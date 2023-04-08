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https://sputnikarabic.ae/20230408/وزيرا-خارجية-إيران-وأذربيجان-يؤكدان-ضرورة-الاحترام-المتبادل-لحسن-الجوار--1075684575.html
وزيرا خارجية إيران وأذربيجان يؤكدان ضرورة الاحترام المتبادل لحسن الجوار
وزيرا خارجية إيران وأذربيجان يؤكدان ضرورة الاحترام المتبادل لحسن الجوار
بحث وزيرا خارجية إيران وأذربيجان، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي، المشاكل القائمة وسوء التفاهم بين البلدين، مؤكدين ضرورة الاحترام المتبادل لحسن الجوار والسيادة... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T15:45+0000
2023-04-08T15:45+0000
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طهران- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيرموف، المشاكل القائمة وسوء التفاهم والحلول لتجاوز الوضع الحالي بين البلدين".وأكد الطرفان على الاحترام المتبادل لحسن الجوار والسيادة وسلامة أراضي كل منهما.وفي وقت سابق، وجّه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، نصيحة لدولة أذربيجان بأن تكون على دراية بالنوايا الحقيقية لإسرائيل.وجاءت تصريحات ناصر كنعاني تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بشأن الاتفاق مع وزير خارجية أذربيجان، على "تشكيل جبهة موحدة ضد إيران".وقال كوهين، عقب الاجتماع، إن "إسرائيل وأذربيجان يجب أن تعملا سوية من أجل منع إيران من حيازة قدرة نووية"، مضيفاً بحسب قناة "كان" الإسرائيلية: "اتفقت مع وزير الخارجية الأذربيجاني على تشكيل جبهة موحدة ضد إيران".
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العالم, إيران, أذربيجان, أخبار العالم الآن
العالم, إيران, أذربيجان, أخبار العالم الآن

وزيرا خارجية إيران وأذربيجان يؤكدان ضرورة الاحترام المتبادل لحسن الجوار

15:45 GMT 08.04.2023
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© Sputnik . Sipo
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بحث وزيرا خارجية إيران وأذربيجان، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي، المشاكل القائمة وسوء التفاهم بين البلدين، مؤكدين ضرورة الاحترام المتبادل لحسن الجوار والسيادة وسلامة أراضي كل منهما.
طهران- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيرموف، المشاكل القائمة وسوء التفاهم والحلول لتجاوز الوضع الحالي بين البلدين".
وأكد الطرفان على الاحترام المتبادل لحسن الجوار والسيادة وسلامة أراضي كل منهما.

ونوّه عبد اللهيان إلى مؤامرة الكيان الصهيوني تجاه وحدة وأمن وتقدم دول المنطقة، قائلا: "الأعداء فقط هم من يستفيدون من وجود خلافات بين دول المنطقة".

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وفي وقت سابق، وجّه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، نصيحة لدولة أذربيجان بأن تكون على دراية بالنوايا الحقيقية لإسرائيل.
وجاءت تصريحات ناصر كنعاني تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بشأن الاتفاق مع وزير خارجية أذربيجان، على "تشكيل جبهة موحدة ضد إيران".
وقال كوهين، عقب الاجتماع، إن "إسرائيل وأذربيجان يجب أن تعملا سوية من أجل منع إيران من حيازة قدرة نووية"، مضيفاً بحسب قناة "كان" الإسرائيلية: "اتفقت مع وزير الخارجية الأذربيجاني على تشكيل جبهة موحدة ضد إيران".
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