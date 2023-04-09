https://sputnikarabic.ae/20230409/أمين-مجلس-الأمن-القومي-الإيراني-عملية-القضاء-على-هيمنة-الدولار-تسير-بوتيرة-متسارعة-1075709540.html
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: عملية القضاء على هيمنة الدولار تسير بوتيرة متسارعة
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: عملية القضاء على هيمنة الدولار تسير بوتيرة متسارعة
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن عملية القضاء على هيمنة الدولار في المبادلات الاقتصادية والتجارية تسير بوتيرة متسارعة. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T11:35+0000
2023-04-09T11:35+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال شمخاني خلال استقباله المساعد الخاص للرئيس الروسي إيغور لويتين، اليوم الأحد، إن عملية إنهاء هيمنة الدولار في المبادلات الاقتصادية والتجارية تسير بوتيرة متسارعة.وأعرب شمخاني عن ارتياحه بشأن مستوى وحجم التعاون الاقتصادي بين روسيا وإيران، مؤكدا أن المبادرات الأخيرة بين البلدين في مجال المعاملات النقدية والمصرفية لتمويل المشاريع المشتركة تعد نموذجا فعالا للتصدي للعقوبات الغربية غير الشرعية.من الجدير بالذكر، أن روسيا وإيران ترتبطان بعلاقات قوية في جميع المجالات.وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى إيران، أليكسي ديدوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن موسكو وطهران تعملان على صياغة اتفاقية جديدة في إطار العلاقات الروسية – الإيرانية؛ لافتاً إلى أنها ستكون ذات أهمية استراتيجية، ومشيراً إلى أنه من المهم أن تكون متينة ومتوازنة، وتعكس الحقائق الجديدة للتعاون الثنائي.وأكد ديدوف أن الاتفاقية ستحدد المبادئ التوجيهية الأساسية لمواصلة تطوير مجمل العلاقات الروسية - الإيرانية على مدى العقود المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20230407/روسيا-التبادل-التجاري-مع-فنزويلا-يمكن-أن-ينمو-إلى-300-مليون-دولار-شهريا-1075629310.html
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أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: عملية القضاء على هيمنة الدولار تسير بوتيرة متسارعة
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أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن عملية القضاء على هيمنة الدولار في المبادلات الاقتصادية والتجارية تسير بوتيرة متسارعة.
طهران - سبوتنيك. وقال شمخاني خلال استقباله المساعد الخاص للرئيس الروسي إيغور لويتين، اليوم الأحد، إن عملية إنهاء هيمنة الدولار في المبادلات الاقتصادية والتجارية تسير بوتيرة متسارعة.
وأضاف شمخاني أن مسار الحد من تأثير الدولار بدأ في التبادلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والذي تنضم إليه دول كثيرة، وهذا الأمر سيقلل من هيمنة الغرب على الدول والاقتصاد العالمي إلى أدنى حد ممكن.
وأعرب شمخاني عن ارتياحه بشأن مستوى وحجم التعاون الاقتصادي بين روسيا وإيران، مؤكدا أن المبادرات الأخيرة بين البلدين في مجال المعاملات النقدية والمصرفية لتمويل المشاريع المشتركة تعد نموذجا فعالا للتصدي للعقوبات الغربية غير الشرعية.
من الجدير بالذكر، أن روسيا وإيران ترتبطان بعلاقات قوية في جميع المجالات.
وصرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، الشهر الماضي، بأن طهران تأمل بتوقيع اتفاقات جديدة تعزز العلاقات مع روسيا في عام 2023.
وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى إيران، أليكسي ديدوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن موسكو وطهران تعملان على صياغة اتفاقية جديدة في إطار العلاقات الروسية – الإيرانية؛ لافتاً إلى أنها ستكون ذات أهمية استراتيجية، ومشيراً إلى أنه من المهم أن تكون متينة ومتوازنة، وتعكس الحقائق الجديدة للتعاون الثنائي.
وأكد ديدوف أن الاتفاقية ستحدد المبادئ التوجيهية الأساسية لمواصلة تطوير مجمل العلاقات الروسية - الإيرانية على مدى العقود المقبلة.