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https://sputnikarabic.ae/20230409/تايوان-ترصد-اقتراب-58-طائرة-صينية-من-الجزيرة-1075699695.html
تايوان ترصد اقتراب 58 طائرة صينية من الجزيرة
تايوان ترصد اقتراب 58 طائرة صينية من الجزيرة
رصدت القوات المسلحة التايوانية، اليوم الأحد، اقتراب 58 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني على خلفية التدريبات العسكرية الجارية لجيش التحرير الشعبي الصيني... 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T06:34+0000
2023-04-09T06:34+0000
العالم
أخبار تايوان
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وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع التايوانية: "اعتبارًا من الساعة 12:00 (07:00 بتوقيت موسكو) في 9 أبريل/نيسان، تم رصد 58 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي تقترب من الجزيرة. يشار إلى أننا نتحدث بشكل خاص عن مقاتلات J-10 وJ-11 و J-16 والقاذفة الاستراتيجية H-6 وطائرة النقل العسكرية Y-20 وغيرها".قال شى يي، المتحدث باسم منطقة قيادة القتال الشرقية في جيش التحرير الشعبي الصيني، يوم السبت، إن القوات المسلحة الصينية تقوم بمناورات ودوريات فى البحر والمجال حول تايوان في الفترة من 8 إلى 10 أبريل وفقا لخطة التدريب القتالي. وقال إن التدريبات هي تحذير لقوى الاستقلال المؤيدة لتايوان، وهي إجراء ضروري لحماية سيادة الصين وسلامة أراضيها.يشار إلى أن 31 طائرة عبرت ما يسمى بالخط المتوسط ​​لمضيق تايوان، يوم أمس السبت، ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.كما أعلنت وزارة الدفاع في الجزيرة أن تسع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي اقتربت من تايوان.
https://sputnikarabic.ae/20230408/8-سفن-و42-مقاتلة-صينية-تعبر-الخط-المتوسط-في-مضيق-تايوان-1075671744.html
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العالم, أخبار تايوان
العالم, أخبار تايوان

تايوان ترصد اقتراب 58 طائرة صينية من الجزيرة

06:34 GMT 09.04.2023
© Fotolia / SeanPavonePhoto / تايوان
تايوان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© Fotolia / SeanPavonePhoto /
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رصدت القوات المسلحة التايوانية، اليوم الأحد، اقتراب 58 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني على خلفية التدريبات العسكرية الجارية لجيش التحرير الشعبي الصيني في منطقة المياه والمجال الجوي حول الجزيرة لليوم الثاني.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع التايوانية: "اعتبارًا من الساعة 12:00 (07:00 بتوقيت موسكو) في 9 أبريل/نيسان، تم رصد 58 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي تقترب من الجزيرة. يشار إلى أننا نتحدث بشكل خاص عن مقاتلات J-10 وJ-11 و J-16 والقاذفة الاستراتيجية H-6 وطائرة النقل العسكرية Y-20 وغيرها".
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
8 سفن و42 مقاتلة صينية تعبر "الخط المتوسط" في مضيق تايوان
أمس, 09:43 GMT
قال شى يي، المتحدث باسم منطقة قيادة القتال الشرقية في جيش التحرير الشعبي الصيني، يوم السبت، إن القوات المسلحة الصينية تقوم بمناورات ودوريات فى البحر والمجال حول تايوان في الفترة من 8 إلى 10 أبريل وفقا لخطة التدريب القتالي. وقال إن التدريبات هي تحذير لقوى الاستقلال المؤيدة لتايوان، وهي إجراء ضروري لحماية سيادة الصين وسلامة أراضيها.
يشار إلى أن 31 طائرة عبرت ما يسمى بالخط المتوسط ​​لمضيق تايوان، يوم أمس السبت، ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.
كما أعلنت وزارة الدفاع في الجزيرة أن تسع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي اقتربت من تايوان.
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