https://sputnikarabic.ae/20230409/إسرائيل-تهاجم-سوريا-ردا-على-إطلاق-صواريخ-باتجاه-الجولان-ووفد-سعودي-يصل-إلى-طهران-1075716248.html

إسرائيل تهاجم سوريا ردا على إطلاق صواريخ باتجاه الجولان... ووفد سعودي يصل إلى طهران

إسرائيل تهاجم سوريا ردا على إطلاق صواريخ باتجاه الجولان... ووفد سعودي يصل إلى طهران

قال الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل أطلقت صواريخ على سوريا ردا على إطلاق صواريخ على أراض تسيطر عليها إسرائيل، مع استمرار التوتر على طول الحدود الشمالية لإسرائيل في... 09.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-09T14:02+0000

2023-04-09T14:02+0000

2023-04-09T14:04+0000

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9-4 Sputnik World إسرائيل تهاجم سوريا ردا على إطلاق صواريخ باتجاه الجولان

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار جراء الصواريخ الستة التي أُطلقت باتجاه إسرائيل.وقالت إسرائيل إنها قصفت بالمدفعية وباستخدام طائرة مسيرة راجمات إطلاق الصواريخ في سوريا.وجاءت الضربات وسط تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية في أعقاب مداهمة إسرائيل للمسجد الأقصى في القدس خلال شهر رمضان.ويوم الخميس، جرى إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه إسرائيل من جنوبي لبنان، مما دفع إسرائيل للرد بضربات جوية عبر الحدود لمواقع مرتبطة بحركة حماس في لبنان وغزة.قال هشام جابر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية إن الرد السوري كان متوقعا على الصواريخ الإسرائيلية، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تريد فتح جبهة جديدة في لبنان أو سوريا، لأسباب كثيرة أهمها تداعيات هذه الجبهات إن فتحت، حيث إن البنية التحتية الإسرائيلية ستدمر بصواريخ المقاومة، فضلا عن منصات الغاز والنفط في البحر التي ستكون هدفا للمقاومة.وأشار جابر إلى أن فتح جبهة سوريا ليس قرارا إسرائيليا فقط، وإنما لا بد من موافقة الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن روسيا لن تسمح بذلك إطلاقا.القوات الإسرائيلية تحاول إخلاء الأقصى من المعتكفين وتحذير تركي وآخر من منظمة التعاون الإسلامياقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من القوات الإسرائيلية التي تحاول إخلاء المسجد من المعتكفين تمهيدا لدخول المستوطنين.في المقابل، واجه المرابطون والمعتكفون بالمسجد اقتحام المستوطنين بالصلوات والتكبير والتهليل والهتافات.التوتر قي الأقصى أدى الى ردود فعل كبير حيث حذرت منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة بعد اجتماع طارئ، من عواقب استمرار تطاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى.وأعربت المنظمة في مدينة جدة غربي السعودية، عن رفضها المساس بالهوية العربية والإسلامية للقدس.وفي سياق متصل، دعا الأزهر الشريف جموع المسلمين إلى الدفاع عن المسجد الأقصى، والوقوف صفًا واحدًا في الذود عنه.بينما حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في اتصال بينهما من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية قائلا إن الصمت على هذه التجاوزات لن يستمر طويلا.قال شادي مطور أمين سر حركة فتح في القدس، إن التصعيد في القدس قرار إسرائيلي فقط، مشيرًا إلى أن الأوضاع هادئة منذ ثماني وأربعين ساعة فقط لكن الأوضاع مرشحة للتصعيد في أي وقت، لأن قطعان المستوطنين لديهم هدف محدد هو هدم الأقصى وبناء الهيكل وهو أمر يسير ببطء من خلال هذه الاقتحامات المتكررة.واعتبر أن بيان الإمارات كان صادما لأنه ساوى بين الضحية والجلاد ولم يبين الحقيقة على الأرض.اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" تجتمع لأول مرة في بنغازي وتؤكد تأمين الانتخابات بأشكالها كافةاتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" خلال اجتماعها الأول في مدينة بنغازي شمال شرقي ليبيا، على "تقديم كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات بكافة مراحلها"، ودعم جهود إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، بحسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، ويجرون حواراً منذ أكثر من عامين، بهدف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.