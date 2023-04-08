https://sputnikarabic.ae/20230408/مقاتلة-روسية-تسقط-مروحيتي-مي-24-وطائرة-سو-25-أوكرانية-بطلعة-واحدة-فيديو-1075669853.html
مقاتلة روسية تسقط مروحيتي "مي-24" وطائرة "سو-25" أوكرانية بطلعة واحدة... فيديو
مقاتلة روسية تسقط مروحيتي "مي-24" وطائرة "سو-25" أوكرانية بطلعة واحدة... فيديو
أسقط الطيار الروسي المدرب، آلان داتييف، مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-24"، وبعد ذلك أسقط مقاتلة هجومية من طراز "سو-25" أوكرانية، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T08:20+0000
2023-04-08T08:20+0000
2023-04-08T08:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال الطيار: "رصدت علامتين جويتين في أحد أيام الدوريات الجوية العادية. وفقًا للخصائص، تبين أن مروحيتي مي-24، كانتا تحلقان في منطقة خط المواجهة. وبناء على ذلك، اتخذت جميع الإجراءات: التقارب وشن هجوم والتدمير".في منطقة أخرى، كانت أيضًا جزءًا من منطقة مسؤولية داتييف، تم رصد ثلاثة أهداف تبين خصائصها بأنها طائرات هجومية من طراز "سو-25"، أجبر الطيار طائرتين منهم على الابتعاد، في حين حاولت واحدة الهجوم، لكن دون جدوى، فقد تم إسقاطها بنجاح.واختتم داتيف قائلاً: "النتيجة 3: 0 لصالحي".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مقاتلة روسية تسقط مروحيتي "مي-24" وطائرة "سو-25" أوكرانية بطلعة واحدة... فيديو
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أسقط الطيار الروسي المدرب، آلان داتييف، مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-24"، وبعد ذلك أسقط مقاتلة هجومية من طراز "سو-25" أوكرانية، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، مُرفقة لقطات لتحليق الطائرة الروسية في الليل.
وقال الطيار: "رصدت علامتين جويتين في أحد أيام الدوريات الجوية العادية. وفقًا للخصائص، تبين أن مروحيتي مي-24، كانتا تحلقان في منطقة خط المواجهة. وبناء على ذلك، اتخذت جميع الإجراءات: التقارب وشن هجوم والتدمير".
في منطقة أخرى، كانت أيضًا جزءًا من منطقة مسؤولية داتييف، تم رصد ثلاثة أهداف تبين خصائصها بأنها طائرات هجومية من طراز "سو-25"، أجبر الطيار طائرتين منهم على الابتعاد، في حين حاولت واحدة الهجوم، لكن دون جدوى، فقد تم إسقاطها بنجاح.
واختتم داتيف قائلاً: "النتيجة 3: 0 لصالحي".