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https://sputnikarabic.ae/20230409/الرئيس-العراقي-بغداد-تتعاون-مع-المجتمع-الدولي-لإنهاء-معاناة-النازحين-1075708521.html
الرئيس العراقي: بغداد تتعاون مع المجتمع الدولي لإنهاء معاناة النازحين
الرئيس العراقي: بغداد تتعاون مع المجتمع الدولي لإنهاء معاناة النازحين
قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إنه يجب إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها النازحون، مشيرا إلى أن بغداد تتعاون مع المجتمع الدولي لإعادتهم إلى مناطقهم. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T11:27+0000
2023-04-09T11:27+0000
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جاء ذلك خلال استقبال رشيد لممثل منظمة الصحة العالمية في بغداد أحمد زويتن، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز" اليوم الأحد.وخلال اللقاء، بحث الجانبان الارتقاء بالقطاع الصحي في العراق الذي تأثر بصورة كبيرة بسبب الحروب التي شهدتها البلاد، كما تناول اللقاء أزمة النازحين.وقال ممثل منظمة الصحة العالمية إن المنظمة تدعم الجهود التي يبذلها العراق لإعادة النازحين إلى مناطقهم.وفي مارس/ أذار الماضي، أعلنت وزارة الهجرة العراقية وجود نحو 40 ألف عائلة نازحة داخل المخيمات وخارجها يقيمون في 29 مخيما، مشيرة إلى أن إجمالي عدد النازحين يقدر بمليون نازح.ولفت إلى أن البرنامج الحكومي يعمل على إنهاء ملف النزوح خلال 6 أشهر، مشيرة إلى أن هناك معدلات يومية للعودة في الوقت الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20230321/وزيرة-الهجرة-العراقية-لدينا-نحو-مليون-نازح-وملتزمون-بإعادتهم-1074991645.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن

الرئيس العراقي: بغداد تتعاون مع المجتمع الدولي لإنهاء معاناة النازحين

11:27 GMT 09.04.2023
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov /  / الانتقال إلى بنك الصوراللاجئون السوريون والعراقيون في مخيم للاجئين/ النازحين بالقرب من السليمانية، كردستان العراق
اللاجئون السوريون والعراقيون في مخيم للاجئين/ النازحين بالقرب من السليمانية، كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov /
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قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إنه يجب إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها النازحون، مشيرا إلى أن بغداد تتعاون مع المجتمع الدولي لإعادتهم إلى مناطقهم.
جاء ذلك خلال استقبال رشيد لممثل منظمة الصحة العالمية في بغداد أحمد زويتن، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز" اليوم الأحد.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان الارتقاء بالقطاع الصحي في العراق الذي تأثر بصورة كبيرة بسبب الحروب التي شهدتها البلاد، كما تناول اللقاء أزمة النازحين.
مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
وزيرة الهجرة العراقية: لدينا نحو مليون نازح وملتزمون بإعادتهم
21 مارس, 13:29 GMT
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية إن المنظمة تدعم الجهود التي يبذلها العراق لإعادة النازحين إلى مناطقهم.
وفي مارس/ أذار الماضي، أعلنت وزارة الهجرة العراقية وجود نحو 40 ألف عائلة نازحة داخل المخيمات وخارجها يقيمون في 29 مخيما، مشيرة إلى أن إجمالي عدد النازحين يقدر بمليون نازح.
ولفت إلى أن البرنامج الحكومي يعمل على إنهاء ملف النزوح خلال 6 أشهر، مشيرة إلى أن هناك معدلات يومية للعودة في الوقت الحالي.
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