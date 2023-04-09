عربي
https://sputnikarabic.ae/20230409/الدفاع-الروسية-تدمير-مجموعتين-من-المخربين-الأوكرانيين-على-محور-كوبيانسك-1075697868.html
الدفاع الروسية: تدمير مجموعتين من المخربين الأوكرانيين على محور كوبيانسك
الدفاع الروسية: تدمير مجموعتين من المخربين الأوكرانيين على محور كوبيانسك
أكد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرغي زيبنسكي، أن قوات مجموعة "زاباد " كشفت ودمرت على محور كوبيانسك مجموعتين أوكرانيتين لمهام التخريب... 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T02:11+0000
2023-04-09T02:11+0000
وزارة الدفاع الروسية
القوات الأوكرانية
القوات الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062027125_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1055135064159fd193c488f5cf7a6559.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال زيبنسكي لوكالة "سبوتنيك"، "خلال اليوم، على محور كوبيانسك، قام عسكريون من مجموعة قوات "زاباد" (الروسية) بكشف وتدمير مجموعتين للتخريب والاستطلاع للعدو من اللواء ميكانيك الرابع عشر ولواء الدفاع الإقليمي 103".كما أحبطوا بقصف مدفعي، ثلاث محاولات لتناوب الوحدات المسلحة للقوات الأوكرانية على المواقع المتقدمة في مناطق تيمكوفكا وكوتلياروفكا وماسيوتوفكا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062027125_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6667aa937286882765593626b22a60c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
وزارة الدفاع الروسية, القوات الأوكرانية, القوات الروسية
وزارة الدفاع الروسية, القوات الأوكرانية, القوات الروسية

الدفاع الروسية: تدمير مجموعتين من المخربين الأوكرانيين على محور كوبيانسك

02:11 GMT 09.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبرTelegram
أكد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرغي زيبنسكي، أن قوات مجموعة "زاباد " كشفت ودمرت على محور كوبيانسك مجموعتين أوكرانيتين لمهام التخريب والاستطلاع، وأحبطت ثلاث محاولات لإجراء تبديل للقوات الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيبنسكي لوكالة "سبوتنيك"، "خلال اليوم، على محور كوبيانسك، قام عسكريون من مجموعة قوات "زاباد" (الروسية) بكشف وتدمير مجموعتين للتخريب والاستطلاع للعدو من اللواء ميكانيك الرابع عشر ولواء الدفاع الإقليمي 103".
كما أحبطوا بقصف مدفعي، ثلاث محاولات لتناوب الوحدات المسلحة للقوات الأوكرانية على المواقع المتقدمة في مناطق تيمكوفكا وكوتلياروفكا وماسيوتوفكا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала