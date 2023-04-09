https://sputnikarabic.ae/20230409/الصين-ترفض-اتهامات-الصحة-العالمية-بإخفاء-بيانات-من-ووهان-عن-أصول-كورونا-1075702103.html

الصين ترفض اتهامات "الصحة العالمية" بإخفاء بيانات من ووهان عن أصول "كورونا"

الصين ترفض اتهامات "الصحة العالمية" بإخفاء بيانات من ووهان عن أصول "كورونا"

دحضت الصين، أمس السبت، اتهامات منظمة الصحة العالمية، بأنها كانت بطيئة في مشاركة البيانات ‏حول الأصول المحتملة لفيروس "كورونا" المستجد، الذي غزا العالم منذ 3... 09.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-09T08:14+0000

2023-04-09T08:14+0000

2023-04-09T08:14+0000

الصين

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

منظمة الصحة العالمية

العالم

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وكانت منظمة الصحة العالمية انتقدت كشفا أخيرا يفيد بأن العلماء الصينيين يمتلكون بيانات عن عينات بيئية وحيوانية تم جمعها في ووهان، وهي المدينة الواقعة في وسط الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة، ولم يشاركوها في وقت مبكر.وفي يوم الخميس، صرحت مسؤولة في المنظمة أن "افتقار الصين إلى الإفصاح عن البيانات هو ببساطة أمر لا يغتفر".من ناحيته، رفض رئيس المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، شين هونغ بينغ، بشدة اتهامات منظمة الصحة العالمية، مؤكدا: "لم نخفِ أي حالات أو عينات أو نتائج تحاليل أو تحاليل"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وشدد على أن "تلك الاتهامات أمر لا يحتمل بالنسبة للمجتمع العلمي الصيني وغير مقبول للمجتمع العلمي العالمي".وتابع بينغ:تسلسلات جينية اختفت من الإنترنتوتأتي تلك المشاحنات بعد أن ورد الشهر الماضي، أن العديد من العلماء الدوليين من دول مثل أستراليا وفرنسا وأمريكا، اكتشفوا تسلسلات جينية غير مرئية، تم رصدها في وقت سابق، من سوق هوانان للمأكولات البحرية بالجملة في مدينة ووهان الصينية، على قاعدة بيانات على الإنترنت.وتم تحميل تلك التسلسلات من قبل باحثين صينيين، بما في ذلك بعض المنتسبين إلى مركز السيطرة على الأمراض في بكين.وقام العلماء الدوليون بتنزيل البيانات الصينية، ووجدوا أن العينات التي جاءت "إيجابية" لفيروس كورونا، تحتوي أيضا على مواد وراثية تطابق كلاب الراكون وحيوانات أخرى معرضة للفيروس، وكانت موجودة في سوق هوانان في وقت قريب من ظهور الفيروس لأول مرة، لكن قال العلماء الصينين في البيانات إنه لا يزال من غير الواضح كيف بدأ الوباء.وقال العلماء الدوليون إن ذلك يشير إلى أن الحيوانات ربما كانت مضيفا وسيطا للفيروس قبل أن ينتقل إلى البشر، لكن بعد أن تواصلوا مع العلماء الصينيين الذين حمّلوا البيانات، اختفت من قاعدة البيانات على الإنترنت.وعلى إثر هذا، انتقدت منظمة الصحة العالمية، المسؤولين الصينيين لعدم مشاركة البيانات في وقت سابق، وسألوا عن سبب اختفائها مرة أخرى.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في شهر مارس/ آذار الماضي:وردا على هذا، أكد مدير المركز الصيني السيطرة على الأمراض والوقاية منها، شين هونغ بينغ، أنه "لم يكن هناك تأخير في مشاركة تسلسل الجينات".وألقى باللوم على موظفي قاعدة البيانات الجينية العالمية، لنشرهم البيانات الأولية عن التسلسل الجيني للفيروسات، التي تم جمعها من ووهان قبل 3 سنوات، على الإنترنت علنا، وذلك لأنها كانت مخصصة فقط للباحثين وليس للجمهور العام.وعن سبب عدم نشر تلك المعلومات، قال بينغ موضحا أن "الأمر يستغرق وقتا حتى نخرج بمقال، ويستغرق تقديمه وتحميله وقتا، إن البيانات ذات الصلة، إذا كان لدينا أي منها، سيتم إصدارها في الوقت المناسب".وانتقدت الصين مرارا الاقتراحات القائلة بأن برنامج أبحاثها البيولوجية كان يمكن أن يكون أصل تفشي المرض، الذي أودى بحياة الملايين على مستوى العالم منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن الوباء في مارس/آذار 2020.

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الصين, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, منظمة الصحة العالمية, العالم