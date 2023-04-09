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https://sputnikarabic.ae/20230409/إعلام-لقاء-سعودي-إيراني-في-سلطنة-عمان-1075723464.html
إعلام: لقاء سعودي إيراني في سلطنة عمان
إعلام: لقاء سعودي إيراني في سلطنة عمان
التقى سفير السعودية لدى سلطنة عمان عبد الله بن سعود العنزي، اليوم الأحد، مع نظيره الإيراني علي النجفي، في مسقط. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T19:13+0000
2023-04-09T19:13+0000
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وأفادت وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا"، بأنه "تم التشاور، في هذا الاجتماع، بشأن العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة، وآخر تطورات عودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية".ووقّع وزيرا خارجية إيران والسعودية، الخميس الماضي، على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نصّ على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.وأضاف البيان، بحسب موقع وزارة الخارجية الإيرانية: "أكد الجانبان خلال المباحثات على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".كذلك اتفق الجانبان على إعادة فتح الممثليات خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدمًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جدة ومشهد.وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/ يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران.
https://sputnikarabic.ae/20230406/وزير-الخارجية-الإيراني-يعلن-بدء-العلاقات-الدبلوماسية-بين-إيران-والسعودية-1075595200.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, سلطنة عمان, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, سلطنة عمان, العالم

إعلام: لقاء سعودي إيراني في سلطنة عمان

19:13 GMT 09.04.2023
© AFP 2023 / APحرب بين إيران والسعودية
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© AFP 2023 / AP
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التقى سفير السعودية لدى سلطنة عمان عبد الله بن سعود العنزي، اليوم الأحد، مع نظيره الإيراني علي النجفي، في مسقط.
وأفادت وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا"، بأنه "تم التشاور، في هذا الاجتماع، بشأن العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة، وآخر تطورات عودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية".
ووقّع وزيرا خارجية إيران والسعودية، الخميس الماضي، على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نصّ على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.
وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.
وأضاف البيان، بحسب موقع وزارة الخارجية الإيرانية: "أكد الجانبان خلال المباحثات على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".
وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
وزير الخارجية الإيراني يعلن بدء العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية
6 أبريل, 09:16 GMT
كذلك اتفق الجانبان على إعادة فتح الممثليات خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدمًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جدة ومشهد.
وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/ يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران.
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