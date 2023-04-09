https://sputnikarabic.ae/20230409/أمين-مجلس-الأمن-القومي-الإيراني-عملية-القضاء-على-هيمنة-الدولار-تسير-بوتيرة-متسارعة-1075709540.html

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: عملية القضاء على هيمنة الدولار تسير بوتيرة متسارعة

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: عملية القضاء على هيمنة الدولار تسير بوتيرة متسارعة

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن عملية القضاء على هيمنة الدولار في المبادلات الاقتصادية والتجارية تسير بوتيرة متسارعة. 09.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-09T11:35+0000

2023-04-09T11:35+0000

2023-04-09T11:35+0000

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طهران - سبوتنيك. وقال شمخاني خلال استقباله المساعد الخاص للرئيس الروسي إيغور لويتين، اليوم الأحد، إن عملية إنهاء هيمنة الدولار في المبادلات الاقتصادية والتجارية تسير بوتيرة متسارعة.وأعرب شمخاني عن ارتياحه بشأن مستوى وحجم التعاون الاقتصادي بين روسيا وإيران، مؤكدا أن المبادرات الأخيرة بين البلدين في مجال المعاملات النقدية والمصرفية لتمويل المشاريع المشتركة تعد نموذجا فعالا للتصدي للعقوبات الغربية غير الشرعية.من الجدير بالذكر، أن روسيا وإيران ترتبطان بعلاقات قوية في جميع المجالات.وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى إيران، أليكسي ديدوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن موسكو وطهران تعملان على صياغة اتفاقية جديدة في إطار العلاقات الروسية – الإيرانية؛ لافتاً إلى أنها ستكون ذات أهمية استراتيجية، ومشيراً إلى أنه من المهم أن تكون متينة ومتوازنة، وتعكس الحقائق الجديدة للتعاون الثنائي.وأكد ديدوف أن الاتفاقية ستحدد المبادئ التوجيهية الأساسية لمواصلة تطوير مجمل العلاقات الروسية - الإيرانية على مدى العقود المقبلة.

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