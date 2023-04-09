https://sputnikarabic.ae/20230409/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مركز-قيادة-خاركوف-ومستودع-تخزين-وقود-أوكراني-1075709426.html
الجيش الروسي يدمر مركز القيادة الأوكراني المتقدم في خاركوف ومستودعا لتخزين الوقود
الجيش الروسي يدمر مركز القيادة الأوكراني المتقدم في خاركوف ومستودعا لتخزين الوقود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد، عن توجيه ضربة صاروخية عالية الدقة بالقرب من مدينة زابوروجيه دمرت منشأة تخزين فيها 70000 طن من الوقود كانت... 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T11:19+0000
2023-04-09T11:19+0000
2023-04-09T11:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وفي منطقة فيليكي بيرلوك التابعة لمقاطعة خاركوف، تم تدمير مركز القيادة المتقدم لمجموعة عمليات القوات الأوكرانية "خاركوف".ونفذ سلاحا الجو والمدفعية، التابعان لمجموعة قوات "الغرب" الروسية على محور كوبيانسك، ضربات استهدفت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أولشانا وإيفانوفكا وتيمكوفكا وكراخمالنو في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور كراسني ليمان، كبدت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" الروسية، خسائر جسيمة بوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي، تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي، تيرني وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور دونيتسك، وخلال العمليات النشطة لوحدات مجموعة "الجنوب" الروسية، وخلال تنفيذ ضربات جوية ومدفعية، تم القضاء على أكثر من 250 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير دبابة واحدة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وتسع سيارات عسكرية، ومدفعية "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفعين من طراز "ميستا بي" و"دي-20".وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، تسببت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة الشرق "فوستوك" من تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بافلوفكا وفوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو في هذه الاتجاهات ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا، وعربة قتال مصفحة، ومدفع غفوزديكا، بالإضافة إلى مدفعي دي- 20 ودي-30.كما دمرت القوات الروسية مستودعات الصواريخ والمدفعية وذخائر لواء الدفاع الإقليمي 102 واللواء الآلي 72 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يدمر مركز القيادة الأوكراني المتقدم في خاركوف ومستودعا لتخزين الوقود
11:19 GMT 09.04.2023 (تم التحديث: 11:50 GMT 09.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد، عن توجيه ضربة صاروخية عالية الدقة بالقرب من مدينة زابوروجيه دمرت منشأة تخزين فيها 70000 طن من الوقود كانت مخصصة لدعم عمليات القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس.
وفي منطقة فيليكي بيرلوك التابعة لمقاطعة خاركوف، تم تدمير مركز القيادة المتقدم لمجموعة عمليات القوات الأوكرانية "خاركوف".
ونفذ سلاحا الجو والمدفعية، التابعان لمجموعة قوات "الغرب" الروسية على محور كوبيانسك، ضربات استهدفت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أولشانا وإيفانوفكا وتيمكوفكا وكراخمالنو في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتم القضاء على أكثر من 35 جنديًا أوكرانيًا ومركبة قتالية مصفحة وسيارتين عسكريتين في هذا الاتجاه.
وعلى محور كراسني ليمان، كبدت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" الروسية، خسائر جسيمة بوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي، تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي، تيرني وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما تم القضاء على ما يصل إلى 55 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبة قتالية مدرعة، وسيارة عسكرية، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر "دي-20".
وعلى محور دونيتسك، وخلال العمليات النشطة لوحدات مجموعة "الجنوب" الروسية، وخلال تنفيذ ضربات جوية ومدفعية، تم القضاء على أكثر من 250 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير دبابة واحدة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وتسع سيارات عسكرية، ومدفعية "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفعين من طراز "ميستا بي" و"دي-20".
وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، تسببت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة الشرق "فوستوك" من تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بافلوفكا وفوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك، تم كبح أنشطة مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع في مناطق نوفوسيلكا وفلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو في هذه الاتجاهات ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا، وعربة قتال مصفحة، ومدفع غفوزديكا، بالإضافة إلى مدفعي دي- 20 ودي-30.
وعلى محور خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثماني سيارات عسكرية، ومدفعيتي "أكاتسيا" و"غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع "غياتسينت- بي".
كما دمرت القوات الروسية
مستودعات الصواريخ والمدفعية وذخائر لواء الدفاع الإقليمي 102 واللواء الآلي 72 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.