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https://sputnikarabic.ae/20230408/مفوضة-حقوق-الإنسان-في-دونيتسك-الهيئات-الدولية-لا-تتخذ-أي-تدابير-ضد-كييف-بشأن-حالات-التعذيب-1075668980.html
مفوضة حقوق الإنسان في دونيتسك: الهيئات الدولية لا تتخذ أي تدابير ضد كييف بشأن حالات التعذيب
مفوضة حقوق الإنسان في دونيتسك: الهيئات الدولية لا تتخذ أي تدابير ضد كييف بشأن حالات التعذيب
أكدت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، أن الهيئات الدولية لا تتخذ أي تدابير ضد كييف بشأن حالات التعذيب التي تم الكشف عنها. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T07:39+0000
2023-04-08T07:40+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أوضحت موروزوفا أن الوكالات الدولية لم تتخذ أبدًا أي تدابير مناسبة ضد أوكرانيا بشأن حالات تعذيب الجنود الأسرى في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت: "منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، أرسلنا أكثر من 320 رسالة إلى الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) مع معلومات عن حالات جرائم الحرب التي ارتكبها نظام كييف، والتي وثقناها، بما في ذلك جرائم الحرب ضد الأسرى".يشار إلى أن مكتب حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية كان قد وثق مقابلات مع الجنود الذين عادوا من الأسر الأوكراني، إضافة إلى بيانات الطب الشرعي، والتي تؤكد كلها أن جميع الجنود تقريبًا تعرضوا للتعذيب والضرب وأشكال أخرى من الانتهاكات من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.طالع أيضا: معظم الأسرى المفرج عنهم تعرضوا للتعذيب في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220227/وزارة-الدفاع-الروسية-تتعهد-بإيجاد-ومعاقبة-المسؤولين-عن-تعذيب-الأسرى-الروس-في-أوكرانيا-1059240844.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك

مفوضة حقوق الإنسان في دونيتسك: الهيئات الدولية لا تتخذ أي تدابير ضد كييف بشأن حالات التعذيب

07:39 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 07:40 GMT 08.04.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورجنود أوكرانيون أسرى
جنود أوكرانيون أسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أكدت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، أن الهيئات الدولية لا تتخذ أي تدابير ضد كييف بشأن حالات التعذيب التي تم الكشف عنها.
دونيتسك - سبوتنيك. وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أوضحت موروزوفا أن الوكالات الدولية لم تتخذ أبدًا أي تدابير مناسبة ضد أوكرانيا بشأن حالات تعذيب الجنود الأسرى في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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وقالت: "منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، أرسلنا أكثر من 320 رسالة إلى الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) مع معلومات عن حالات جرائم الحرب التي ارتكبها نظام كييف، والتي وثقناها، بما في ذلك جرائم الحرب ضد الأسرى".

ولفتت إلى أن "الجواب الرسمي عليها دائمًا هو: "شكرًا لكم على المعلومات، لقد علمنا بها"، متعجبة من أنه "لم يتم اتباع اجراءات استجابة مناسبة ضد أوكرانيا على الإطلاق".

يشار إلى أن مكتب حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية كان قد وثق مقابلات مع الجنود الذين عادوا من الأسر الأوكراني، إضافة إلى بيانات الطب الشرعي، والتي تؤكد كلها أن جميع الجنود تقريبًا تعرضوا للتعذيب والضرب وأشكال أخرى من الانتهاكات من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
طالع أيضا: معظم الأسرى المفرج عنهم تعرضوا للتعذيب في أوكرانيا
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