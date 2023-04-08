https://sputnikarabic.ae/20230408/نواب-لبنانيون-ازدواجية-المعايير-الدولية-زادت-من-الانتهاكات-الإسرائيلية-وجاهزون-لأي-هجوم-1075688435.html

نواب لبنانيون: ازدواجية المعايير الدولية زادت من الانتهاكات الإسرائيلية وجاهزون لأي هجوم

نواب لبنانيون: ازدواجية المعايير الدولية زادت من الانتهاكات الإسرائيلية وجاهزون لأي هجوم

على الرغم من الهدوء الحذر الذي يغلف الأزمة الإسرائيلية اللبنانية الأخيرة، على وقع الصواريخ المتبادلة، لا تزال التهديدات الإسرائيلية قائمة بقصف جنوب لبنان. 08.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-08T17:54+0000

2023-04-08T17:54+0000

2023-04-08T17:54+0000

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وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر أمس الجمعة، أنه نفذ غارات على مواقع تابعة لحركة "حماس" وفصائل فلسطينية في جنوب لبنان وقطاع غزة، ردا على إطلاق رشقات صاروخية، أمس الخميس، من لبنان على مستوطنات شمالي إسرائيل.ووجّه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب، المندوبة الدائمة بالوكالة لدى الأمم المتحدة في نيويورك جان مراد، اليوم السبت، بتسليم شكوى إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، احتجاجًا على القصف الإسرائيلي لمناطق جنوبي البلاد.وطالب لبنان في شكواه مجلس الأمن والمجتمع الدولي "إدانة الاعتداء الإسرائيلي بأشد العبارات، وبإلزام إسرائيل وقف خرقها لسيادة لبنان جوا وبحرا وأرضا، ووقف تهديداتها المستمرة بتقويض السلم والأمن، وتنفيذ كافة موجباتها وفق القرار 1701".وطرح البعض تساؤلات بإمكانية شن هجمات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان، لا سيما في ظل الأوضاع المتردية التي تعيش فيها بيروت، وطبيعة الرد العسكري اللبناني.خدمة مجانيةاعتبر الوزير اللبناني السابق، وعضو البرلمان الحالي، اللواء أشرف ريفي، إن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، تأتي في سياق الأزمة التي تعيشها حكومة نتنياهو بالداخل، حيث تلجأ للخارج لتهدئة الوضع الداخلي الملتهب.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية كانت إساءة للبنان بالدرجة الأولى وهي خدمة لنتنياهو لإنقاذه وتهدئة الساحة الداخلية في إسرائيل، لا سيما في ظل عدم تحمل أي جهة مسؤوليتها.وفيما يتعلق بالجهة التي أطلقت هذه الصواريخ، قال إن هناك تلميحات بمسؤولية حركة حماس، لكن هناك 65 صاروخًا أطلقوا من مناطق تقع تحت سيطرة "حزب الله"، ولا يمكن لأي جهة القيام بذلك دون تنسيق.وأضاف أشرف ريفي أن "لبنان لا يمكنه تحمل أن يكون منبرا للمشروع الإيراني، والشعب اللبناني يؤيد القضية الفلسطينية ويساند مقاومة الشعب الفلسطيني، الذي يملك قدرات هائلة أثبت من خلالها أن قضيته ستبقى حية إلى الأبد، ودائما ما تفاجئ الأجيال الجديدة الجميع بحملها للقضية بداخلها".ولفت إلى أن بلاده لا يمكن أن تتحمل بمفردها وزر القضية الفلسطينية، وأن ما صار كان خدمة مجانية لحكومة نتنياهو المأزومة.جاهزية لبنانيةاعتبر قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، أن ما حصل من إطلاق صواريخ على إسرائيل من جنوب لبنان، هو ردة فعل على ما يرتكبه العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكه للمقدسات ولحقوق الإنسان في المسجد الأقصى، وهو أمر طبيعي، لكن ما ردت به إسرائيل هو انتهاك للسيادة اللبنانية، باعتبار أن لبنان لم يبادر بإطلاق الصواريخ على المستوى الرسمي أو يتخذ قرارا بذلك.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أنه "في كل الأحوال، ما يجري في فلسطين اليوم من ظلم للشعب وانتهاك لحقوق الإنسان والمقدسات يهدد السلم والأمن الدوليين، وليس فقط على مستوى الدول المحيطة بفلسطين ودول الجوار، حيث اعتاد الجميع على أكاذيب إسرائيل منذ بداية اغتصابها لفلسطين وحتى اليوم".ويرى قاسم هاشم أن "ما يشجع على هذه العدوانية والهمجية الإسرائيلية، هو غياب العدالة في هذا العالم، والتعاطي بمعايير مزدوجة من قبل المجتمع والمنظمات الدولية، إذ أن تسلط العدو بهذا الشكل في فلسطين وبحق شعب أعزل ما كان ليحدث لو لم يكن هناك غطاء وغض طرف من قبل المجتمع الدولي الذي يتغطى بحماية حقوق الإنسان عبر شعارات واهية لا معنى ولا وجود لها، وهو الانحياز بعينه للظلم والعدوانية ومن يتحمل المسؤولية هو هذا العالم، الذي لم يردع العدو في يوم من الأيام".وفيما يتعلق بتهديدات إسرائيل بقصف لبنان مجددًا، قال عضو مجلس النواب اللبناني، إن إسرائيل تعرف جيدًا أن معادلة توازن الردع معه لا تزال قائمة، ولا يمكن تغيير هذه المعادلة بشكل أو بآخر من قبل إسرائيل، وأي محاولة لتعديلها ستتحمل مسؤوليتها بشكل كامل، فلبنان في كل الأحوال بإرادة شعبه وجيشه ومقاومته سيكون جاهزا لرد أي عدوان، وهذا ما قاله في السر والعلن.وأكد أن لبنان لن يسكت على أي عدوان، المعادلة لم تتغير وأي اعتداء سيكون هناك رد عليه، حيث انتهى زمن التهويل ومحاولة فرد إرادة العدو على لبنان أو غيره، ولا بد أن تأخذ الأمور مداها وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقه، لتبدأ مسيرة السلم الحقيقي في هذه المنطقة، مؤكدًا أن ما يهدد السلم والأمن الدوليين هو الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، والعدوانية التي لا يزال الكيان يمارسها بأبشع صورها.وحذر لبنان من "خطورة التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، لا سيما القرى الواقعة في الجنوب اللبناني". وأكد في بيانه "حرصه على العمل لسحب فتيل الفتنة والدعوة إلى تهدئة النفوس".وحمّل بيان الخارجية اللبنانية، إسرائيل "مسؤولية تداعيات أي تصعيد من شأنه أن يفجر الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية". ولفت إلى تمسكه "بسياسة ضبط النفس انطلاقا من وعيه لأهمية الاستقرار والهدوء ومن حرصه الثابت على الوفاء بالتزاماته الدولية".وجدد لبنان، بحسب البيان "رفضه استعمال أراضيه كمنصة لزعزعة الاستقرار القائم مع احتفاظه بحقه المشروع بالدفاع عن النفس".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.

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