https://sputnikarabic.ae/20230409/بابا-الفاتيكان-يحث-على-متابعة-مسارات-السلام-والمصالحة-في-خطاب-عيد-الفصح-1075715676.html
بابا الفاتيكان يحث على متابعة مسارات السلام والمصالحة في خطاب عيد الفصح
بابا الفاتيكان يحث على متابعة مسارات السلام والمصالحة في خطاب عيد الفصح
ألقى بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، اليوم الأحد، خطابا بمناسبة عيد الفصح للكاثوليك، والذي ركّز فيه على السلام والمصالحة في الصراع في أوكرانيا، وفي أماكن أخرى... 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T13:39+0000
2023-04-09T13:39+0000
2023-04-09T13:39+0000
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وقال البابا فرنسيس في خطابه بمناسبة عيد الفصح، الذي ألقاه في كاتدرائية القديس بطرس في مدينة الفاتيكان: "دعونا نسرع في التغلب على صراعاتنا وانقساماتنا، ونفتح قلوبنا لمن هم في أمس الحاجة إليها، دعونا نسارع إلى اتباع دروب السلام والأخوة".وكرس البابا فرنسيس الثاني جزءا من خطاب عيد الفصح للوضع في العالم، مع التركيز على تونس ولبنان وهايتي وإثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.ومن جهة أخرى، أعرب بابا الفاتيكان في خطابه لعيد الفصح، الذي حضره قرابة 100 ألف شخص في ساحة القديس بطرس، عن قلقه إزاء الاشتباكات في الأراضي المقدسة، داعيا إلى "استئناف الحوار في جو من الثقة والاحترام المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين".وفي يوم الجمعة الماضي، أعلن رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، ليونيد سيفاستيانوف، أن البابا فرنسيس، يدعو إلى هدنة في أوكرانيا خلال احتفالات الكاثوليك والأرثوذكس بعيد الفصح.وفي الأسبوع الماضي، دخل البابا فرنسيس الثاني المستشفى، لإصابته بالتهاب الشعب الهوائية لمدة 3 أيام في روما، وكان عليه أن يغيب عن طريق الصليب التقليدي في حفل الكولوسيوم، يوم الجمعة الماضي، بسبب مشاكل صحية.
https://sputnikarabic.ae/20230401/البابا-فرانسيس-يغادر-المستشفى-ويقول-مازحا-ما-زلت-على-قيد-الحياة-فيديو-1075399724.html
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
بابا الفاتيكان يحث على متابعة مسارات السلام والمصالحة في خطاب عيد الفصح
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ألقى بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، اليوم الأحد، خطابا بمناسبة عيد الفصح للكاثوليك، والذي ركّز فيه على السلام والمصالحة في الصراع في أوكرانيا، وفي أماكن أخرى من العالم.
وقال البابا فرنسيس في خطابه
بمناسبة عيد الفصح، الذي ألقاه في كاتدرائية القديس بطرس في مدينة الفاتيكان: "دعونا نسرع في التغلب على صراعاتنا وانقساماتنا، ونفتح قلوبنا لمن هم في أمس الحاجة إليها، دعونا نسارع إلى اتباع دروب السلام والأخوة".
وكرس البابا فرنسيس الثاني جزءا من خطاب عيد الفصح للوضع في العالم، مع التركيز على تونس ولبنان وهايتي وإثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ومن جهة أخرى، أعرب بابا الفاتيكان في خطابه لعيد الفصح، الذي حضره قرابة 100 ألف شخص في ساحة القديس بطرس، عن قلقه إزاء الاشتباكات في الأراضي المقدسة، داعيا إلى "استئناف الحوار في جو من الثقة والاحترام المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وفي يوم الجمعة الماضي، أعلن رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، ليونيد سيفاستيانوف، أن البابا فرنسيس، يدعو إلى هدنة في أوكرانيا
خلال احتفالات الكاثوليك والأرثوذكس بعيد الفصح.
وفي الأسبوع الماضي، دخل البابا فرنسيس الثاني المستشفى، لإصابته بالتهاب الشعب الهوائية لمدة 3 أيام في روما، وكان عليه أن يغيب عن طريق الصليب التقليدي في حفل الكولوسيوم، يوم الجمعة الماضي، بسبب مشاكل صحية.