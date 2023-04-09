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https://sputnikarabic.ae/20230409/الدفاع-السورية-تلغي-حسابها-الرسمي-على-تلغرام-بعد-اختراقه-1075704398.html
الدفاع السورية تلغي حسابها الرسمي على "تلغرام" بعد اختراقه
الدفاع السورية تلغي حسابها الرسمي على "تلغرام" بعد اختراقه
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، أن أحد حساباتها الرسمية على تطبيق "تلغرام" قد تعرض للاختراق. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T09:16+0000
2023-04-09T09:16+0000
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وحسب وكالة الأنباء السورية، قامت وزارة الدفاع بإلغاء الحساب المذكور، كما تم إيقاف جميع الحسابات والقنوات الأخرى الخاصة بالوزارة على تطبيق "تلغرام".وطالبت الوزارة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر في التعاطي مع أية حسابات مزيفة عبر "تلغرام"، أو أية تطبيقات أخرى يمكن أن تنتحل صفة الارتباط بوزارة الدفاع.وأكدت وزارة الدفاع السورية أن المصادر الإعلامية الرسمية التابعة لها على شبكة الإنترنت موجودة على الموقع الإلكتروني.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

الدفاع السورية تلغي حسابها الرسمي على "تلغرام" بعد اختراقه

09:16 GMT 09.04.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyأفراد الجيش العربي السوري يضعون علم سوريا ويفرحون لتحرير تدمر.
أفراد الجيش العربي السوري يضعون علم سوريا ويفرحون لتحرير تدمر. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، أن أحد حساباتها الرسمية على تطبيق "تلغرام" قد تعرض للاختراق.
وحسب وكالة الأنباء السورية، قامت وزارة الدفاع بإلغاء الحساب المذكور، كما تم إيقاف جميع الحسابات والقنوات الأخرى الخاصة بالوزارة على تطبيق "تلغرام".
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وطالبت الوزارة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر في التعاطي مع أية حسابات مزيفة عبر "تلغرام"، أو أية تطبيقات أخرى يمكن أن تنتحل صفة الارتباط بوزارة الدفاع.
وأكدت وزارة الدفاع السورية أن المصادر الإعلامية الرسمية التابعة لها على شبكة الإنترنت موجودة على الموقع الإلكتروني.
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