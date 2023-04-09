https://sputnikarabic.ae/20230409/اليونان-تعد-بزيادة-إمدادات-الذخيرة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1075705553.html
اليونان تعد بزيادة إمدادات الذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية
اليونان تعد بزيادة إمدادات الذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية
وعدت السلطات اليونانية بزيادة إمدادات الذخيرة للمدفعية والأسلحة الصغيرة للجيش الأوكراني بعد زيارة وزير دفاع البلاد أوليكسي ريزنيكوف إلى أثينا. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T09:50+0000
2023-04-09T09:50+0000
2023-04-09T09:50+0000
العالم
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وعدت الحكومة اليونانية ليس فقط بزيادة إمدادات الذخيرة، ولكن أيضًا بمنح القوات الأوكرانية دفعة من "BMP-1" من ترسانات جيشها وتوفير مدربين عسكريين لتدريب القوات الخاصة وأطقم الدبابات.وقالت وزارة الدفاع اليونانية: "سيتم الحفاظ على دعمنا الثابت لأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا، وقد تمسكنا بهذا الموقف منذ البداية"، حسب موقع "بوليت روس".منذ بداية العملية الروسية الخاصة، أرسلت اليونان إلى أوكرانيا أسلحة خفيفة وأسلحة بذخيرة مضادة للدبابات، بالإضافة إلى 40 مدرعة "بي إم بي-1أ1" مقابل 40 مركبة قتال مشاة من طراز "ماردير" وعدت بها السلطات الألمانية كتعويض.
https://sputnikarabic.ae/20220601/اليونان-ترسل-ناقلات-جند-مدرعة-قديمة-لا-تعمل-إلى-أوكرانيا-1062962517.html
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العالم
اليونان تعد بزيادة إمدادات الذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية
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وعدت السلطات اليونانية بزيادة إمدادات الذخيرة للمدفعية والأسلحة الصغيرة للجيش الأوكراني بعد زيارة وزير دفاع البلاد أوليكسي ريزنيكوف إلى أثينا.
وعدت الحكومة اليونانية ليس فقط بزيادة إمدادات الذخيرة
، ولكن أيضًا بمنح القوات الأوكرانية دفعة من "BMP-1" من ترسانات جيشها وتوفير مدربين عسكريين لتدريب القوات الخاصة وأطقم الدبابات.
وقالت وزارة الدفاع اليونانية: "سيتم الحفاظ على دعمنا الثابت لأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا، وقد تمسكنا بهذا الموقف منذ البداية"، حسب موقع "بوليت روس".
منذ بداية العملية الروسية الخاصة، أرسلت اليونان إلى أوكرانيا أسلحة خفيفة وأسلحة بذخيرة مضادة للدبابات، بالإضافة إلى 40 مدرعة "بي إم بي-1أ1" مقابل 40 مركبة قتال مشاة من طراز "ماردير" وعدت بها السلطات الألمانية كتعويض.