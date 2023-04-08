https://sputnikarabic.ae/20230408/20-مهاجرا-في-عداد-المفقودين-بعد-غرق-قاربهم-قبالة-تونس-1075686124.html
20 مهاجرا في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم قبالة تونس
20 مهاجرا في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم قبالة تونس
أعلنت السلطات التونسية أن 20 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء باتوا في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم قبالة ساحل البلد العربي. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T17:11+0000
2023-04-08T17:11+0000
2023-04-08T17:11+0000
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جاء هذا في تصريحات لفوزي المصمودي المتحدث باسم محكمة صفاقس التي تحقق في مثل هذه القضايا، اليوم السبت، بحسب "فرانس برس".وقال المسؤول التونسي إن المهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا.وأضاف أن المفقودين كانوا ضمن 37 شخصا على متن القارب الذي غادر من ساحل تونس ثم "غرق بعد ظهر يوم الجمعة"، موضحًا أنه تم إنقاذ 17 شخصا.وهذا هو سادس حادث غرق قبالة تونس منذ بداية مارس/ آذار، في حوادث خلفت نحو 100 قتيل أو مفقود.ويضاف المشاركون في الرحلة الأخيرة إلى أكثر من 14 ألف مهاجر، قال خفر السواحل التونسي إنه اعترضهم وهم في طريقهم إلى أوروبا خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومارس.
https://sputnikarabic.ae/20230327/غرق-عشرات-المهاجرين-الأفارقة-قبالة-سواحل-تونس-1075175950.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار
20 مهاجرا في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم قبالة تونس
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أعلنت السلطات التونسية أن 20 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء باتوا في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم قبالة ساحل البلد العربي.
جاء هذا في تصريحات لفوزي المصمودي المتحدث باسم محكمة صفاقس التي تحقق في مثل هذه القضايا
، اليوم السبت، بحسب "فرانس برس".
وقال المسؤول التونسي إن المهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا.
وأضاف أن المفقودين كانوا ضمن 37 شخصا على متن القارب الذي غادر من ساحل تونس ثم "غرق بعد ظهر يوم الجمعة"، موضحًا أنه تم إنقاذ 17 شخصا.
وهذا هو سادس حادث غرق
قبالة تونس منذ بداية مارس/ آذار، في حوادث خلفت نحو 100 قتيل أو مفقود.
ويضاف المشاركون في الرحلة الأخيرة إلى أكثر من 14 ألف مهاجر، قال خفر السواحل التونسي إنه اعترضهم وهم في طريقهم إلى أوروبا خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومارس.