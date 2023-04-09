https://sputnikarabic.ae/20230409/إعلام-إسرائيلي-إطلاق-نار-قرب-مستوطنة-يافيت-في-غور-الأردن-1075721066.html
إعلام إسرائيلي: إطلاق نار قرب مستوطنة يافيت في غور الأردن
إعلام إسرائيلي: إطلاق نار قرب مستوطنة يافيت في غور الأردن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن إطلاق نار قرب مستوطنة يافيت في منطقة غور الأردن شمال شرقي الضفة الغربية. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T16:23+0000
2023-04-09T16:23+0000
2023-04-09T16:23+0000
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وأفاد موقع "رووتر" العبري، "بسماع صوت إطلاق نار قرب مستوطنة "يافيت" في الأغوار"، مضيفًا أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات، وأن القوات الإسرائيلية في طريقها للمنطقة.ومنذ بداية شهر رمضان، صعّدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى في القدس المحتلة ومحيطه، وأدت أعمال العنف الإسرائيلية إلى هجمات صاروخية انتقامية، وعمليات شنّها مقاتلو المقاومة الفلسطينية.وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، فيما ردت الأخيرة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, الأخبار, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, الأخبار, العالم العربي
إعلام إسرائيلي: إطلاق نار قرب مستوطنة يافيت في غور الأردن
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن إطلاق نار قرب مستوطنة يافيت في منطقة غور الأردن شمال شرقي الضفة الغربية.
وأفاد موقع
"رووتر" العبري، "بسماع صوت إطلاق نار قرب مستوطنة "يافيت" في الأغوار"، مضيفًا أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات، وأن القوات الإسرائيلية في طريقها للمنطقة.
ومنذ بداية شهر رمضان، صعّدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى في القدس المحتلة ومحيطه، وأدت أعمال العنف الإسرائيلية إلى هجمات صاروخية انتقامية، وعمليات شنّها مقاتلو المقاومة الفلسطينية.
وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل
، فيما ردت الأخيرة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.