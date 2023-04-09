https://sputnikarabic.ae/20230409/إعلام-الولايات-المتحدة-ترسل-دبابات-مصممة-للحرب-العالمية-الثالثة-إلى-أوكرانيا-1075712436.html
إعلام: الولايات المتحدة ترسل دبابات مصممة للحرب العالمية الثالثة إلى أوكرانيا
إعلام: الولايات المتحدة ترسل دبابات مصممة للحرب العالمية الثالثة إلى أوكرانيا
ذكرت وسائل إعلام غربية أن الولايات المتحدة أرسلت دبابات إلى أوكرانيا مصممة خصيصًا للحرب العالمية الثالثة والاشتباك مع روسيا. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T12:36+0000
2023-04-09T12:36+0000
2023-04-09T12:36+0000
رصد عسكري
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وبحسب المصادر، أرسلت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا دبابات "M60"، التي تم تضمينها في حزمة مساعدات عسكرية أخرى بعد أن وعد البنتاغون بإرسال دبابات "أبرامز" إلى الجيش الأوكراني في مارس/آذار.وقالت مايا كارلين، الصحفية في موقع "19FortyFive": "ومع ذلك، ستكون هذه الدبابات نسخًا غير مسلحة، ستكون "كجسور مدرعة"، تم تصميم هذه الدبابات لبناء الجسور عبر التضاريس الضيقة والحواجز المائية في أقل من ثلاث دقائق".تم إنشاء أول نموذج أولي لهذه الآليات العسكرية في الولايات المتحدة في ذروة الحرب الباردة، في الخمسينيات من القرن الماضي. وقد حفز البنتاغون على هذا الإجراء آنذاك، التقارير التي أفادت بظهور دبابات قادرة على حمل مدفع رشاش عالي السرعة في الاتحاد السوفيتي، ثم تولى المصنعون والمطورون الأمريكيون تطوير النموذج الأولي "XM60".
https://sputnikarabic.ae/20230406/الولايات-المتحدة-تعتزم-إرسال-أسلحة-تجريبية-إلى-أوكرانيا-لمواجهة-المسيرات-1075613291.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: الولايات المتحدة ترسل دبابات مصممة للحرب العالمية الثالثة إلى أوكرانيا
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ذكرت وسائل إعلام غربية أن الولايات المتحدة أرسلت دبابات إلى أوكرانيا مصممة خصيصًا للحرب العالمية الثالثة والاشتباك مع روسيا.
وبحسب المصادر، أرسلت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا دبابات "M60"، التي تم تضمينها في حزمة مساعدات عسكرية أخرى بعد أن وعد البنتاغون بإرسال دبابات "أبرامز" إلى الجيش الأوكراني في مارس/آذار.
وقالت مايا كارلين، الصحفية في موقع "19FortyFive": "ومع ذلك، ستكون هذه الدبابات نسخًا غير مسلحة، ستكون "كجسور مدرعة"، تم تصميم هذه الدبابات لبناء الجسور عبر التضاريس الضيقة والحواجز المائية في أقل من ثلاث دقائق".
تم إنشاء أول نموذج أولي لهذه الآليات العسكرية في الولايات المتحدة في ذروة الحرب الباردة، في الخمسينيات من القرن الماضي. وقد حفز البنتاغون على هذا الإجراء آنذاك، التقارير التي أفادت بظهور دبابات قادرة على حمل مدفع رشاش عالي السرعة في الاتحاد السوفيتي، ثم تولى المصنعون والمطورون الأمريكيون تطوير النموذج الأولي "XM60"
.