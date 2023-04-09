https://sputnikarabic.ae/20230409/إعلام-الصين-قد-تكثف-دعمها-لروسيا-في-حالة-الهجمات-الأوكرانية-على-الأراضي-الروسية-1075703164.html
إعلام: الصين قد تكثف دعمها لروسيا في حالة الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية
إعلام: الصين قد تكثف دعمها لروسيا في حالة الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية
أفادت صحيفة غربية بأن الصين ستعتبر ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي روسيا "فرصة لتقديم الناتو كمعتدي"، ويمكن أن يعطي الصين ذريعة لزيادة دعمها لموسكو. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T08:50+0000
2023-04-09T08:50+0000
2023-04-09T08:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الصين
الناتو
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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن وثائق مسربة لوكالة المخابرات المركزية: "من المرجح أن يشير هجوم أوكراني على موسكو باستخدام أسلحة قدمتها الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي إلى أن "واشنطن مسؤولة بشكل مباشر عن تصعيد الصراع" ويعطي الصين ذريعة محتملة لدعم روسيا".وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأوروبيين يشعرون بالقلق من بناء تحالف بين موسكو وبكين، وفي الوقت نفسه، لم يروا حتى الآن مؤشرات على أن جمهورية الصين الشعبية تقدم المساعدة لروسيا.وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في ملابسات نشر مواد سرية على الشبكات الاجتماعية تصف حالة القوات المسلحة لأوكرانيا، واحتوت الوثائق التي كانت تحمل علامة "سرية للغاية"، على خطط لدعم كييف من قبل الناتو.وذكرت وكالة "رويترز"، هذا الأسبوع، أن أوكرانيا دربت ثمانية ألوية هجومية من ما يسمى بالقوات الهجومية، والتي يبلغ عدد أفرادها الإجمالي 40 ألفًا.و قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في مقابلة مع صحيفة "وايبوركزا"، إن الهجوم المضاد المزمع للقوات الأوكرانية يمكن أن يبدأ عندما تجف الأرض ويتحسن الطقس.
https://sputnikarabic.ae/20230409/ضابط-أمريكي-يتوقع-هزيمة-أوكرانيا-في-سيناريو-الهجوم-المضاد-الربيعي--1075701746.html
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روسيا, الصين, الناتو
إعلام: الصين قد تكثف دعمها لروسيا في حالة الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية
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أفادت صحيفة غربية بأن الصين ستعتبر ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي روسيا "فرصة لتقديم الناتو كمعتدي"، ويمكن أن يعطي الصين ذريعة لزيادة دعمها لموسكو.
وذكرت صحيفة
"واشنطن بوست" نقلاً عن وثائق مسربة لوكالة المخابرات المركزية: "من المرجح أن يشير هجوم أوكراني على موسكو باستخدام أسلحة قدمتها الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي إلى أن "واشنطن مسؤولة بشكل مباشر عن تصعيد الصراع" ويعطي الصين ذريعة محتملة لدعم روسيا".
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأوروبيين يشعرون بالقلق من بناء تحالف بين موسكو وبكين، وفي الوقت نفسه، لم يروا حتى الآن مؤشرات على أن جمهورية الصين الشعبية تقدم المساعدة لروسيا.
وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في ملابسات نشر مواد سرية على الشبكات الاجتماعية تصف حالة القوات المسلحة لأوكرانيا، واحتوت الوثائق التي كانت تحمل علامة "سرية للغاية"، على خطط لدعم كييف من قبل الناتو.
وذكرت وكالة "رويترز"، هذا الأسبوع، أن أوكرانيا دربت ثمانية ألوية هجومية من ما يسمى بالقوات الهجومية، والتي يبلغ عدد أفرادها الإجمالي 40 ألفًا.
و قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في مقابلة مع صحيفة "وايبوركزا"، إن الهجوم المضاد المزمع للقوات الأوكرانية يمكن أن يبدأ عندما تجف الأرض ويتحسن الطقس.