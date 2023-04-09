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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230409/الجنود-الروس-يستخدمون-المعدات-الغربية-التي-تم-الاستيلاء-عليها-ضد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1075704551.html
الجنود الروس يستخدمون المعدات الغربية التي تم الاستيلاء عليها ضد القوات المسلحة الأوكرانية
الجنود الروس يستخدمون المعدات الغربية التي تم الاستيلاء عليها ضد القوات المسلحة الأوكرانية
غالبًا ما تكون المعدات العسكرية المقدمة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية من قبل الرعاة الأجانب من بين غنائم القوات الروسية. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T09:32+0000
2023-04-09T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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من المحتمل أنه بعد الاستخدام الأول لدبابات "تشالنجر" و"ليوبارد" و"سترايكر" ومركبة المشاة "برادلي" و"ماردير"، لن ينتهي الأمر ببعضها في كوبينكا (منطقة في مقاطعة موسكو) فحسب، بل سيتم استخدامها أيضًا ضد مالكيهم السابقين.على سبيل المثال، في الوقت الحالي، يقوم جنود من الفيلق الأول لجيش دونيتسك بتشغيل حاملة الجنود المدرعة الفنلندية "SISU XA-180"، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".تم إنشاء هذه الآليات في الثمانينيات لتحل محل "BTR-60" التي تم شراؤها في الاتحاد السوفيتي. ظاهريًا، هي تشبه العينات المصممة في فرنسا وألمانيا.يوجد في الجهة الخلفية منها فتحتان لدخول حجرة القوات، والتي تتسع لستة عشر جنديًا من المشاة. عدد أفراد الطاقم - شخصان، وسمك الدرع الأمامي 10 مم، فيما تصل قوة محرك الديزل إلى 236 حصان والسرعة القصوى تبلغ 100 كم/ ساعة.لم تعلن السلطات الفنلندية حتى الآن عن العدد الدقيق لمركبات "XA-180" التي تم تسليمها، ولكن بعضها تم تدميره بالفعل أو انتهى به الأمر لأفراد الجيش الروسي الذين استولوا عليها أثناء القتال.أيضًا، في أوقات مختلفة، تم استخدام العديد من المركبات المدرعة التي تم الاستيلاء عليها أثناء القتال ضد القوات المسلحة الأوكرانية، مثل "همفي"، وM113 وAT105، التي تم تسليمها لأوكرانيا من أوروبا الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20230409/المدفعية-الروسية-تجبر-القوات-الأوكرانية-على-الخروج-من-المخابئ-فيديو-1075703055.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الجنود الروس يستخدمون المعدات الغربية التي تم الاستيلاء عليها ضد القوات المسلحة الأوكرانية

09:32 GMT 09.04.2023
© AFP 2023 / PARK JI-HWAN / مدرعة برادلي الأمريكية
مدرعة برادلي الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© AFP 2023 / PARK JI-HWAN /
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غالبًا ما تكون المعدات العسكرية المقدمة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية من قبل الرعاة الأجانب من بين غنائم القوات الروسية.
من المحتمل أنه بعد الاستخدام الأول لدبابات "تشالنجر" و"ليوبارد" و"سترايكر" ومركبة المشاة "برادلي" و"ماردير"، لن ينتهي الأمر ببعضها في كوبينكا (منطقة في مقاطعة موسكو) فحسب، بل سيتم استخدامها أيضًا ضد مالكيهم السابقين.
على سبيل المثال، في الوقت الحالي، يقوم جنود من الفيلق الأول لجيش دونيتسك بتشغيل حاملة الجنود المدرعة الفنلندية "SISU XA-180"، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تجبر القوات الأوكرانية على الخروج من المخابئ... فيديو
08:43 GMT
تم إنشاء هذه الآليات في الثمانينيات لتحل محل "BTR-60" التي تم شراؤها في الاتحاد السوفيتي. ظاهريًا، هي تشبه العينات المصممة في فرنسا وألمانيا.
يوجد في الجهة الخلفية منها فتحتان لدخول حجرة القوات، والتي تتسع لستة عشر جنديًا من المشاة. عدد أفراد الطاقم - شخصان، وسمك الدرع الأمامي 10 مم، فيما تصل قوة محرك الديزل إلى 236 حصان والسرعة القصوى تبلغ 100 كم/ ساعة.
لم تعلن السلطات الفنلندية حتى الآن عن العدد الدقيق لمركبات "XA-180" التي تم تسليمها، ولكن بعضها تم تدميره بالفعل أو انتهى به الأمر لأفراد الجيش الروسي الذين استولوا عليها أثناء القتال.
أيضًا، في أوقات مختلفة، تم استخدام العديد من المركبات المدرعة التي تم الاستيلاء عليها أثناء القتال ضد القوات المسلحة الأوكرانية، مثل "همفي"، وM113 وAT105، التي تم تسليمها لأوكرانيا من أوروبا الشرقية.
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:47 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:45 GMT
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