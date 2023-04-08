https://sputnikarabic.ae/20230408/لقاءات-مباشرة-رفيعة-المستوى-بين-البحرين-وقطر-عقب-عيد-الفطر-1075683323.html

لقاءات مباشرة رفيعة المستوى بين البحرين وقطر عقب عيد الفطر

لقاءات مباشرة رفيعة المستوى بين البحرين وقطر عقب عيد الفطر

يعقد مسؤولون من البحرين وقطر لقاءات ثنائية مباشرة عقب عيد الفطر لبحث الملفات العالقة بين البلدين. 08.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-08T14:58+0000

2023-04-08T14:58+0000

2023-04-08T14:58+0000

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وفق رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب البحريني ممدوح الصالح، فإن اتصالات جارية بين مسؤولي البلدين بشأن إعادة العلاقات إلى طبيعتها الكاملة من خلال بحث الملفات العالقة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، اللقاء السابق بين الجانب البحريني والقطري عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وبحث الآليات اللازمة لإطلاق أعمال مسار المباحثات على مستوى اللجان المشتركة بشأن الملفات المعلقة.وفق البرلماني البحريني، فإن أول انعكاسات التفاهم بين البلدين كان عودة الطيران بين البلدين، وأن بعض الجوانب الفنية والتقنية بصدد حلها قريبا.وأوضح أن اتصال ولي العهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الشيخ سلمان بن حمد، مع أمير قطر تميم بن حمد، أذاب جزءا كبيرا من الجليد وسوء الفهم الحاصل.ولفت إلى أن السلطة التشريعية في البحرين تؤكد على عمق العلاقات بين البلدين على مستوى القيادة والشعب.ووفق الصالح من المرتقب عقد لقاءات مباشرة بين مسؤولين على مستوى رفيع من البلدين عقب عيد الفطر لاستكمال المشاورات.وعقدت لجنة المتابعة القطرية – البحرينية اجتماعها الأول، داخل مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، في العاصمة السعودية الرياض.وترأس الاجتماع من الجانب القطري، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، ومن الجانب البحريني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة.وبحث الاجتماع الإجراءات والآليات اللازمة والسبل الكفيلة بإنجاح المباحثات الثنائية لإنهاء الملفات الخاصة العالقة بين البلدين، وفقا لما تضمنه بيان "العلا" الصادر عن قمة "العلا"، التي عقدت في المملكة العربية السعودية في يناير/ كانون الثاني 2021، وبما يحقق تطلعات شعبي البلدين في الأمن والاستقرار والازدهار"، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).كما "أكد الجانبان خلال اجتماع لجنة المتابعة القطرية – البحرينية، أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا لتوجيهات قيادتي البلدين، وحرصهما على المحافظة على مستقبل وكيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل على مكتسباته"، بحسب بيان لوكالة الأنباء القطرية.ووضعت قمة "العلا" خطوات لإعادة العلاقات مع قطر، من بينها تشكيل لجان لبحث المشاكل الثنائية بين قطر وكل دولة.وفي يناير، جرى اتصال هاتفي بين ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.منذ انعقاد "قمة العلا" في الخامس من يناير 2021، التي جمعت ‏قادة الرباعي العربي (السعودية، مصر، الإمارات، البحرين) مع قطر، ظلت العلاقات بين البحرين وقطر معلقة ‏دون تقدم كما جرى مع دول الرباعي.ومن المرتقب أن تتبادل اللقاءات في المنامة والدوحة، الشهر المقبل، بين قيادات دبلوماسية، وأعضاء اللجنة المكلفة ببحث الملفات العالقة.

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