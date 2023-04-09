https://sputnikarabic.ae/20230409/المدفعية-الروسية-تجبر-القوات-الأوكرانية-على-الخروج-من-المخابئ-فيديو-1075703055.html
المدفعية الروسية تجبر القوات الأوكرانية على الخروج من المخابئ... فيديو
المدفعية الروسية تجبر القوات الأوكرانية على الخروج من المخابئ... فيديو
تم نشر مقطع فيديو يُظهر العمل المنسق بشكل جيد بين المخابرات والمدفعية والدبابات الروسية لتنفيذ مهام القضاء على القوى العاملة في القوات المسلحة الأوكرانية. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T08:43+0000
2023-04-09T08:43+0000
2023-04-09T08:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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في الضواحي، يحاول المسلحون الأوكرانيون الاختباء من النيران الروسية بين الأكواخ والمنازل والمباني الملحقة، لكن تتم مراقبة جميع تحركاتهم باستخدام طائرة مسيرة، وتبدأ المدفعية وقذائف الهاون بضرب المكان الذي يختبئ فيه الجنود الأوكرانيون، فيضطرون للخروج إلى منطقة مفتوحة.وتلفت قناة "زفيزدا" التلفزيونية العسكرية الروسية، الانتباه إلى أن مثل هذا العمل يتطلب تعاونًا كاملاً بين مختلف الأقسام.من وقت لآخر، ترسل القوات المسلحة الأوكرانية طائراتها المسيرة إلى الجو، في محاولة لترتيب مثل هذا النوع من "المطاردة" للجيش الروسي، لكن الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرات العدو بإتقان "كالطيور".
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501834_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e98bc3126a1555b7791741b7d2a03aaf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
المدفعية الروسية تجبر القوات الأوكرانية على الخروج من المخابئ... فيديو
08:43 GMT 09.04.2023 (تم التحديث: 08:56 GMT 09.04.2023) تابعنا عبر
تم نشر مقطع فيديو يُظهر العمل المنسق بشكل جيد بين المخابرات والمدفعية والدبابات الروسية لتنفيذ مهام القضاء على القوى العاملة في القوات المسلحة الأوكرانية.
في الضواحي، يحاول المسلحون الأوكرانيون الاختباء من النيران الروسية بين الأكواخ والمنازل والمباني الملحقة، لكن تتم مراقبة جميع تحركاتهم باستخدام طائرة مسيرة، وتبدأ المدفعية وقذائف الهاون بضرب المكان الذي يختبئ فيه الجنود الأوكرانيون، فيضطرون للخروج إلى منطقة مفتوحة.
وتلفت قناة "زفيزدا" التلفزيونية العسكرية الروسية، الانتباه إلى أن مثل هذا العمل يتطلب تعاونًا كاملاً بين مختلف الأقسام.
من وقت لآخر، ترسل القوات المسلحة الأوكرانية طائراتها المسيرة إلى الجو، في محاولة لترتيب مثل هذا النوع من "المطاردة" للجيش الروسي، لكن الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرات العدو بإتقان "كالطيور".