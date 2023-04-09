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"لواء القدس" الفلسطيني ينفي لـ"سبوتنيك" مسؤوليته عن الاستهداف الصاروخي للجيش الإسرائيلي في الجولان
Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230409/إعلام-الصين-قد-تكثف-دعمها-لروسيا-في-حالة-الهجمات-الأوكرانية-على-الأراضي-الروسية-1075703164.html
إعلام: الصين قد تكثف دعمها لروسيا في حالة الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية
إعلام: الصين قد تكثف دعمها لروسيا في حالة الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية
أفادت صحيفة غربية بأن الصين ستعتبر ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي روسيا "فرصة لتقديم الناتو كمعتدي"، ويمكن أن يعطي الصين ذريعة لزيادة دعمها لموسكو. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T08:50+0000
2023-04-09T08:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الصين
الناتو
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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن وثائق مسربة لوكالة المخابرات المركزية: "من المرجح أن يشير هجوم أوكراني على موسكو باستخدام أسلحة قدمتها الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي إلى أن "واشنطن مسؤولة بشكل مباشر عن تصعيد الصراع" ويعطي الصين ذريعة محتملة لدعم روسيا".وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأوروبيين يشعرون بالقلق من بناء تحالف بين موسكو وبكين، وفي الوقت نفسه، لم يروا حتى الآن مؤشرات على أن جمهورية الصين الشعبية تقدم المساعدة لروسيا.وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في ملابسات نشر مواد سرية على الشبكات الاجتماعية تصف حالة القوات المسلحة لأوكرانيا، واحتوت الوثائق التي كانت تحمل علامة "سرية للغاية"، على خطط لدعم كييف من قبل الناتو.وذكرت وكالة "رويترز"، هذا الأسبوع، أن أوكرانيا دربت ثمانية ألوية هجومية من ما يسمى بالقوات الهجومية، والتي يبلغ عدد أفرادها الإجمالي 40 ألفًا.و قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في مقابلة مع صحيفة "وايبوركزا"، إن الهجوم المضاد المزمع للقوات الأوكرانية يمكن أن يبدأ عندما تجف الأرض ويتحسن الطقس.
https://sputnikarabic.ae/20230409/ضابط-أمريكي-يتوقع-هزيمة-أوكرانيا-في-سيناريو-الهجوم-المضاد-الربيعي--1075701746.html
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روسيا, الصين, الناتو
روسيا, الصين, الناتو

إعلام: الصين قد تكثف دعمها لروسيا في حالة الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية

08:50 GMT 09.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أفادت صحيفة غربية بأن الصين ستعتبر ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي روسيا "فرصة لتقديم الناتو كمعتدي"، ويمكن أن يعطي الصين ذريعة لزيادة دعمها لموسكو.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن وثائق مسربة لوكالة المخابرات المركزية: "من المرجح أن يشير هجوم أوكراني على موسكو باستخدام أسلحة قدمتها الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي إلى أن "واشنطن مسؤولة بشكل مباشر عن تصعيد الصراع" ويعطي الصين ذريعة محتملة لدعم روسيا".
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأوروبيين يشعرون بالقلق من بناء تحالف بين موسكو وبكين، وفي الوقت نفسه، لم يروا حتى الآن مؤشرات على أن جمهورية الصين الشعبية تقدم المساعدة لروسيا.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي يتوقع هزيمة أوكرانيا في سيناريو "الهجوم المضاد الربيعي"
08:07 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في ملابسات نشر مواد سرية على الشبكات الاجتماعية تصف حالة القوات المسلحة لأوكرانيا، واحتوت الوثائق التي كانت تحمل علامة "سرية للغاية"، على خطط لدعم كييف من قبل الناتو.
وذكرت وكالة "رويترز"، هذا الأسبوع، أن أوكرانيا دربت ثمانية ألوية هجومية من ما يسمى بالقوات الهجومية، والتي يبلغ عدد أفرادها الإجمالي 40 ألفًا.
و قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في مقابلة مع صحيفة "وايبوركزا"، إن الهجوم المضاد المزمع للقوات الأوكرانية يمكن أن يبدأ عندما تجف الأرض ويتحسن الطقس.
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