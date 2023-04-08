https://sputnikarabic.ae/20230408/وزير-الخارجية-اللبناني-ينفي-علم-بلاده-بموافقة-حزب-الله-أو-رفضه-على-إطلاق-الصواريخ-1075668680.html

وزير الخارجية اللبناني ينفي علم بلاده بموافقة "حزب الله" أو رفضه على إطلاق الصواريخ

وزير الخارجية اللبناني ينفي علم بلاده بموافقة "حزب الله" أو رفضه على إطلاق الصواريخ

أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب عدم علم بلاده بموافقة "حزب الله" أو رفضه بشأن قيام المنظمات الفلسطينية باستخدام الأراضي اللبنانية في قصف إسرائيل. 08.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-08T07:31+0000

2023-04-08T07:31+0000

2023-04-08T07:53+0000

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ووفق تصريحات نقلها موقع "النشرة"، قال بوحبيب: "ليس لدينا معلومات عن ذلك، حاولنا الحصول على بعض المعلومات، لكننا لم نتمكن من معرفة ما إذا كان حزب الله وافق عليه (القصف) أم لا".ولفت إلى أن بلاده لا يمكنها مراقبة كل فلسطيني يعيش في المخيمات الموجودة على أراضيها، وبالتالي وفقا له يمكن لأي أحد أن يفعل ذلك بصورة أو بأخرى.وفيما أوضح بوحبيب أن "الصواريخ المستخدمة صناعة فلسطينية"، جازما بأنها "ليست فعالة جدا"، فقد أشار إلى أن الوضع في جنوب لبنان "صعب"، على حد وصفه.وفسر وزير الخارجية اللبناني صعوبة الوضع في الجنوب قائلا: "نعلم أن لدينا وضع صعب للغاية في جنوب لبنان... فحزب الله هناك وهم مسلحون، الجيش اللبناني واليونيفيل هناك أيضاً ويعملون مع الآخرين من أجل وقف مثل هذه الأشياء، لكنهم لا ينجحون دائما".وقال: "وزارة الخارجية اللبنانية تفهم أن هناك أسبابا لمثل هذا الإطلاق، لكنها لم تحب أنه جاء من لبنان"، لافتا إلى أن "ما حدث في الأقصى هو سبب ما حدث في لبنان بالأمس.. أنا لا أبرره، أنا أشرح أن ما حدث في الأقصى مهم جدا وهناك رد فعل حقيقي".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من أمس الجمعة، أنه تم إطلاق 44 صاروخا من قطاع غزة على مستوطنات وبلديات غلاف غزة، لافتًا إلى سقوط صاروخ منها على منزل في سديروت دون إصابات، مضيفا أنه "تم استهداف 3 مواقع في لبنان، و10 في قطاع غزة".وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة. وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.طالع أيضا: لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل

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https://sputnikarabic.ae/20230407/الجيش-الإسرائيلي--استهداف-3-مواقع-في-لبنان-و10-في-قطاع-غزة-1075628112.html

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