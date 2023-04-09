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https://sputnikarabic.ae/20230409/بولندا-تسلم-200-ناقلة-جند-مصفحة-إلى-أوكرانيا-1075701474.html
بولندا تسلم 200 ناقلة جند مصفحة إلى أوكرانيا
بولندا تسلم 200 ناقلة جند مصفحة إلى أوكرانيا
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن وارسو سترسل 200 ناقلة جند مصفحة من طراز "روسوماك" إلى كييف. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T07:49+0000
2023-04-09T07:49+0000
العالم
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وكتب زيلينسكي على قناته في "تلغرام": "الآن 100 [ستتلقى أوكرانيا] و100 لاحقًا. وكذلك قذائف هاون ذاتية الدفع، وصواريخ إضافية، وطائرات ميغ".في 5 أبريل/نيسان، قال زيلينسكي، خلال زيارته إلى وارسو، إنه لن تكون هناك حدود بين أوكرانيا وبولندا في المستقبل. وبحسبه، لن تكون هناك "حدود سياسية واقتصادية وتاريخية".في اليوم التالي، وصفت السفيرة البولندية السابقة لدى روسيا، كاتارزينا بيلتشينسكا نالينتش، فكرة إنشاء دولة واحدة مع أوكرانيا بأنها خادعة وخطيرة. ووفقًا لها، فإن رؤية الاتحاد البولندي الأوكراني "قد تكون جذابة على مستوى الأفكار، لكنها لا تصمد أمام مواجهة الواقع"، نظرًا لأن الاقتصاد الأوكراني مدمر تمامًا، فإن البلاد لديها أيضًا جدية ديموغرافية واجتماعية و مشاكل جنائية.
https://sputnikarabic.ae/20230204/إعلام-أوكرانيا-يمكن-أن-تستلم-160-دبابة-ليوبارد1-من-مخزون-الصناعة-الألمانية-1073105210.html
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العالم
العالم

بولندا تسلم 200 ناقلة جند مصفحة إلى أوكرانيا

07:49 GMT 09.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن وارسو سترسل 200 ناقلة جند مصفحة من طراز "روسوماك" إلى كييف.
وكتب زيلينسكي على قناته في "تلغرام": "الآن 100 [ستتلقى أوكرانيا] و100 لاحقًا. وكذلك قذائف هاون ذاتية الدفع، وصواريخ إضافية، وطائرات ميغ".
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في 5 أبريل/نيسان، قال زيلينسكي، خلال زيارته إلى وارسو، إنه لن تكون هناك حدود بين أوكرانيا وبولندا في المستقبل. وبحسبه، لن تكون هناك "حدود سياسية واقتصادية وتاريخية".
في اليوم التالي، وصفت السفيرة البولندية السابقة لدى روسيا، كاتارزينا بيلتشينسكا نالينتش، فكرة إنشاء دولة واحدة مع أوكرانيا بأنها خادعة وخطيرة. ووفقًا لها، فإن رؤية الاتحاد البولندي الأوكراني "قد تكون جذابة على مستوى الأفكار، لكنها لا تصمد أمام مواجهة الواقع"، نظرًا لأن الاقتصاد الأوكراني مدمر تمامًا، فإن البلاد لديها أيضًا جدية ديموغرافية واجتماعية و مشاكل جنائية.
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