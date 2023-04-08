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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230408/كييف-تخطط-للقيام-باستفزاز-عبر-استخدام-مواد-سامة-واتهام-روسيا-به-1075665136.html
كييف تخطط للقيام باستفزاز عبر استخدام مواد سامة واتهام روسيا به
كييف تخطط للقيام باستفزاز عبر استخدام مواد سامة واتهام روسيا به
أفادت غرفة العمليات للتنسيق المشترك بين الإدارات الروسية للاستجابة الإنسانية في أوكرانيا، بأن كييف تنوي تنفيذ عمل استفزازي في مقاطعة سومي بأوكرانيا عبر استخدام... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T00:04+0000
2023-04-08T00:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
استفزاز
القوات الأوكرانية
هجوم كيميائي
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان غرفة العمليات الإنسانية، "وفقا للبيانات المتاحة، التي أكدتها عدة مصادر مستقلة، تحت قيادة مكتب رئيس أوكرانيا، يجري التحضير لاستفزاز واسع النطاق يهدف إلى تشويه سمعة روسيا على الساحة الدولية".وتجدر الإشارة إلى أن كييف تخطط لنقل جثث ورفات الجنود الأوكرانيين القتلى من مستودعات الجثث إلى المواقع الزائفة المجهزة، الذين يُزعم أن وفاتهم حدثت نتيجة قصف ناري بواسطة ذخيرة مدفعية "روسية" مزودة بـ "مواد سامة".وأضاف البيان، أن نظام كييف سيعالج المنطقة والرفات "الجثث" بمواد سامة حتى يتمكن الخبراء المدعوون من الدول الغربية، الموجودة حاليًا على أراضي أوكرانيا، من توثيق "استخدام" القوات المسلحة الروسية "للأسلحة الكيماوية" المزعومة.يشار أيضا إلى أن أوكرانيا تعتزم القيام بهذا العمل من أجل صرف انتباه المجتمع الدولي عن وقائع جرائم الحرب العديدة التي نشرتها الأمم المتحدة، التي ارتكبها الجيش الأوكراني ومقاتلو التشكيلات القومية، وقد خطط نظام كييف لعملية إعلامية خاصة.هذا، وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة محاور القتال، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات النظام الأوكراني المتطرفة.
https://sputnikarabic.ae/20230407/البنتاغون-يدرس-معلومات-بشأن-تسريب-جديد-لوثائق-أمريكية-سرية-حول-أوكرانيا-والصين-1075664997.html
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أخبار أوكرانيا, استفزاز, القوات الأوكرانية, هجوم كيميائي, العالم
أخبار أوكرانيا, استفزاز, القوات الأوكرانية, هجوم كيميائي, العالم

كييف تخطط للقيام باستفزاز عبر استخدام مواد سامة واتهام روسيا به

00:04 GMT 08.04.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© AP Photo / Leo Correa
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أفادت غرفة العمليات للتنسيق المشترك بين الإدارات الروسية للاستجابة الإنسانية في أوكرانيا، بأن كييف تنوي تنفيذ عمل استفزازي في مقاطعة سومي بأوكرانيا عبر استخدام مواد سامة واتهام روسيا به.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان غرفة العمليات الإنسانية، "وفقا للبيانات المتاحة، التي أكدتها عدة مصادر مستقلة، تحت قيادة مكتب رئيس أوكرانيا، يجري التحضير لاستفزاز واسع النطاق يهدف إلى تشويه سمعة روسيا على الساحة الدولية".
وأضاف البيان أنه "من أجل تنفيذه (العمل الاستفزازي)، خلال الأسبوعين الماضيين، في مدينة أوختيركا بمقاطعة سومي، تم إعداد قسم مزعوم من خط الدفاع الأمامي للقوات المسلحة الأوكرانية على خط التماس مع القوات الروسية ".
وتجدر الإشارة إلى أن كييف تخطط لنقل جثث ورفات الجنود الأوكرانيين القتلى من مستودعات الجثث إلى المواقع الزائفة المجهزة، الذين يُزعم أن وفاتهم حدثت نتيجة قصف ناري بواسطة ذخيرة مدفعية "روسية" مزودة بـ "مواد سامة".
وأضاف البيان، أن نظام كييف سيعالج المنطقة والرفات "الجثث" بمواد سامة حتى يتمكن الخبراء المدعوون من الدول الغربية، الموجودة حاليًا على أراضي أوكرانيا، من توثيق "استخدام" القوات المسلحة الروسية "للأسلحة الكيماوية" المزعومة.
وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون يدرس معلومات بشأن تسريب جديد لوثائق أمريكية سرية حول أوكرانيا والصين
أمس, 23:50 GMT
يشار أيضا إلى أن أوكرانيا تعتزم القيام بهذا العمل من أجل صرف انتباه المجتمع الدولي عن وقائع جرائم الحرب العديدة التي نشرتها الأمم المتحدة، التي ارتكبها الجيش الأوكراني ومقاتلو التشكيلات القومية، وقد خطط نظام كييف لعملية إعلامية خاصة.
هذا، وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة محاور القتال، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات النظام الأوكراني المتطرفة.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:52 GMT
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