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https://sputnikarabic.ae/20230409/السفير-الروسي-لدى-دمشق-تأجيل-موعد-الاجتماع-المرتقب-بين-وزراء-خارجية-روسيا-وسوريا-وتركيا-وإيران-1075711405.html
السفير الروسي لدى دمشق: تأجيل موعد الاجتماع المرتقب بين وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران
السفير الروسي لدى دمشق: تأجيل موعد الاجتماع المرتقب بين وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران
كشف السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، عن تأجيل موعد انعقاد الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران إلى الشهر المقبل. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T12:11+0000
2023-04-09T12:11+0000
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وفي تصريح لـ صحيفة "الوطن" السورية، بيّن السفير الروسي أن انعقاد الاجتماع الذي كان متوقعاً، يوم غد الاثنين، جرى تأجيله إلى بداية شهر مايو/ أيار المقبل، مؤكداً أن الاتصالات والمشاورات مستمرة بين الأطراف المعنية للوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الإطار.وأكد يفيموف أن بلاده مستمرة في جهودها لعقد الاجتماع الرباعي، معبراً عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية لعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية.وبيّنت المصادر أن تركيا التي لم تبدِ في تصريحاتها حتى الآن أي إشارة على استعدادها للتعهد بالتزامات خاصة بالمبادئ التي تريدها دمشق، وربطت تواجدها العسكري بتواجد تنظيم "قسد" الذي تصنفه تركيا بالإرهابي وحده من دون سواه من التنظيمات الإرهابية المتبقية في الشمال السوري، وتريد من دمشق التعاون الكامل في القضاء على "قسد" قبل الدخول في أي مفاوضات جدية للانسحاب من الأراضي السورية التي تتواجد فيها.وعُقد يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة الروسية، موسكو، الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا.
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار سوريا اليوم

السفير الروسي لدى دمشق: تأجيل موعد الاجتماع المرتقب بين وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران

12:11 GMT 09.04.2023
© Photo / Embassy of Russia in Damascusالسفير الروسي في سوريا، ألكسندر يفيموف في دمشق
السفير الروسي في سوريا، ألكسندر يفيموف في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© Photo / Embassy of Russia in Damascus
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كشف السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، عن تأجيل موعد انعقاد الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران إلى الشهر المقبل.
وفي تصريح لـ صحيفة "الوطن" السورية، بيّن السفير الروسي أن انعقاد الاجتماع الذي كان متوقعاً، يوم غد الاثنين، جرى تأجيله إلى بداية شهر مايو/ أيار المقبل، مؤكداً أن الاتصالات والمشاورات مستمرة بين الأطراف المعنية للوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الإطار.

وشدد يفيموف على أن مسار تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا طويل ولا يمكن حل جميع الملفات والمسائل ومناقشتها في جولة واحدة أو أكثر من المفاوضات.

وأكد يفيموف أن بلاده مستمرة في جهودها لعقد الاجتماع الرباعي، معبراً عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية لعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية.

وأضاف: "المسار طويل، لكننا نتقدم في هذا المسار خطوة بعد خطوة".

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ويأتي تأكيد يفيموف على انعقاد اجتماع وزراء خارجية سوريا وتركيا وروسيا وإيران، في ظل إصرار دمشق وفق مصادر للصحيفة، على التمسك بضماناتها الخاصة بإنهاء التواجد العسكري التركي على أراضيها، ووقف دعم التنظيمات المسلحة، والمساعدة في مكافحة الإرهاب والأهم وقف التدخل في شؤونها الداخلية.

وبيّنت المصادر أن تركيا التي لم تبدِ في تصريحاتها حتى الآن أي إشارة على استعدادها للتعهد بالتزامات خاصة بالمبادئ التي تريدها دمشق، وربطت تواجدها العسكري بتواجد تنظيم "قسد" الذي تصنفه تركيا بالإرهابي وحده من دون سواه من التنظيمات الإرهابية المتبقية في الشمال السوري، وتريد من دمشق التعاون الكامل في القضاء على "قسد" قبل الدخول في أي مفاوضات جدية للانسحاب من الأراضي السورية التي تتواجد فيها.
وعُقد يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة الروسية، موسكو، الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا.
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