https://sputnikarabic.ae/20230408/ميدفيديف-أوكرانيا-بقيادة-النخبة-النازية-ستختفي-لأن-لا-أحد-يحتاجها-1075668221.html
ميدفيديف: أوكرانيا بقيادة النخبة النازية ستختفي لأن لا أحد يحتاجها
ميدفيديف: أوكرانيا بقيادة النخبة النازية ستختفي لأن لا أحد يحتاجها
يعتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه لا أحد على هذا الكوكب يحتاج أوكرانيا الحالية التي يقودها النازيون، وبالتالي لن تكون موجودة. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T07:23+0000
2023-04-08T07:23+0000
2023-04-08T07:52+0000
روسيا
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صرح ميدفيديف بذلك عبر تدوينة له نشرها، اليوم السبت، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي". وأشار ميدفيديف في المنشور الذي حمل عنوان "لماذا تختفي أوكرانيا؟ لأن لا أحد بحاجة إليها"، إلى أن "لا أحد بحاجة إلى أوكرانيا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وروسيا، وأخيراً، المواطنون الأوكرانيون ليسوا بحاجة إلى أوكرانيا، بقيادة النخبة النازية".كما يعتقد ميدفيديف أن الأمريكيين العاديين لا يفهمون ما هي "أوكرانيا" وأين "هي"، وعاجلاً أم آجلاً سيسألون السلطات لماذا تدعمها.وخلص إلى القول: "لا أحد على هذا الكوكب يحتاج إلى أوكرانيا هذه (التي يقودها النازيون). ولهذا السبب لن تكون موجودة".
https://sputnikarabic.ae/20230323/ميدفيديف-أوكرانيا-جزء-من-روسيا-1075059029.html
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روسيا
ميدفيديف: أوكرانيا بقيادة النخبة النازية ستختفي لأن لا أحد يحتاجها
07:23 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 07:52 GMT 08.04.2023) تابعنا عبر
يعتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه لا أحد على هذا الكوكب يحتاج أوكرانيا الحالية التي يقودها النازيون، وبالتالي لن تكون موجودة.
صرح ميدفيديف بذلك عبر تدوينة له نشرها، اليوم السبت، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي". وأشار ميدفيديف في المنشور الذي حمل عنوان "لماذا تختفي أوكرانيا؟ لأن لا أحد بحاجة إليها"، إلى أن "لا أحد بحاجة إلى أوكرانيا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وروسيا، وأخيراً، المواطنون الأوكرانيون ليسوا بحاجة إلى أوكرانيا، بقيادة النخبة النازية".
كما يعتقد ميدفيديف أن الأمريكيين العاديين لا يفهمون ما هي "أوكرانيا" وأين "هي"، وعاجلاً أم آجلاً سيسألون السلطات لماذا تدعمها.
وخلص إلى القول: "لا أحد على هذا الكوكب يحتاج إلى أوكرانيا هذه (التي يقودها النازيون). ولهذا السبب لن تكون موجودة".