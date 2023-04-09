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الطاقة الذرية الإيرانية: حققنا 159 إنجازا نوويا العام الماضي
الطاقة الذرية الإيرانية: حققنا 159 إنجازا نوويا العام الماضي
كشفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن تحقيق 159 إنجازا نوويا خلال العام الماضي. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T08:04+0000
2023-04-09T08:04+0000
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جاء هذا في تصريحات تلفزيونية لرئيس المنظمة محمد إسلامي، بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية الموافق اليوم الأحد، بحسب وكالة "إرنا".وقال المسؤول الإيراني: "إن تسجيل 159 إنجازا نوويا خلال العام الماضي (العام الإيراني انتهى في 20 آذار/مارس) هو رسالة واضحة للتطور والحيوية".واعتبر إسلامي أن العقوبات المفروضة على شركات الأدوية الاشعاعية الإيرانية "مثال جيد جدا لإثبات زيف أدعياء حقوق الانسان".وذكر رئيس الوكالة الذرية الإيرانية أن العقوبات استهدفت كافة الشركات ذات الصلة بقضايا الأدوية الإشعاعية، لافتا إلى أن ذلك تسبب في مواجهة بلاده لظروف صعبة جراء ذلك.لكنه أشار إلى أن هذا الوضع "ساعدنا على توسيع وتطوير البنية التحتية البحثية والصناعية لإنتاج الأدوية الإشعاعية وبسلسلة كاملة من القدرات".وأوضح أن المنظمة تنفذ 20 مشروعا للأدوية الإشعاعية، لافتا إلى أنها تعمل حاليا على إنشاء مركز إنتاج الأدوية الاشعاعية على أمل أن يفتتح بعد عامين.
https://sputnikarabic.ae/20230331/مدير-الطاقة-الذرية-الإيرانية-بلادنا-ستصبح-قطبا-عالميا-في-مجال-الاندماج-النووي-1075377051.html
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الطاقة الذرية الإيرانية: حققنا 159 إنجازا نوويا العام الماضي

08:04 GMT 09.04.2023
© Sputnik . MOHAMED ISAMILرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© Sputnik . MOHAMED ISAMIL
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كشفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن تحقيق 159 إنجازا نوويا خلال العام الماضي.
جاء هذا في تصريحات تلفزيونية لرئيس المنظمة محمد إسلامي، بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية الموافق اليوم الأحد، بحسب وكالة "إرنا".
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وقال المسؤول الإيراني: "إن تسجيل 159 إنجازا نوويا خلال العام الماضي (العام الإيراني انتهى في 20 آذار/مارس) هو رسالة واضحة للتطور والحيوية".
واعتبر إسلامي أن العقوبات المفروضة على شركات الأدوية الاشعاعية الإيرانية "مثال جيد جدا لإثبات زيف أدعياء حقوق الانسان".
وذكر رئيس الوكالة الذرية الإيرانية أن العقوبات استهدفت كافة الشركات ذات الصلة بقضايا الأدوية الإشعاعية، لافتا إلى أن ذلك تسبب في مواجهة بلاده لظروف صعبة جراء ذلك.
لكنه أشار إلى أن هذا الوضع "ساعدنا على توسيع وتطوير البنية التحتية البحثية والصناعية لإنتاج الأدوية الإشعاعية وبسلسلة كاملة من القدرات".
وأوضح أن المنظمة تنفذ 20 مشروعا للأدوية الإشعاعية، لافتا إلى أنها تعمل حاليا على إنشاء مركز إنتاج الأدوية الاشعاعية على أمل أن يفتتح بعد عامين.
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