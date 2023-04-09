https://sputnikarabic.ae/20230409/السلطة-الفلسطينية-المسجد-الأقصى-حق-خالص-للمسلمين-وحدهم-1075701120.html
السلطة الفلسطينية: المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين وحدهم
السلطة الفلسطينية: المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين وحدهم
أكدت السلطة الفلسطينية أن المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين وحدهم، محذرة من المحاولات الإسرائيلية لتزوير الحقائق. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T07:34+0000
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جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأحد، عن محافظة القدس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقالت المحافظة إن "المسجد الأقصى المبارك بكل مساحاته وباطنه وسمائه حق خالص للمسلمين وحدهم".وأكد البيان أن "جرائم الاحتلال المتتالية بانتهاك حرمة وقدسية المكان والاعتداء على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى لن تجدي نفعا ولن تستطيع فرض امر واقع جديد، مهما كلف الأمر من تضحيات".واعتبرت المحافظة أن اتفاقية الوصاية على القدس والمقدسات هي المرجع والأساس بما في ذلك الحق الخالص لدائرة الأوقاف الإسلامية بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى.ووصفت دعوة إسرائيل للأوقاف الأردنية لإفراغ المسجد الأقصى من المعتكفين بأنها "شكل جديد من أشكال الخداع والتضليل".وأشادت بدور الأردن وموقف منظمة التعاون الاسلامي الثابت تجاه القدس والمقدسات، وكافة الدول العربية والإسلامية التي اتخذت مواقف جدية وفعلية "في مواجهة العدوان على الأقصى".وأكدت محافظة القدس مجددا على "حقنا في الوصول والاعتكاف والصلاة في مسجدنا".وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة الماضية، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، فيما ردت الأخيرة، مساء أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى بقطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230408/بعد-أوامره-بزيادة-الشرطة-داخل-الأقصى-هل-يزيد-تطرف-بن-غفير-من-تأزم-الوضع-في-الأراضي-الفلسطينية؟-1075690599.html
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الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي
الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي
السلطة الفلسطينية: المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين وحدهم
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أكدت السلطة الفلسطينية أن المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين وحدهم، محذرة من المحاولات الإسرائيلية لتزوير الحقائق.
جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأحد، عن محافظة القدس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وقالت المحافظة إن "المسجد الأقصى المبارك بكل مساحاته وباطنه وسمائه حق خالص للمسلمين وحدهم".
وأكد البيان أن "جرائم الاحتلال المتتالية بانتهاك حرمة وقدسية المكان والاعتداء على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى لن تجدي نفعا ولن تستطيع فرض امر واقع جديد، مهما كلف الأمر من تضحيات".
واعتبرت المحافظة أن اتفاقية الوصاية على القدس والمقدسات هي المرجع والأساس بما في ذلك الحق الخالص لدائرة الأوقاف الإسلامية بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى.
ووصفت دعوة إسرائيل للأوقاف الأردنية لإفراغ المسجد الأقصى
من المعتكفين بأنها "شكل جديد من أشكال الخداع والتضليل".
وأشادت بدور الأردن وموقف منظمة التعاون الاسلامي الثابت تجاه القدس والمقدسات، وكافة الدول العربية والإسلامية التي اتخذت مواقف جدية وفعلية "في مواجهة العدوان على الأقصى".
وأكدت محافظة القدس مجددا على "حقنا في الوصول والاعتكاف والصلاة في مسجدنا".
وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة الماضية، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.
وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل
، فيما ردت الأخيرة، مساء أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى بقطاع غزة.