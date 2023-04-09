الصين ترسل مئات المنازل "مسبقة الصنع" لإيواء متضرري الزلزال في سوريا... صور
© Sputnik . Munzer Saidأمّت سفينة مساعدات من جمهورية الصين الشعبية ميناء اللاذقية، صباح اليوم، تحمل على متنها 225 وحدة سكنية مسبقة الصنع للمتضررين من الزلزال.
© Sputnik . Munzer Said
وصلت سفينة مساعدات من جمهورية الصين الشعبية إلى ميناء اللاذقية في سوريا، صباح اليوم الأحد، تحمل على متنها أكثر من 225 وحدة سكنية مسبقة الصنع للمتضررين من الزلزال.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية السورية، بأن السفينة "ليدي ميا" تشحن على متنها حمولة بوزن 440 طناً من الوحدات السكنية المخصصة للمتضررين من الزلزال الذين فقدوا منازلهم، ويتواجدون حالياً في مراكز الإيواء.
© Sputnik . Munzer Saidأمّت سفينة مساعدات من جمهورية الصين الشعبية ميناء اللاذقية، صباح اليوم، تحمل على متنها 225 وحدة سكنية مسبقة الصنع للمتضررين من الزلزال.
أمّت سفينة مساعدات من جمهورية الصين الشعبية ميناء اللاذقية، صباح اليوم، تحمل على متنها 225 وحدة سكنية مسبقة الصنع للمتضررين من الزلزال.
© Sputnik . Munzer Said
وقال عضو المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية، الدكتور معلا إبراهيم، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إنه قد تم استقبال السفينة الصينية حاملة على متنها 57 صندوقاً، داخل كل صندوق 4 وحدات سكنية مسبقة الصنع للمتضررين من الزلزال.
وأشار إبراهيم إلى أنه "سيتم تسليم هذه الوحدات السكنية للهلال الأحمر السوري لتوزيعها على الأماكن السبعة التي تم اختيارها كمواقع للمساكن البديلة"، متوجهاً بالشكر للصين قيادة وشعباً لوقوفها الى جانب الشعب السوري لتجاوز محنته.
© Sputnik . Munzer Saidأمّت سفينة مساعدات من جمهورية الصين الشعبية ميناء اللاذقية، صباح اليوم، تحمل على متنها 225 وحدة سكنية مسبقة الصنع للمتضررين من الزلزال.
أمّت سفينة مساعدات من جمهورية الصين الشعبية ميناء اللاذقية، صباح اليوم، تحمل على متنها 225 وحدة سكنية مسبقة الصنع للمتضررين من الزلزال.
© Sputnik . Munzer Said
وحول الأولوية في عمليات توزيع المساكن البديلة على العائلات المتضررة، بيّن عضو المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية الدكتور موفق الصوفي في تصريح لـ"سبوتنيك" أنه بعد تثبيت الوحدات السكنية مسبقة الصنع في المواقع التي تم تحديدها للمساكن البديلة، ستكون الأولوية للعائلات الأكثر تضرراً جراء الزلزال، ومن ثم الأقل تضرراً.
وأشار الصوفي إلى "أهمية توفير هذه المساكن للمتضررين بوصفها بادرة خير وأمل، مستنداً إلى أن رب العائلة عندما يتم تأمينه في سكن مستقل، فإنه سيعود إلى طبيعته ودوره في الحياة، كشخص فعال عامل وينتج ويتدبّر حاجات عائلته".