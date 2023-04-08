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https://sputnikarabic.ae/20230408/واشنطن-وطوكيو-وسيئول-تدعو-الدول-إلى-ترحيل-الكوريين-الشماليين-العاملين-لديهم-1075670188.html
واشنطن وطوكيو وسيئول تدعو الدول إلى ترحيل الكوريين الشماليين العاملين لديهم
واشنطن وطوكيو وسيئول تدعو الدول إلى ترحيل الكوريين الشماليين العاملين لديهم
ثت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في بيان مشترك، كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ترحيل الكوريين الشماليين العاملين لديهم، متهمة إياهم بمساعدة... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T08:39+0000
2023-04-08T08:39+0000
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واعتبر ممثلو واشنطن وطوكيو وسيئول، يوم الجمعة، خلال اجتماع ثلاثي في كوريا الجنوبية، أن الكوريين الشماليين العاملين في الخارج يواصلون مساعدة بلدهم لتمويل برامجها الصاروخية والنووية.وقالوا في بيان مشترك، إن "الكوريين الشماليين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات يواصلون استخدام هويات وجنسيات مزيفة للتهرب من عقوبات مجلس الأمن الدولي وكسب أموال في الخارج تمول البرامج غير القانونية في بلادهم لتطوير أسلحة دمار شامل وصواريخ باليستية".وأضاف البيان: "نحن أيضاً قلقون للغاية بشأن الطريقة التي تدعم فيها بيونغ بانغ هذه البرامج من خلال سرقة وتبيض أموال، وكذلك جمع معلومات عبر أنشطة سيبرانية خبيثة".ولفت البيان إلى أن "كوريا الشمالية سرقت ما يصل إلى 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة العام الماضي وحده"، حسب تعبيره.كما دعا البيان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التقيد التام بقرارات مجلس الأمن الدولي (...) عبر إعادة جميع العمال الكوريين الشماليين الذين يكسبون المال في هذه الدول.يذكر أنه في عام 2017، أصدرت الأمم المتحدة قراراً أمهلت بموجبه دولها الأعضاء حتى ديسمبر/كانون الأول 2019 لترحيل كل الكوريين الشماليين العاملين لديها.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

واشنطن وطوكيو وسيئول تدعو الدول إلى ترحيل الكوريين الشماليين العاملين لديهم

08:39 GMT 08.04.2023
© AFP 2023 / BAY ISMOYOالمبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، سونغ كيم، ومبعوث كوريا الجنوبية الخاص لكوريا الشمالية، والمبعوث الياباني إلى كوريا الشمالية خلال اجتماعهم في السفارة الأمريكية في جاكرتا.
المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، سونغ كيم، ومبعوث كوريا الجنوبية الخاص لكوريا الشمالية، والمبعوث الياباني إلى كوريا الشمالية خلال اجتماعهم في السفارة الأمريكية في جاكرتا. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© AFP 2023 / BAY ISMOYO
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ثت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في بيان مشترك، كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ترحيل الكوريين الشماليين العاملين لديهم، متهمة إياهم بمساعدة بيونغ يانغ في برنامجها الصاروخي والنووي.
واعتبر ممثلو واشنطن وطوكيو وسيئول، يوم الجمعة، خلال اجتماع ثلاثي في كوريا الجنوبية، أن الكوريين الشماليين العاملين في الخارج يواصلون مساعدة بلدهم لتمويل برامجها الصاروخية والنووية.
وقالوا في بيان مشترك، إن "الكوريين الشماليين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات يواصلون استخدام هويات وجنسيات مزيفة للتهرب من عقوبات مجلس الأمن الدولي وكسب أموال في الخارج تمول البرامج غير القانونية في بلادهم لتطوير أسلحة دمار شامل وصواريخ باليستية".
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وأضاف البيان: "نحن أيضاً قلقون للغاية بشأن الطريقة التي تدعم فيها بيونغ بانغ هذه البرامج من خلال سرقة وتبيض أموال، وكذلك جمع معلومات عبر أنشطة سيبرانية خبيثة".
ولفت البيان إلى أن "كوريا الشمالية سرقت ما يصل إلى 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة العام الماضي وحده"، حسب تعبيره.
كما دعا البيان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التقيد التام بقرارات مجلس الأمن الدولي (...) عبر إعادة جميع العمال الكوريين الشماليين الذين يكسبون المال في هذه الدول.
يذكر أنه في عام 2017، أصدرت الأمم المتحدة قراراً أمهلت بموجبه دولها الأعضاء حتى ديسمبر/كانون الأول 2019 لترحيل كل الكوريين الشماليين العاملين لديها.
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