https://sputnikarabic.ae/20230409/تحليل-وراثي-جديد-يكشف-معلومات-فريدة-حول-الماموث-1075722237.html
تحليل وراثي جديد يكشف معلومات فريدة حول "الماموث"
تحليل وراثي جديد يكشف معلومات فريدة حول "الماموث"
كشف أكبر تحليل على الإطلاق للبيانات الوراثية لحيوان "الماموث الصوفي"، عن معلومات جديدة حول أيقونة العصر الجليدي الذي ينتمي إلى فصيلة الفيلة. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T17:19+0000
2023-04-09T17:19+0000
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ومن بين المعلومات، التي أظهرتها الدراسة الحديثة، تفاصيل حول شعره المنتفش وأذنيه الصغيرتين، وقدرته على تحمل البرودة وتخزين الشحوم، بالإضافة إلى شمع آذانه الجاف، وذلك حسب صحيفة "غارديان" البريطانية.وقال باحثون، إنهم "حللوا الشريط الوراثي لثلاثة وعشرين من حيوانات الماموث الصوفي، استناداً إلى بقايا محفوظة في التربة الصقيعية السيبيرية، ثم قارنوها بالشريط الوراثي لثمانية وعشرين فيلاً آسيويًا وأفريقيًا من العصر الحديث".من جهته، قال لاف دالين المتخصص في علم الوراثة التطوري في مركز الحفريات القديمة في ستوكهولم وأحد كبار كتاب الدراسة: "ربما كان للماموث في دراستنا الذي عاش قبل 700 ألف عام أذنان أكبر من أذني حيوانات الماموث التي عاشت في العصر الجليدي الأخير".كما أظهرت الدراسة الجديدة أن "92 في المئة من الطفرات الفريدة ظهرت بالفعل منذ نشأة الماموث، مع استمرار التطور في سمات بعينها، فعلى سبيل المثال، استمر فراء حيوانات الماموث في الانتفاش وآذانها في الصغر بمرور الوقت".
https://sputnikarabic.ae/20150317/1013742115.html
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منوعات, السويد, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, السويد, أخبار العالم الآن, الأخبار
تحليل وراثي جديد يكشف معلومات فريدة حول "الماموث"
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كشف أكبر تحليل على الإطلاق للبيانات الوراثية لحيوان "الماموث الصوفي"، عن معلومات جديدة حول أيقونة العصر الجليدي الذي ينتمي إلى فصيلة الفيلة.
ومن بين المعلومات، التي أظهرتها الدراسة الحديثة، تفاصيل حول شعره المنتفش وأذنيه الصغيرتين، وقدرته على تحمل البرودة وتخزين الشحوم، بالإضافة إلى شمع آذانه الجاف، وذلك حسب صحيفة
"غارديان" البريطانية.
وقال باحثون، إنهم "حللوا الشريط الوراثي لثلاثة وعشرين من حيوانات الماموث الصوفي، استناداً إلى بقايا محفوظة في التربة الصقيعية السيبيرية، ثم قارنوها بالشريط الوراثي لثمانية وعشرين فيلاً آسيويًا وأفريقيًا من العصر الحديث".
من جهته، قال لاف دالين المتخصص في علم الوراثة التطوري في مركز الحفريات القديمة في ستوكهولم وأحد كبار كتاب الدراسة: "ربما كان للماموث في دراستنا الذي عاش قبل 700 ألف عام أذنان أكبر من أذني حيوانات الماموث التي عاشت في العصر الجليدي الأخير".
كما أظهرت الدراسة الجديدة أن "92 في المئة من الطفرات الفريدة ظهرت بالفعل منذ نشأة الماموث
، مع استمرار التطور في سمات بعينها، فعلى سبيل المثال، استمر فراء حيوانات الماموث في الانتفاش وآذانها في الصغر بمرور الوقت".