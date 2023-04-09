https://sputnikarabic.ae/20230409/المبعوث-الأمريكي-القادة-العسكريون-في-ليبيا-ملتزمون-بسيادة-البلاد-واستقرارها-1075700890.html

المبعوث الأمريكي: القادة العسكريون في ليبيا ملتزمون بسيادة البلاد واستقرارها

المبعوث الأمريكي: القادة العسكريون في ليبيا ملتزمون بسيادة البلاد واستقرارها

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن القادة العسكريين في ليبيا ملتزمون بسيادة البلاد، واستقرارها السياسي من خلال الانتخابات، ومغادرة... 09.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-09T07:23+0000

2023-04-09T07:23+0000

2023-04-09T07:23+0000

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جاء ذلك خلال لقاء نورلاند مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أمس السبت. وأشاد المبعوث الأمريكي عبر "تويتر" بالقادة العسكريين والأمنيين الذين التقوا في بنغازي، معتبرا أن ذلك يؤكد "التزامهم بسيادة ليبيا، واستقرارها السياسي".كما شكر نورلاند المبعوث الأممي على جهوده في "تعزيز التوافق الوطني حول الانتخابات في ليبيا".وانعقدت على مدى يومين في مدينة بنغازي، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" والقيادات العسكرية والأمنية والميدانية من شرق وغرب ليبيا، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي.وخلص اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" والقيادات العسكرية والأمنية في بنغازي إلى التأكيد على "الاستعداد لتقديم أشكال الدعم كافة لتأمين الانتخابات بمراحلها كافة".وحث المجتمعون في بيانهم الختامي، "على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب".وتوافقوا على "البدء في إجراءات عملية للبدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف مناطق ليبيا".كما أشار البيان أيضا إلى "تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230409/ليبيا-تعيد-افتتاح-بئر-غاز-في-البحر-المتوسط-بعد-توقف-لعامين-واحد-من-أكبر-منصات-الإنتاج-1075700630.html

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