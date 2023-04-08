https://sputnikarabic.ae/20230408/موسكو-تعلق-على-تصريحات-ماكرون-بشأن-نشر-الأسلحة-النووية-1075678056.html
موسكو تعلق على تصريحات ماكرون بشأن نشر الأسلحة النووية
موسكو تعلق على تصريحات ماكرون بشأن نشر الأسلحة النووية
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو لم تسمع من قبل انتقادات حادة من فرنسا على نشر أمريكا أسلحة نووية في دول أجنبية. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T12:47+0000
2023-04-08T12:47+0000
2023-04-08T12:47+0000
روسيا
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وقال بيسكوف على قناة "روسيا 1"، ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول عدم جواز وضع أسلحة نووية لدولة ما على أراضي دولة أخرى: "لم نسمع مثل هذه الانتقادات الحادة من الرئيس الفرنسي ضد أمريكا منذ فترة طويلة".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي في بكين، أن قرار روسيا نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا "لا يتماشى" مع التزاماتها بموجب القانون الدولي. ووفقا له، لا يمكن لدولة "تحت أي ظرف" نشر أسلحة نووية في أراضٍ أجنبية.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.وقال بوتين، في حديث لقناة "روسيا 24"، إن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروسيا، وسيصبح جاهزًا ابتداء من يوليو/ تموز المقبل.وشدد بوتين على أن روسيا، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستفعل نفس الشيء الذي كانت تفعله الولايات المتحدة لعقود من خلال نشر أسلحتها النووية التكتيكية في أوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20230406/بيسكوف-روسيا-سترد-بشكل-مناسب-على-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-في-قواعد-أوروبية-1075610592.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن
موسكو تعلق على تصريحات ماكرون بشأن نشر الأسلحة النووية
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أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو لم تسمع من قبل انتقادات حادة من فرنسا على نشر أمريكا أسلحة نووية في دول أجنبية.
وقال بيسكوف على قناة "روسيا 1"، ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول عدم جواز وضع أسلحة نووية لدولة ما على أراضي دولة أخرى: "لم نسمع مثل هذه الانتقادات الحادة من الرئيس الفرنسي ضد أمريكا منذ فترة طويلة".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي في بكين، أن قرار روسيا نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا "لا يتماشى" مع التزاماتها بموجب القانون الدولي. ووفقا له، لا يمكن لدولة "تحت أي ظرف" نشر أسلحة نووية في أراضٍ أجنبية.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.
وقال بوتين، في حديث لقناة "روسيا 24"، إن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروسيا، وسيصبح جاهزًا ابتداء من يوليو/ تموز المقبل.
وشدد بوتين على أن روسيا، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستفعل نفس الشيء الذي كانت تفعله الولايات المتحدة لعقود من خلال نشر أسلحتها النووية التكتيكية في أوروبا.