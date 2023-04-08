الجيش الإسرائيلي: إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل
19:28 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 19:55 GMT 08.04.2023)
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، برصد إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان، سقط أحدهما في منطقة مفتوحة.
القدس- سبوتنيك. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، عبر تويتر: "تم إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان، سقط أحدهما في منطقة مفتوحة، والآخر على ما يبدو في الأردن".
من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "تم تفعيل إنذار في تطبيق الجبهة الداخلية في مناطق مفتوحة بالقرب من بلدة ميتسار في منطقة جنوب هضبة الجولان، التفاصيل قيد الفحص".
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وأضاف أدرعي: "رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل حيث اجتازت قذيفة واحدة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان، لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض وفق السياسة المتبعة".
#عاجل رصد اطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل حيث اجتازت قذيفة واحدة الى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 8, 2023
لم يتم اطلاق صواريخ اعتراض وفق السياسة المتبعة https://t.co/M0DQu3Y7hf
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في 19 شباط/ فبراير الماضي، نقلا عن "مصدر عسكري"، مقتل 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا بجروح في حصيلة أولية لعدوان إسرائيلي استهدف مناطق سكنية في دمشق.
وفي بيان نشرته وزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري تابع لها، إنه "في تمام الساعة 00:22 من فجر اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين".