https://sputnikarabic.ae/20230409/الشاحنات-المسلحة-الروسية-تضرب-أهدافا-أرضية-فيديو-1075699329.html
الشاحنات المسلحة الروسية تضرب أهدافا أرضية... فيديو
الشاحنات المسلحة الروسية تضرب أهدافا أرضية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو للأعمال القتالية للشاحنات الروسية الثقيلة. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T05:54+0000
2023-04-09T05:54+0000
2023-04-09T05:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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عادة ما تندرج الشاحنات الصغيرة المزودة بمدافع رشاشة ثقيلة ضمن هذه الفئة، لكن تم تشكيل القوات المسلحة الروسية بشكل أكثر شمولاً: بدلاً من شاحنة صغيرة، توجد شاحنة "أورال" بوزن ثمانية أطنان مزودة بمدفع مضاد للطائرات S-60 عيار 57 ملم مثبت في الخلف.تعمل الشاحنات تحت غطاء مجموعة مدرعة، بحيث تقوم بضرب القوة البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية بنيران موجهة وتغير موقعها على الفور حتى لا تقع تحت ضربة انتقامية.يتم تنفيذ استطلاع الأهداف والتحكم في تدميرها وتعديل النار من خلال أطقم الطائرات المسيرة.تم تطوير نظام المدفعية المضادة للطائرات S-60 في الخمسينيات من القرن الماضي ولا يزال يستخدم على نطاق واسع في العالم. أظهر أداءً جيدًا خلال حرب فيتنام، ومنذ ذلك الحين، يتم استخدامه بنشاط لمحاربة الأهداف الجوية والبرية. يطلق المدفع الأوتوماتيكي أربع طلقات متتالية.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الشاحنات المسلحة الروسية تضرب أهدافا أرضية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو للأعمال القتالية للشاحنات الروسية الثقيلة.
عادة ما تندرج الشاحنات الصغيرة المزودة بمدافع رشاشة ثقيلة ضمن هذه الفئة، لكن تم تشكيل القوات المسلحة الروسية بشكل أكثر شمولاً: بدلاً من شاحنة صغيرة، توجد شاحنة "أورال" بوزن ثمانية أطنان مزودة بمدفع مضاد للطائرات S-60 عيار 57 ملم مثبت في الخلف.
تعمل الشاحنات تحت غطاء مجموعة مدرعة، بحيث تقوم بضرب القوة البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية بنيران موجهة وتغير موقعها على الفور حتى لا تقع تحت ضربة انتقامية.
يتم تنفيذ استطلاع الأهداف والتحكم في تدميرها وتعديل النار من خلال أطقم الطائرات المسيرة.
تم تطوير نظام المدفعية المضادة للطائرات S-60 في الخمسينيات من القرن الماضي ولا يزال يستخدم على نطاق واسع في العالم. أظهر أداءً جيدًا خلال حرب فيتنام، ومنذ ذلك الحين، يتم استخدامه بنشاط لمحاربة الأهداف الجوية والبرية. يطلق المدفع الأوتوماتيكي أربع طلقات متتالية.