قال المحلل السياسي إسماعيل رويحة: "على الصعيد النظري هناك اجتماعات تحدث بين القادة العسكريين والأمنيين من المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية لأول مرة وهذه خطوة متقدمة قام بها "باتيلي"، ولكن المشوار أمامه ما زال كبيراً وهناك اتجاه أمريكي للدفع في اتجاه توحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية وهذه الأمور التي بدأت تحدث بإشراف من الولايات المتحدة بشكل مباشر تصبو إلى غاية مهمة وهي إخراج المرتزقة وتأمين الانتخابات لذا يمكن القول إن ما كان يتمسك به عقيلة صالح أو خليفة حفتر وباشاغا - الذي يقود حكومة موازية في المنطقة الشرقية- كانوا يسعون في اتجاه تشكيل حكومة جديدة في هذه الفترة تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات، لذلك هذا المطلب في ظل هذه التطورات السياسية والأمنية عفى عليه الزمن وسوف يوكل الأمر إلى القوات الأمنية المشتركة للإشراف على الانتخابات".وفد سعودي يصل إلى طهران لبحث آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة لدى إيرانيجري فريق فني سعودي محادثات في طهران مع نظرائه في إيران لمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة العربية السعودية في الجمهورية الاسلامية الإيرانية، وذلك إنفاذًا للاتفاق الثلاثي المشترك لكلٍ من السعودية وإيران والصين، واستكمالاً لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير خارجية ايران حسين أمير عبدالله يان، التي جرت في بكين 6 أبريل 2023.والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم، برئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هوناردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران.وساعد الرئيس الصيني شي جين بينغ في التوسط في الاتفاق المفاجئ، الذي يبدو أنه يهمش دور الولايات المتحدة في المنطقة .قال د.عبد الله العساف الكاتب والمحلل السياسي السعودي إن هناك رغبة من الطرفين للالتئام وعدم تكرار الماضي، والاستفادة من الدروس، مشيرا إلى أن السعودية وإيران يؤسسان لحقبة جديدة قريبة من الانطلاق من نقطة الصفر.وأضاف العساف أن هناك ملفات أمنية حل معظمها ، ويتم الاتجاه الآن إلى فتح السفارات وخطوط الطيران والاستثمارات التجارية التي يمكن أن تكون هي قاطرة الحقبة الجديدة من العلاقات بين الرياض وطهران.وأضاف العساف أن الصين راعية لتطور العلاقة وليست فقط راعية للاتفاق الأولي، مما سيعزز من تطور العلاقة ويدفعها إلى الأمام.تدريبات عسكرية لثلاثة أيام في مضيق تايوان، في تحذير صارم من الصين للجزيرةأجرت الصين الأحد محاكاة لضربات "دقيقة" ضد "أهداف رئيسية" في "تايوان والمياه المحيطة" بها، في اليوم الثاني من تدريبات "لتطويق كامل" تستمر حتى الإثنين وتؤكد بكين انها تحذير "جدي" بعد لقاء الرئيسة تساي وينغ إين مع مسؤول أميركي كبير.ودانت تايوان بشدة العملية التي أطلق عليها اسم "السيف المشترك"، بينما دعت الولايات المتحدة بكين إلى "ضبط النفس"، مؤكدة أنها تبقي على قنوات اتصالها مع الصين "مفتوحة".وقال التلفزيون الصيني إن المناورات تهدف إلى بناء قدرات صينية "للسيطرة على البحر والمجال الجوي والمعلومات من أجل خلق ردع وتطويق كامل" لتايوان.قال المحلل السياسي نادر رونج هوان: "إن الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء هذا التوتر ودعمها للانفصاليين في تايوان يزيد من التوتر والتصعيد، ودائماً ما تريد الولايات المتحدة استخدام تايوان كورقة ضغط لاحتواء الصين وربما أيضاً تستعد لإدخال الصين في حرب استنزاف طويلة المدى لإضعاف الصين، مضيفاً أن هذه المناورات بمثابة محاكاة للقتال الميداني والتي تتم على مدار ثلاثة أيام وذلك للاشتراك في تنفيذ المهمات بمختلف أنواع الأسلحة للجيش الصيني لتنفيذ مهمة محاكاة القتال الميداني على أرض الواقع".

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