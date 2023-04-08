https://sputnikarabic.ae/20230408/وزير-الخارجية-اللبناني-ينفي-علم-بلاده-بموافقة-حزب-الله-أو-رفضه-على-إطلاق-الصواريخ-1075668680.html
وزير الخارجية اللبناني ينفي علم بلاده بموافقة "حزب الله" أو رفضه على إطلاق الصواريخ
وزير الخارجية اللبناني ينفي علم بلاده بموافقة "حزب الله" أو رفضه على إطلاق الصواريخ
أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب عدم علم بلاده بموافقة "حزب الله" أو رفضه بشأن قيام المنظمات الفلسطينية باستخدام الأراضي اللبنانية في قصف إسرائيل. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T07:31+0000
2023-04-08T07:31+0000
2023-04-08T07:53+0000
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ووفق تصريحات نقلها موقع "النشرة"، قال بوحبيب: "ليس لدينا معلومات عن ذلك، حاولنا الحصول على بعض المعلومات، لكننا لم نتمكن من معرفة ما إذا كان حزب الله وافق عليه (القصف) أم لا".ولفت إلى أن بلاده لا يمكنها مراقبة كل فلسطيني يعيش في المخيمات الموجودة على أراضيها، وبالتالي وفقا له يمكن لأي أحد أن يفعل ذلك بصورة أو بأخرى.وفيما أوضح بوحبيب أن "الصواريخ المستخدمة صناعة فلسطينية"، جازما بأنها "ليست فعالة جدا"، فقد أشار إلى أن الوضع في جنوب لبنان "صعب"، على حد وصفه.وفسر وزير الخارجية اللبناني صعوبة الوضع في الجنوب قائلا: "نعلم أن لدينا وضع صعب للغاية في جنوب لبنان... فحزب الله هناك وهم مسلحون، الجيش اللبناني واليونيفيل هناك أيضاً ويعملون مع الآخرين من أجل وقف مثل هذه الأشياء، لكنهم لا ينجحون دائما".وقال: "وزارة الخارجية اللبنانية تفهم أن هناك أسبابا لمثل هذا الإطلاق، لكنها لم تحب أنه جاء من لبنان"، لافتا إلى أن "ما حدث في الأقصى هو سبب ما حدث في لبنان بالأمس.. أنا لا أبرره، أنا أشرح أن ما حدث في الأقصى مهم جدا وهناك رد فعل حقيقي".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من أمس الجمعة، أنه تم إطلاق 44 صاروخا من قطاع غزة على مستوطنات وبلديات غلاف غزة، لافتًا إلى سقوط صاروخ منها على منزل في سديروت دون إصابات، مضيفا أنه "تم استهداف 3 مواقع في لبنان، و10 في قطاع غزة".وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة. وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.طالع أيضا: لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل
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https://sputnikarabic.ae/20230407/الجيش-الإسرائيلي--استهداف-3-مواقع-في-لبنان-و10-في-قطاع-غزة-1075628112.html
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية اللبناني ينفي علم بلاده بموافقة "حزب الله" أو رفضه على إطلاق الصواريخ
07:31 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 07:53 GMT 08.04.2023) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب عدم علم بلاده بموافقة "حزب الله" أو رفضه بشأن قيام المنظمات الفلسطينية باستخدام الأراضي اللبنانية في قصف إسرائيل.
ووفق تصريحات نقلها
موقع "النشرة"، قال بوحبيب: "ليس لدينا معلومات عن ذلك، حاولنا الحصول على بعض المعلومات، لكننا لم نتمكن من معرفة ما إذا كان حزب الله وافق عليه (القصف) أم لا".
ولفت إلى أن بلاده لا يمكنها مراقبة كل فلسطيني يعيش في المخيمات الموجودة على أراضيها، وبالتالي وفقا له يمكن لأي أحد أن يفعل ذلك بصورة أو بأخرى.
وقال: "كما تعلم لدينا مخيمات فلسطينية في جنوب لبنان، ونحن لا نراقب كل فلسطيني لذا يمكنهم الذهاب إلى مكان ما في إحدى القرى والقيام بما فعلوه بالأمس.. يمكن أن يكون حماس أو أي منظمة أخرى من الجانب الفلسطيني".
وفيما أوضح بوحبيب أن "الصواريخ المستخدمة صناعة فلسطينية"، جازما بأنها "ليست فعالة جدا"، فقد أشار إلى أن الوضع في جنوب لبنان "صعب"، على حد وصفه.
وفسر وزير الخارجية اللبناني صعوبة الوضع في الجنوب قائلا: "نعلم أن لدينا وضع صعب للغاية في جنوب لبنان... فحزب الله هناك وهم مسلحون، الجيش اللبناني واليونيفيل هناك أيضاً ويعملون مع الآخرين من أجل وقف مثل هذه الأشياء، لكنهم لا ينجحون دائما".
وبينما نفى بو حبيب أي تبرير لهذا القصف، فقد أكد على أن هناك أسبابا تتفهمها وزارة الخارجية اللبنانية له.
وقال: "وزارة الخارجية اللبنانية تفهم أن هناك أسبابا لمثل هذا الإطلاق، لكنها لم تحب أنه جاء من لبنان"، لافتا إلى أن "ما حدث في الأقصى هو سبب ما حدث في لبنان بالأمس.. أنا لا أبرره، أنا أشرح أن ما حدث في الأقصى مهم جدا وهناك رد فعل حقيقي".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من أمس الجمعة، أنه تم إطلاق 44 صاروخا من قطاع غزة على مستوطنات وبلديات غلاف غزة، لافتًا إلى سقوط صاروخ منها على منزل في سديروت دون إصابات، مضيفا أنه "تم استهداف 3 مواقع في لبنان، و10 في قطاع غزة".
ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.
وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة. وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.