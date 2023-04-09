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https://sputnikarabic.ae/20230409/إصابة-5-أشخاص-على-الأقل-جراء-انهيار-مبنى-جنوبي-فرنسا-1075714262.html
إصابة 5 أشخاص على الأقل جراء انهيار مبنى جنوبي فرنسا
إصابة 5 أشخاص على الأقل جراء انهيار مبنى جنوبي فرنسا
أصيب خمسة أشخاص على الأقل، جراء انهيار مبنى سكني ليلة أمس (السبت) في مدينة مرسيليا جنوبي فرنسا، حسبما أفادت قناة "بي إف إم تي في" نقلا عن السلطات المحلية. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T12:57+0000
2023-04-09T12:57+0000
العالم
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وقال كريستوف ميرماند، محافظ منطقة بروفنس ألب كوت دازور وعاصمتها مرسيليا، إنه "توجد شكوك قوية بأن انفجارا تسبب في الانهيار، لكن يجب أن نظل حذرين للغاية بشأن الأسباب في هذه المرحلة،" مضيفًا أن الغاز قد يكون "احتمالا ممكنا". وتجري عملية الإنقاذ حاليا.وكانت قد ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن عمدة المدينة، في وقت سابق، أن مبنى من أربعة طوابق انهار في وسط مرسيليا جنوبي فرنسا، ليلة الأحد، واشتعلت النيران في المبنى، مما منع رجال الإنقاذ من البدء في البحث عن الضحايا.وأضافت الوكالة أنه تم إجلاء المواطنين من منازلهم المجاورة.
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العالم
العالم

إصابة 5 أشخاص على الأقل جراء انهيار مبنى جنوبي فرنسا

12:57 GMT 09.04.2023
© AP Photo / Ciaran Fahey / سيارة إسعاف في فرنسا
سيارة إسعاف في فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Ciaran Fahey /
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أصيب خمسة أشخاص على الأقل، جراء انهيار مبنى سكني ليلة أمس (السبت) في مدينة مرسيليا جنوبي فرنسا، حسبما أفادت قناة "بي إف إم تي في" نقلا عن السلطات المحلية.
وقال كريستوف ميرماند، محافظ منطقة بروفنس ألب كوت دازور وعاصمتها مرسيليا، إنه "توجد شكوك قوية بأن انفجارا تسبب في الانهيار، لكن يجب أن نظل حذرين للغاية بشأن الأسباب في هذه المرحلة،" مضيفًا أن الغاز قد يكون "احتمالا ممكنا". وتجري عملية الإنقاذ حاليا.
وكانت قد ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن عمدة المدينة، في وقت سابق، أن مبنى من أربعة طوابق انهار في وسط مرسيليا جنوبي فرنسا، ليلة الأحد، واشتعلت النيران في المبنى، مما منع رجال الإنقاذ من البدء في البحث عن الضحايا.
وأضافت الوكالة أنه تم إجلاء المواطنين من منازلهم المجاورة.
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