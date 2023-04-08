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https://sputnikarabic.ae/20230408/وقفة-تضامنية-في-الكويت-مع-الشعب-الفلسطيني-فيديو-1075684042.html
وقفة تضامنية في الكويت مع الشعب الفلسطيني... فيديو
وقفة تضامنية في الكويت مع الشعب الفلسطيني... فيديو
تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر تجمع مئات المواطنين في ساحة الإرادة، أمام مبنى مجلس الأمة الكويتي وسط العاصمة الكويتية للتعبير عن تأييدهم... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T15:47+0000
2023-04-08T15:57+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
الكويت
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وتجمع عدد من مناصري القضية الفلسطينية، اليوم السبت، تضامنًا عقب الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى.وعلت هتافات الجمهور المناصر في ساحة الإرادة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وسط استنكار جميع المواطنين والمقيمين الهجوم الذي طال المسجد الأقصى.وتأتي هذه الوقفة في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، فيما ردت الأخيرة، مساء أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230408/وقفة-تضامنية-مع-الشعب-الفلسطيني-أمام-مبنى-الأمم-المتحدة-في-بيروت-1075682540.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الكويت
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الكويت

وقفة تضامنية في الكويت مع الشعب الفلسطيني... فيديو

15:47 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 15:57 GMT 08.04.2023)
© Sputnik . Pavel Gerasimov /  / الانتقال إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© Sputnik . Pavel Gerasimov /
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تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر تجمع مئات المواطنين في ساحة الإرادة، أمام مبنى مجلس الأمة الكويتي وسط العاصمة الكويتية للتعبير عن تأييدهم ودعمهم للشعب الفلسطيني.
وتجمع عدد من مناصري القضية الفلسطينية، اليوم السبت، تضامنًا عقب الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى.
وعلت هتافات الجمهور المناصر في ساحة الإرادة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وسط استنكار جميع المواطنين والمقيمين الهجوم الذي طال المسجد الأقصى.
وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت
14:32 GMT
وتأتي هذه الوقفة في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.
وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، فيما ردت الأخيرة، مساء أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.
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