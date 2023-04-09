https://sputnikarabic.ae/20230409/الدفاع-الروسية-تدمير-مجموعتين-من-المخربين-الأوكرانيين-على-محور-كوبيانسك-1075697868.html
الدفاع الروسية: تدمير مجموعتين من المخربين الأوكرانيين على محور كوبيانسك
الدفاع الروسية: تدمير مجموعتين من المخربين الأوكرانيين على محور كوبيانسك
أكد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرغي زيبنسكي، أن قوات مجموعة "زاباد " كشفت ودمرت على محور كوبيانسك مجموعتين أوكرانيتين لمهام التخريب... 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T02:11+0000
2023-04-09T02:11+0000
2023-04-09T02:11+0000
وزارة الدفاع الروسية
القوات الأوكرانية
القوات الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيبنسكي لوكالة "سبوتنيك"، "خلال اليوم، على محور كوبيانسك، قام عسكريون من مجموعة قوات "زاباد" (الروسية) بكشف وتدمير مجموعتين للتخريب والاستطلاع للعدو من اللواء ميكانيك الرابع عشر ولواء الدفاع الإقليمي 103".كما أحبطوا بقصف مدفعي، ثلاث محاولات لتناوب الوحدات المسلحة للقوات الأوكرانية على المواقع المتقدمة في مناطق تيمكوفكا وكوتلياروفكا وماسيوتوفكا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, القوات الأوكرانية, القوات الروسية
وزارة الدفاع الروسية, القوات الأوكرانية, القوات الروسية
الدفاع الروسية: تدمير مجموعتين من المخربين الأوكرانيين على محور كوبيانسك
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أكد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرغي زيبنسكي، أن قوات مجموعة "زاباد " كشفت ودمرت على محور كوبيانسك مجموعتين أوكرانيتين لمهام التخريب والاستطلاع، وأحبطت ثلاث محاولات لإجراء تبديل للقوات الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيبنسكي لوكالة "سبوتنيك"، "خلال اليوم، على محور كوبيانسك، قام عسكريون من مجموعة قوات "زاباد"
(الروسية) بكشف وتدمير مجموعتين للتخريب والاستطلاع للعدو من اللواء ميكانيك الرابع عشر ولواء الدفاع الإقليمي 103".
كما أحبطوا بقصف مدفعي، ثلاث محاولات لتناوب الوحدات المسلحة للقوات الأوكرانية على المواقع المتقدمة في مناطق تيمكوفكا وكوتلياروفكا وماسيوتوفكا".