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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20230409/الحرس-الوطني-الروسي-يطهر-المدن-المحررة-في-جمهورية-دونيتسك-فيديو-1075700767.html
الحرس الوطني الروسي يطهر المدن المحررة في جمهورية دونيتسك... فيديو
الحرس الوطني الروسي يطهر المدن المحررة في جمهورية دونيتسك... فيديو
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن الحرس الوطني الروسي يقوم بعملية تطهير لمدن جمهورية دونيتسك الشعبية التي تم تحريرها أخيرًا من فلول القوات الأوكرانية. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T07:17+0000
2023-04-09T07:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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قال قائد المجموعة في وحدة الحرس الوطني الروسي الملقب "ستافر": "نحن في جمهورية دونيتسك الشعبية في إحدى المناطق المحررة من القوميين الأوكرانيين. تم تكليف وحدات الحرس الوطني بتطهير المدينة".وأضاف أن المقاتلين عثروا على مخبأين فيهما عدد كبير من القذائف والألغام والأسلحة، مؤكدا أنه سيتم تدمير كل الذخيرة التي يتم العثور عليها.في وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن القوات المسلحة الروسية تواصل تحرير أراضي دونباس، وتتطور العمليات العسكرية بشكل منهجي في مناطق أرتيموفسك وأفدييفكا، على محوري ليمانسكي وكوبيانسكي.
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الحرس الوطني الروسي يطهر المدن المحررة في جمهورية دونيتسك... فيديو

07:17 GMT 09.04.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصور تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية المدرسة رقم 17 في مدينة زوغريس في جمهورية دونيتسك الشعبية
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية المدرسة رقم 17 في مدينة زوغريس في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن الحرس الوطني الروسي يقوم بعملية تطهير لمدن جمهورية دونيتسك الشعبية التي تم تحريرها أخيرًا من فلول القوات الأوكرانية.
قال قائد المجموعة في وحدة الحرس الوطني الروسي الملقب "ستافر": "نحن في جمهورية دونيتسك الشعبية في إحدى المناطق المحررة من القوميين الأوكرانيين. تم تكليف وحدات الحرس الوطني بتطهير المدينة".
وأضاف أن المقاتلين عثروا على مخبأين فيهما عدد كبير من القذائف والألغام والأسلحة، مؤكدا أنه سيتم تدمير كل الذخيرة التي يتم العثور عليها.
في وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن القوات المسلحة الروسية تواصل تحرير أراضي دونباس، وتتطور العمليات العسكرية بشكل منهجي في مناطق أرتيموفسك وأفدييفكا، على محوري ليمانسكي وكوبيانسكي.
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