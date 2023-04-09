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https://sputnikarabic.ae/20230409/إعلام-زيلينسكي-قد-يزور-ألمانيا-في-مايو-لأول-مرة-منذ-اندلاع-الأزمة-الأوكرانية-1075701336.html
إعلام: زيلينسكي قد يزور ألمانيا في مايو لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية
إعلام: زيلينسكي قد يزور ألمانيا في مايو لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية
أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد يقوم بزيارة إلى ألمانيا في مايو/أيار المقبل، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T07:35+0000
2023-04-09T07:35+0000
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وذكرت صحيفة "بيلد أم سونتاغ"، أن زيلينسكي قد يحضر فعالية في مدينة آخن الألمانية لتسليمه جائزة شارلمان، التي يتم منحها سنويًا للأشخاص المساهمين في توحيد القارة الأوروبية.ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية ألمانية، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، يخطط لإلقاء كلمة خلال حفل توزيع الجوائز.ولم تستبعد الصحيفة أن يتحدث زيلينسكي في الحفل عبر تقنية الفيديو.يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت في مارس/آذار الماضي، أن ألمانيا تلعب دورا نشطا في ضخ السلاح إلى أوكرانيا، منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230408/زيلينسكي-يضع-شرطا-مستحيلا-للسلام-في-أوكرانيا-1075672170.html
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إعلام: زيلينسكي قد يزور ألمانيا في مايو لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية

07:35 GMT 09.04.2023
© AFP 2023 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© AFP 2023 / Genya Savilov
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أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد يقوم بزيارة إلى ألمانيا في مايو/أيار المقبل، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.
وذكرت صحيفة "بيلد أم سونتاغ"، أن زيلينسكي قد يحضر فعالية في مدينة آخن الألمانية لتسليمه جائزة شارلمان، التي يتم منحها سنويًا للأشخاص المساهمين في توحيد القارة الأوروبية.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يضع شرطا مستحيلا للسلام في أوكرانيا
أمس, 09:55 GMT
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية ألمانية، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، يخطط لإلقاء كلمة خلال حفل توزيع الجوائز.
ولم تستبعد الصحيفة أن يتحدث زيلينسكي في الحفل عبر تقنية الفيديو.

يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت في مارس/آذار الماضي، أن ألمانيا تلعب دورا نشطا في ضخ السلاح إلى أوكرانيا، منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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