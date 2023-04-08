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https://sputnikarabic.ae/20230408/20-مهاجرا-في-عداد-المفقودين-بعد-غرق-قاربهم-قبالة-تونس-1075686124.html
20 مهاجرا في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم قبالة تونس
20 مهاجرا في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم قبالة تونس
أعلنت السلطات التونسية أن 20 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء باتوا في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم قبالة ساحل البلد العربي. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T17:11+0000
2023-04-08T17:11+0000
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جاء هذا في تصريحات لفوزي المصمودي المتحدث باسم محكمة صفاقس التي تحقق في مثل هذه القضايا، اليوم السبت، بحسب "فرانس برس".وقال المسؤول التونسي إن المهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا.وأضاف أن المفقودين كانوا ضمن 37 شخصا على متن القارب الذي غادر من ساحل تونس ثم "غرق بعد ظهر يوم الجمعة"، موضحًا أنه تم إنقاذ 17 شخصا.وهذا هو سادس حادث غرق قبالة تونس منذ بداية مارس/ آذار، في حوادث خلفت نحو 100 قتيل أو مفقود.ويضاف المشاركون في الرحلة الأخيرة إلى أكثر من 14 ألف مهاجر، قال خفر السواحل التونسي إنه اعترضهم وهم في طريقهم إلى أوروبا خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومارس.
https://sputnikarabic.ae/20230327/غرق-عشرات-المهاجرين-الأفارقة-قبالة-سواحل-تونس-1075175950.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار

20 مهاجرا في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم قبالة تونس

17:11 GMT 08.04.2023
© AFP 2023 / Fethi Belaidمهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء يجلسون في قارب بدائي كان يستخدم للسرية نحو الساحل الإيطالي، حيث عثرت عليهم السلطات التونسية على بعد حوالي 50 ميلًا بحريًا في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مدينة صفاقس في تونس. 4 أكتوبر 2022.
مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء يجلسون في قارب بدائي كان يستخدم للسرية نحو الساحل الإيطالي، حيث عثرت عليهم السلطات التونسية على بعد حوالي 50 ميلًا بحريًا في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مدينة صفاقس في تونس. 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© AFP 2023 / Fethi Belaid
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أعلنت السلطات التونسية أن 20 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء باتوا في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم قبالة ساحل البلد العربي.
جاء هذا في تصريحات لفوزي المصمودي المتحدث باسم محكمة صفاقس التي تحقق في مثل هذه القضايا، اليوم السبت، بحسب "فرانس برس".
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
غرق عشرات المهاجرين الأفارقة قبالة سواحل تونس
27 مارس, 07:25 GMT
وقال المسؤول التونسي إن المهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا.
وأضاف أن المفقودين كانوا ضمن 37 شخصا على متن القارب الذي غادر من ساحل تونس ثم "غرق بعد ظهر يوم الجمعة"، موضحًا أنه تم إنقاذ 17 شخصا.
وهذا هو سادس حادث غرق قبالة تونس منذ بداية مارس/ آذار، في حوادث خلفت نحو 100 قتيل أو مفقود.
ويضاف المشاركون في الرحلة الأخيرة إلى أكثر من 14 ألف مهاجر، قال خفر السواحل التونسي إنه اعترضهم وهم في طريقهم إلى أوروبا خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومارس.
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