https://sputnikarabic.ae/20230409/الصين-ترسل-مئات-المنازل-مسبقة-الصنع-لإيواء-متضرري-الزلزال-في-سوريا-صور-1075711999.html

الصين ترسل مئات المنازل "مسبقة الصنع" لإيواء متضرري الزلزال في سوريا... صور

الصين ترسل مئات المنازل "مسبقة الصنع" لإيواء متضرري الزلزال في سوريا... صور

وصلت سفينة مساعدات من جمهورية الصين الشعبية إلى ميناء اللاذقية في سوريا، صباح اليوم الأحد، تحمل على متنها أكثر من 225 وحدة سكنية مسبقة الصنع للمتضررين من... 09.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-09T12:22+0000

2023-04-09T12:22+0000

2023-04-09T12:22+0000

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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية السورية، بأن السفينة "ليدي ميا" تشحن على متنها حمولة بوزن 440 طناً من الوحدات السكنية المخصصة للمتضررين من الزلزال الذين فقدوا منازلهم، ويتواجدون حالياً في مراكز الإيواء.وأشار إبراهيم إلى أنه "سيتم تسليم هذه الوحدات السكنية للهلال الأحمر السوري لتوزيعها على الأماكن السبعة التي تم اختيارها كمواقع للمساكن البديلة"، متوجهاً بالشكر للصين قيادة وشعباً لوقوفها الى جانب الشعب السوري لتجاوز محنته.وأشار الصوفي إلى "أهمية توفير هذه المساكن للمتضررين بوصفها بادرة خير وأمل، مستنداً إلى أن رب العائلة عندما يتم تأمينه في سكن مستقل، فإنه سيعود إلى طبيعته ودوره في الحياة، كشخص فعال عامل وينتج ويتدبّر حاجات عائلته".

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