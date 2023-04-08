قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يفحص من يقف وراء إطلاق الصواريخ من سوريا
20:19 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 20:20 GMT 08.04.2023)
© AFP 2023 / Mahmoud Zayyatنيران شوهدت في حقل زراعي أصابته صواريخ إسرائيلية خلال غارة جوية استهدفت منطقة قليلة في أطراف مدينة صور جنوب العاصمة اللبنانية بيروت في 7 أبريل 2023.
© AFP 2023 / Mahmoud Zayyat
أفادت قناة عبرية بأن الجيش الإسرائيلي يفحص من يقف وراء إطلاق الصواريخ الثلاثة من سوريا، مساء اليوم السبت.
وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي قام بتفعيل إنذار في هضبة الجولان السورية المحتلة، فور إطلاق 3 صواريخ من داخل سوريا، وبأن التفاصيل قيد الفحص من قبل قوات الجيش.
ראשוני: התרעה הופעלה בדרום רמת הגולן, הפרטים בבדיקה— חדשות 13 (@newsisrael13) April 8, 2023
לידיעה המלאה - https://t.co/7g0bjwuTft@OrHeller pic.twitter.com/TBTMCt0sVd
وعلى الرغم من ذلك، أوضحت القناة أنه لم يتضح، حتى الآن، ما إذا كانت الصواريخ الثلاثة قد أطلقت من الأراضي اللبنانية أو السورية، وأن الجيش الإسرائيلي يقوم بفحص وبحث الأمر، في الوقت الحالي، فضلا عن تفعيل إنذار في هضبة الجولان.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن هناك 3 صواريخ قد أطلقت من سوريا نحو الجولان السوري المحتل، أحدها سقط في الداخل السوري والثاني في الأردن والثالث في موشاف ميتسار بالجولان.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أكدت في وقت سابق من اليوم السبت، برصد إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان، سقط أحدهما في منطقة مفتوحة.
ومن جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "تم تفعيل إنذار في تطبيق الجبهة الداخلية في مناطق مفتوحة بالقرب من بلدة ميتسار في منطقة جنوب هضبة الجولان، التفاصيل قيد الفحص".
צה"ל: שלוש רקטות שוגרו מסוריה לישראל, אחת מהן התפוצצה בשטח פתוח בדרום רמת הגולן— חדשות 13 (@newsisrael13) April 8, 2023
לידיעה המלאה - https://t.co/7g0bjwuTft@OrHeller
(צילום: מיכאל גלעדי, פלאש 90) pic.twitter.com/Tl46T8pQ5B
وأضاف أدرعي: "رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل حيث اجتازت قذيفة واحدة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان، لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض وفق السياسة المتبعة".
המתיחות בצפון: התרעה הופעלה - שיגורים בוצעו לעבר רמת הגולן | עדכונים שוטפים >> https://t.co/rrsPZaWotR— ישראל היום (@IsraelHayomHeb) April 8, 2023
(צילום: מועצה אזורית גליל עליון) pic.twitter.com/9fQIknam7k
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في 19 شباط/ فبراير الماضي، نقلا عن "مصدر عسكري"، مقتل 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا بجروح في حصيلة أولية لعدوان إسرائيلي استهدف مناطق سكنية في دمشق.
3 רקטות שוגרו מסוריה - אחת נחתה בארץ https://t.co/51OMy9TUi4— 0404 (@0404news) April 8, 2023
وفي بيان نشرته وزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري تابع لها، إنه "في تمام الساعة 00:22 من فجر اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين".