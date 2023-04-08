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https://sputnikarabic.ae/20230408/كلب-يبدي-امتنانه-لرجل-أنقذه-من-الصقيع-فيديو-1075685871.html
كلب يبدي امتنانه لرجل أنقذه من الصقيع... فيديو
كلب يبدي امتنانه لرجل أنقذه من الصقيع... فيديو
لطالما احتلت الكلاب المرتبة الأولى في قائمة الحيوانات الأليفة الصديقة للإنسان، حيث أنها شاركته منذ العصور الغابرة المسكن والطعام وحتى في العمل، حيث شاركت... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T17:02+0000
2023-04-08T17:02+0000
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وانتشر فيديو لعامل إنقاذ روسي استطاع انتشال كلب سقط في بحيرة متجمدة بعد تصدع الجليد فيها.ويبدو في الفيديو كيف أن الكلب الخائف بعد أن تم إخراجه من الماء توجه نحو اليابسة، حيث ينتظره المنقذون، لكنه قرر العودة باتجاه العامل الذي حمله بين يديه في منظر يجسد معنى وفاء هذه الحيوانات للإنسان.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

كلب يبدي امتنانه لرجل أنقذه من الصقيع... فيديو

17:02 GMT 08.04.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصوركلب من فصيلة البج في نزهة في موسكو بعد تساقط الثلوج
كلب من فصيلة البج في نزهة في موسكو بعد تساقط الثلوج - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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لطالما احتلت الكلاب المرتبة الأولى في قائمة الحيوانات الأليفة الصديقة للإنسان، حيث أنها شاركته منذ العصور الغابرة المسكن والطعام وحتى في العمل، حيث شاركت بحماية المواشي من الحيوانات الضارية ورعي القطعان.
وانتشر فيديو لعامل إنقاذ روسي استطاع انتشال كلب سقط في بحيرة متجمدة بعد تصدع الجليد فيها.
ويبدو في الفيديو كيف أن الكلب الخائف بعد أن تم إخراجه من الماء توجه نحو اليابسة، حيث ينتظره المنقذون، لكنه قرر العودة باتجاه العامل الذي حمله بين يديه في منظر يجسد معنى وفاء هذه الحيوانات للإنسان.
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