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https://sputnikarabic.ae/20230408/مقتل-6-مدنيين-إثر-انفجار-لغم-من-مخلفات-داعش-في-سوريا-1075674258.html
مقتل 6 مدنيين إثر انفجار لغم من مخلفات "داعش" في ريف حمص وسط سوريا
مقتل 6 مدنيين إثر انفجار لغم من مخلفات "داعش" في ريف حمص وسط سوريا
قتل 6 مدنيين، اليوم السبت، إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" في ريف حمص الشرقي، وسط سوريا. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T11:16+0000
2023-04-08T11:18+0000
أخبار سوريا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن "لغما مضادا للدروع من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش، انفجر أثناء مرور سيارة تقل عددًا من الأشخاص متوجهين لجمع الكمأة في منطقة جبل العمور في بادية السخنة".وأضافت أن الانفجار أدى إلى مقتل 6 مدنيين.وكل عام في موسم حصاد ثمرة الكمأة، أواخر الشتاء وبداية فصل الربيع، يلقى عشرات المدنيين مصرعهم نتيجة انفجار ألغام زرعها تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، أثناء سيطرته على المنطقة.كما أن مسلحي التنظيم الذين يتحصنون بالقرب من قاعدة التنف الأمريكية يقومون بوضع كمائن للباحثين عن الكمأة في تلك المنطقة.يذكر أنه في 17 فبراير/شباط الماضي، قتل 35 مدنيا، كانوا يجمعون الكمأة في اعتداء نفذه إرهابيو داعش، جنوب شرقي مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي.
https://sputnikarabic.ae/20230302/داعش-والمفخخات-يحصدان-أرواح-السوريين-الباحثين-عن-الكمأة-في-البادية-1074240738.html
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أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار

مقتل 6 مدنيين إثر انفجار لغم من مخلفات "داعش" في ريف حمص وسط سوريا

11:16 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 11:18 GMT 08.04.2023)
© Sputnik . BASEL CHERTOUHترحيل مسلحي "النصرة" و"الفصائل التركمانية" عن ريف حمص
ترحيل مسلحي النصرة والفصائل التركمانية عن ريف حمص - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© Sputnik . BASEL CHERTOUH
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قتل 6 مدنيين، اليوم السبت، إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" في ريف حمص الشرقي، وسط سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن "لغما مضادا للدروع من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش، انفجر أثناء مرور سيارة تقل عددًا من الأشخاص متوجهين لجمع الكمأة في منطقة جبل العمور في بادية السخنة".
وأضافت أن الانفجار أدى إلى مقتل 6 مدنيين.
داعش والمفخخات يحصدان ارواح السوريين الباحثين عن الكمأة في البادية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
"داعش" يحصد أرواح سوريين باحثين عن الكمأة في البادية
2 مارس, 18:41 GMT
وكل عام في موسم حصاد ثمرة الكمأة، أواخر الشتاء وبداية فصل الربيع، يلقى عشرات المدنيين مصرعهم نتيجة انفجار ألغام زرعها تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، أثناء سيطرته على المنطقة.
كما أن مسلحي التنظيم الذين يتحصنون بالقرب من قاعدة التنف الأمريكية يقومون بوضع كمائن للباحثين عن الكمأة في تلك المنطقة.
يذكر أنه في 17 فبراير/شباط الماضي، قتل 35 مدنيا، كانوا يجمعون الكمأة في اعتداء نفذه إرهابيو داعش، جنوب شرقي مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي.
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