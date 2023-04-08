https://sputnikarabic.ae/20230408/وزير-الخارجية-الإيطالي-يكشف-الحالة-الصحية-لرئيس-الوزراء-السابق-سيلفيو-برلسكوني-1075678272.html
وزير الخارجية الإيطالي يكشف الحالة الصحية لرئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني
وزير الخارجية الإيطالي يكشف الحالة الصحية لرئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني
كشف وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم السبت، عن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T12:50+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له، أكد تاجاني أن برلسكوني أمضى ليلة ثالثة في مستشفى سان رافاييل في ميلانو، والثانية في وحدة العناية المركزة التابعة له، ويشعر بحالة جيدة الآن.وقال: "لم أتحدث معه هذا الصباح، لكنه نال قسطًا جيدًا من الراحة، أنا على اتصال بأسرته، ومع الطبيب الشخصي البروفيسور ألبرتو زانغريلو".ووفق تصريحاته لمحطة "سكاي تي جي 24" الإيطالية، لفت إلى أن برلسكوني قضى الليلة بهدوء ويقول إنه يشعر بتحسن، و"هذه حقيقة إيجابية بالفعل"، مؤكدا أن العلاج مستمر، مضيفًا أن "برلسكوني أسد"، وقد نجح دائمًا في التغلب على مرضه.ويوم الأربعاء، أعيد السياسي البالغ من العمر 86 عامًا إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو، والذي غادره في 30 مارس/آذار بعد إقامة لمدة أربعة أيام، ونُقل برلسكوني، يوم الخميس، إلى وحدة العناية المركزة بعد تشخيص إصابته بعدوى في الرئة بالإضافة إلى سرطان الدم المزمن.وبحسب ما ورد، كان يعاني من سرطان الدم لمدة عامين وتفاقمت حالته قبل عدة أسابيع. وذكرت تقارير إعلامية أن برلسكوني يخضع أيضًا للعلاج الكيميائي.طالع أيضا: برلسكوني يتعرض لوعكة صحية جديدة
https://sputnikarabic.ae/20221019/برلسكوني-يؤكد-من-إيطاليا-أن-زيلينسكي-هو-من-تسبب-بتفاقم-الوضع-في-أوكرانيا--1069255139.html
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وزير الخارجية الإيطالي يكشف الحالة الصحية لرئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني
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كشف وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم السبت، عن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له، أكد تاجاني أن برلسكوني
أمضى ليلة ثالثة في مستشفى سان رافاييل في ميلانو، والثانية في وحدة العناية المركزة التابعة له، ويشعر بحالة جيدة الآن.
19 أكتوبر 2022, 19:21 GMT
وقال: "لم أتحدث معه هذا الصباح، لكنه نال قسطًا جيدًا من الراحة، أنا على اتصال بأسرته، ومع الطبيب الشخصي البروفيسور ألبرتو زانغريلو".
ووفق تصريحاته
لمحطة "سكاي تي جي 24" الإيطالية، لفت إلى أن برلسكوني قضى الليلة بهدوء ويقول إنه يشعر بتحسن، و"هذه حقيقة إيجابية بالفعل"، مؤكدا أن العلاج مستمر، مضيفًا أن "برلسكوني أسد"، وقد نجح دائمًا في التغلب على مرضه.
وأشار تاجاني، نائب رئيس حزب "فورزا إيطاليا" الذي يتزعمه برلسكوني، إلى أن الحزب سيقيم حدثًا كبيرًا في ميلانو في الفترة من 5 إلى 6 مايو/أيار، وأعرب عن أمله في أن يتمكن زعيمه من حضوره.
ويوم الأربعاء، أعيد السياسي البالغ من العمر 86 عامًا إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو، والذي غادره في 30 مارس/آذار بعد إقامة لمدة أربعة أيام، ونُقل برلسكوني، يوم الخميس، إلى وحدة العناية المركزة بعد تشخيص إصابته بعدوى في الرئة بالإضافة إلى سرطان الدم المزمن.
وبحسب ما ورد، كان يعاني من سرطان الدم لمدة عامين وتفاقمت حالته قبل عدة أسابيع. وذكرت تقارير إعلامية أن برلسكوني يخضع أيضًا للعلاج الكيميائي.