصيلة أولية لعدوان إسرائيلي استهدف مناطق سكنية في دمشق.
وفي بيان نشرته وزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري تابع لها، إنه "في تمام الساعة 00:22 من فجر اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين".
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