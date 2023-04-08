https://sputnikarabic.ae/20230408/8-سفن-و42-مقاتلة-صينية-تعبر-الخط-المتوسط-في-مضيق-تايوان-1075671744.html
8 سفن و42 مقاتلة صينية تعبر "الخط المتوسط" في مضيق تايوان
8 سفن و42 مقاتلة صينية تعبر "الخط المتوسط" في مضيق تايوان
تم رصد 42 طائرة مقاتلة و8 سفن حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بالقرب من تايوان، حسب بيان نشرته وزارة الدفاع التايوانية على "تويتر". 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T09:43+0000
2023-04-08T09:43+0000
2023-04-08T09:43+0000
العالم
رصد عسكري
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وأوضحت الوزارة أن مقاتلات "جي-10"و"جي-11" و"جي-16" وعدة سفن رصدت بالقرب من الجزيرة في منطقة تحديد نظام الدفاع الجوي. في الوقت نفسه، أشارت إلى أن 29 طائرة عبرت "خط الوسط" - الحدود الفعلية في مضيق تايوان.يذكر أن الجيش الصيني بدأ اليوم تدريبات على مدى ثلاثة أيام بالقرب من الجزيرة "كتحذير للقوات الانفصالية" على خلفية قيام رئيسة تايوان تساي إينغ وين بزيارة الولايات المتحدة والتقت برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الأربعاء الماضي في كاليفورنيا، حيث عقدا اجتماعا مما أثار غضب بكين.في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنه خلال اليوم الماضي، عبرت 13 طائرة وثلاث سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني ما يسمى بـ "الخط المتوسط" لمضيق تايوان.
https://sputnikarabic.ae/20230408/الجيش-الصيني-يتدرب-على-تطويق-تايوان-بالكامل-1075671318.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
8 سفن و42 مقاتلة صينية تعبر "الخط المتوسط" في مضيق تايوان
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تم رصد 42 طائرة مقاتلة و8 سفن حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بالقرب من تايوان، حسب بيان نشرته وزارة الدفاع التايوانية على "تويتر".
وأوضحت الوزارة أن مقاتلات "جي-10"و"جي-11" و"جي-16" وعدة سفن رصدت بالقرب من الجزيرة في منطقة تحديد نظام الدفاع الجوي. في الوقت نفسه، أشارت إلى أن 29 طائرة عبرت "خط الوسط" - الحدود الفعلية في مضيق تايوان.
يذكر أن الجيش الصيني بدأ اليوم تدريبات على مدى ثلاثة أيام بالقرب من الجزيرة "كتحذير للقوات الانفصالية" على خلفية قيام رئيسة تايوان تساي إينغ وين بزيارة الولايات المتحدة والتقت برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الأربعاء الماضي في كاليفورنيا، حيث عقدا اجتماعا مما أثار غضب بكين.
في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنه خلال اليوم الماضي، عبرت 13 طائرة وثلاث سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني ما يسمى بـ "الخط المتوسط" لمضيق تايوان.