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"لواء القدس" الفلسطيني ينفي لـ"سبوتنيك" مسؤوليته عن الاستهداف الصاروخي للجيش الإسرائيلي في الجولان
Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230409/المدفعية-الروسية-تجبر-القوات-الأوكرانية-على-الخروج-من-المخابئ-فيديو-1075703055.html
المدفعية الروسية تجبر القوات الأوكرانية على الخروج من المخابئ... فيديو
المدفعية الروسية تجبر القوات الأوكرانية على الخروج من المخابئ... فيديو
تم نشر مقطع فيديو يُظهر العمل المنسق بشكل جيد بين المخابرات والمدفعية والدبابات الروسية لتنفيذ مهام القضاء على القوى العاملة في القوات المسلحة الأوكرانية. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T08:43+0000
2023-04-09T08:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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في الضواحي، يحاول المسلحون الأوكرانيون الاختباء من النيران الروسية بين الأكواخ والمنازل والمباني الملحقة، لكن تتم مراقبة جميع تحركاتهم باستخدام طائرة مسيرة، وتبدأ المدفعية وقذائف الهاون بضرب المكان الذي يختبئ فيه الجنود الأوكرانيون، فيضطرون للخروج إلى منطقة مفتوحة.وتلفت قناة "زفيزدا" التلفزيونية العسكرية الروسية، الانتباه إلى أن مثل هذا العمل يتطلب تعاونًا كاملاً بين مختلف الأقسام.من وقت لآخر، ترسل القوات المسلحة الأوكرانية طائراتها المسيرة إلى الجو، في محاولة لترتيب مثل هذا النوع من "المطاردة" للجيش الروسي، لكن الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرات العدو بإتقان "كالطيور".
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رصد عسكري
رصد عسكري

المدفعية الروسية تجبر القوات الأوكرانية على الخروج من المخابئ... فيديو

08:43 GMT 09.04.2023 (تم التحديث: 08:56 GMT 09.04.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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تم نشر مقطع فيديو يُظهر العمل المنسق بشكل جيد بين المخابرات والمدفعية والدبابات الروسية لتنفيذ مهام القضاء على القوى العاملة في القوات المسلحة الأوكرانية.
في الضواحي، يحاول المسلحون الأوكرانيون الاختباء من النيران الروسية بين الأكواخ والمنازل والمباني الملحقة، لكن تتم مراقبة جميع تحركاتهم باستخدام طائرة مسيرة، وتبدأ المدفعية وقذائف الهاون بضرب المكان الذي يختبئ فيه الجنود الأوكرانيون، فيضطرون للخروج إلى منطقة مفتوحة.
وتلفت قناة "زفيزدا" التلفزيونية العسكرية الروسية، الانتباه إلى أن مثل هذا العمل يتطلب تعاونًا كاملاً بين مختلف الأقسام.
من وقت لآخر، ترسل القوات المسلحة الأوكرانية طائراتها المسيرة إلى الجو، في محاولة لترتيب مثل هذا النوع من "المطاردة" للجيش الروسي، لكن الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرات العدو بإتقان "كالطيور".
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