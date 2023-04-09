https://sputnikarabic.ae/20230409/إعلام-زيلينسكي-قد-يزور-ألمانيا-في-مايو-لأول-مرة-منذ-اندلاع-الأزمة-الأوكرانية-1075701336.html
إعلام: زيلينسكي قد يزور ألمانيا في مايو لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية
إعلام: زيلينسكي قد يزور ألمانيا في مايو لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية
أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد يقوم بزيارة إلى ألمانيا في مايو/أيار المقبل، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T07:35+0000
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وذكرت صحيفة "بيلد أم سونتاغ"، أن زيلينسكي قد يحضر فعالية في مدينة آخن الألمانية لتسليمه جائزة شارلمان، التي يتم منحها سنويًا للأشخاص المساهمين في توحيد القارة الأوروبية.ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية ألمانية، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، يخطط لإلقاء كلمة خلال حفل توزيع الجوائز.ولم تستبعد الصحيفة أن يتحدث زيلينسكي في الحفل عبر تقنية الفيديو.يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت في مارس/آذار الماضي، أن ألمانيا تلعب دورا نشطا في ضخ السلاح إلى أوكرانيا، منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230408/زيلينسكي-يضع-شرطا-مستحيلا-للسلام-في-أوكرانيا-1075672170.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إعلام: زيلينسكي قد يزور ألمانيا في مايو لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية
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أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد يقوم بزيارة إلى ألمانيا في مايو/أيار المقبل، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.