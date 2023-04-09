https://sputnikarabic.ae/20230409/الحرس-الثوري-الإيراني-يجري-مناورة-بحرية-ضخمة-لدعم-الشعب-الفلسطيني-1075709081.html

الحرس الثوري الإيراني يجري مناورة بحرية ضخمة لدعم الشعب الفلسطيني

الحرس الثوري الإيراني يجري مناورة بحرية ضخمة لدعم الشعب الفلسطيني

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن سفن الباسيج الشعبية التابعة له، ستشارك في مناورة بحرية ‏ضخمة، من أجل دعم الشعب الفلسطيني.‏ 09.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-09T11:28+0000

2023-04-09T11:28+0000

2023-04-09T11:28+0000

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وقال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن العرض البحري سيقام يوم الخميس الموافق 13 نيسان/ أبريل الجاري، في المناطق الساحلية الشمالية والجنوبية من إيران، وكذلك في عدد من الموانئ حول العالم، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وقال تنكسيري: "دفاعا عن شعب فلسطين [المظلوم]، ودعم انتفاضتهم، وإدانة الجرائم البشعة والقاسية للنظام الصهيوني، من المقرر أن يقام أكبر عرض شعبي لسفن الباسيج التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني في الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي يوم الخميس المقبل".ومنذ بداية شهر رمضان، صعّدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى في القدس المحتلة ومحيطه.وأدت أعمال العنف الإسرائيلية إلى هجمات صاروخية انتقامية، وعمليات شنّها مقاتلو المقاومة الفلسطينية.وفي بيان له، يوم الجمعة الماضي، حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، المجتمع الدولي والهيئات الدولية المسؤولة، على اتخاذ إجراء "فعال ورادع" ضد إسرائيل.واليوم الأحد، اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.ونقلت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الأحد، عن دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ربما تقدر أعدادهم بنحو 900 مستوطن.وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة الماضية، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، فيما ردت الأخيرة، مساء أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.

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