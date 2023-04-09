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https://sputnikarabic.ae/20230409/بعد-مهلة-48-ساعة-وزير-الخارجية-التشادي-يؤكد-رحيل-السفير-الألماني-عن-البلاد-1075713637.html
بعد مهلة 48 ساعة.. وزير الخارجية التشادي يؤكد رحيل السفير الألماني عن البلاد
بعد مهلة 48 ساعة.. وزير الخارجية التشادي يؤكد رحيل السفير الألماني عن البلاد
أكد مسؤولون في تشاد، اليوم الأحد، أن السفير الألماني الذي أعلنته نجامينا "شخصا غير مرغوب فيه" بسبب "سلوكه غير اللائق" تم طرده من البلاد مساء أمس السبت. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T12:47+0000
2023-04-09T12:48+0000
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ويوم الجمعة، طلبت حكومة محمد إدريس ديبي إتنو الذي أعلن رئيسا للبلاد قبل عامين من الدبلوماسي الألماني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة بسبب "عدم احترامه للأعراف الدبلوماسية".قال وزير الخارجية التشادي محمد صالح النظيف: "السفير الألماني لدى تشاد يان كريستيان غوردون كريكه، سافر على متن رحلة للخطوط الجوية الفرنسية مساء السبت"، بحسب "فرانس برس".وتم تأكيد رحيل السفير الألماني من قبل المتحدث باسم الحكومة عزيز محمد صالح. ولم يحدد المسؤولون الأسباب الدقيقة لطرده.لكن مسؤولا في الحكومة التشادية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قال إن نجامينا وجهت انتقادات للدبلوماسي بسبب "تدخله كثيرا" في "حكم البلاد"، فضلا عن "تصريحاته التي تنزع إلى إثارة الانقسام بين التشاديين".وكان كريكه قد عُين سفيراً في تشاد في يوليو/ تموز 2021، بعد أن شغل مناصب مماثلة في النيجر وأنغولا والفيليبين، كذلك كان ممثل ألمانيا الخاص لمنطقة الساحل.
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أخبار تشاد, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تشاد, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بعد مهلة 48 ساعة.. وزير الخارجية التشادي يؤكد رحيل السفير الألماني عن البلاد

12:47 GMT 09.04.2023 (تم التحديث: 12:48 GMT 09.04.2023)
© AFP 2023 / -رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© AFP 2023 / -
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أكد مسؤولون في تشاد، اليوم الأحد، أن السفير الألماني الذي أعلنته نجامينا "شخصا غير مرغوب فيه" بسبب "سلوكه غير اللائق" تم طرده من البلاد مساء أمس السبت.
ويوم الجمعة، طلبت حكومة محمد إدريس ديبي إتنو الذي أعلن رئيسا للبلاد قبل عامين من الدبلوماسي الألماني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة بسبب "عدم احترامه للأعراف الدبلوماسية".
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أمس, 18:04 GMT
قال وزير الخارجية التشادي محمد صالح النظيف: "السفير الألماني لدى تشاد يان كريستيان غوردون كريكه، سافر على متن رحلة للخطوط الجوية الفرنسية مساء السبت"، بحسب "فرانس برس".
وتم تأكيد رحيل السفير الألماني من قبل المتحدث باسم الحكومة عزيز محمد صالح. ولم يحدد المسؤولون الأسباب الدقيقة لطرده.
لكن مسؤولا في الحكومة التشادية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قال إن نجامينا وجهت انتقادات للدبلوماسي بسبب "تدخله كثيرا" في "حكم البلاد"، فضلا عن "تصريحاته التي تنزع إلى إثارة الانقسام بين التشاديين".
وكان كريكه قد عُين سفيراً في تشاد في يوليو/ تموز 2021، بعد أن شغل مناصب مماثلة في النيجر وأنغولا والفيليبين، كذلك كان ممثل ألمانيا الخاص لمنطقة الساحل.
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