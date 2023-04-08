https://sputnikarabic.ae/20230408/كلب-يبدي-امتنانه-لرجل-أنقذه-من-الصقيع-فيديو-1075685871.html
كلب يبدي امتنانه لرجل أنقذه من الصقيع... فيديو
كلب يبدي امتنانه لرجل أنقذه من الصقيع... فيديو
لطالما احتلت الكلاب المرتبة الأولى في قائمة الحيوانات الأليفة الصديقة للإنسان، حيث أنها شاركته منذ العصور الغابرة المسكن والطعام وحتى في العمل، حيث شاركت... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T17:02+0000
2023-04-08T17:02+0000
2023-04-08T17:02+0000
نادي الفيديو
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وانتشر فيديو لعامل إنقاذ روسي استطاع انتشال كلب سقط في بحيرة متجمدة بعد تصدع الجليد فيها.ويبدو في الفيديو كيف أن الكلب الخائف بعد أن تم إخراجه من الماء توجه نحو اليابسة، حيث ينتظره المنقذون، لكنه قرر العودة باتجاه العامل الذي حمله بين يديه في منظر يجسد معنى وفاء هذه الحيوانات للإنسان.
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071401660_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_d39479f95779bedae29453fe53614dd6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
كلب يبدي امتنانه لرجل أنقذه من الصقيع... فيديو
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لطالما احتلت الكلاب المرتبة الأولى في قائمة الحيوانات الأليفة الصديقة للإنسان، حيث أنها شاركته منذ العصور الغابرة المسكن والطعام وحتى في العمل، حيث شاركت بحماية المواشي من الحيوانات الضارية ورعي القطعان.
وانتشر فيديو لعامل إنقاذ روسي استطاع انتشال كلب سقط في بحيرة متجمدة بعد تصدع الجليد فيها.
ويبدو في الفيديو كيف أن الكلب الخائف بعد أن تم إخراجه من الماء توجه نحو اليابسة، حيث ينتظره المنقذون، لكنه قرر العودة باتجاه العامل الذي حمله بين يديه
في منظر يجسد معنى وفاء هذه الحيوانات للإنسان.