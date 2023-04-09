عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230409/تحليل-وراثي-جديد-يكشف-معلومات-فريدة-حول-الماموث-1075722237.html
تحليل وراثي جديد يكشف معلومات فريدة حول "الماموث"
تحليل وراثي جديد يكشف معلومات فريدة حول "الماموث"
كشف أكبر تحليل على الإطلاق للبيانات الوراثية لحيوان "الماموث الصوفي"، عن معلومات جديدة حول أيقونة العصر الجليدي الذي ينتمي إلى فصيلة الفيلة. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T17:19+0000
2023-04-09T17:19+0000
مجتمع
منوعات
السويد
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101978/94/1019789465_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4226e7e4a6573ecec17888f3b7035e67.jpg
ومن بين المعلومات، التي أظهرتها الدراسة الحديثة، تفاصيل حول شعره المنتفش وأذنيه الصغيرتين، وقدرته على تحمل البرودة وتخزين الشحوم، بالإضافة إلى شمع آذانه الجاف، وذلك حسب صحيفة "غارديان" البريطانية.وقال باحثون، إنهم "حللوا الشريط الوراثي لثلاثة وعشرين من حيوانات الماموث الصوفي، استناداً إلى بقايا محفوظة في التربة الصقيعية السيبيرية، ثم قارنوها بالشريط الوراثي لثمانية وعشرين فيلاً آسيويًا وأفريقيًا من العصر الحديث".من جهته، قال لاف دالين المتخصص في علم الوراثة التطوري في مركز الحفريات القديمة في ستوكهولم وأحد كبار كتاب الدراسة: "ربما كان للماموث في دراستنا الذي عاش قبل 700 ألف عام أذنان أكبر من أذني حيوانات الماموث التي عاشت في العصر الجليدي الأخير".كما أظهرت الدراسة الجديدة أن "92 في المئة من الطفرات الفريدة ظهرت بالفعل منذ نشأة الماموث، مع استمرار التطور في سمات بعينها، فعلى سبيل المثال، استمر فراء حيوانات الماموث في الانتفاش وآذانها في الصغر بمرور الوقت".
https://sputnikarabic.ae/20150317/1013742115.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101978/94/1019789465_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_60fd4b7a8563084dcec3bf4ce2654efa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, السويد, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, السويد, أخبار العالم الآن, الأخبار

تحليل وراثي جديد يكشف معلومات فريدة حول "الماموث"

17:19 GMT 09.04.2023
© Sputnik . Aleksei Kudenkoتمثال للماموث في ريف مدينة خانتي مانسيسكي في روسيا
تمثال للماموث في ريف مدينة خانتي مانسيسكي في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© Sputnik . Aleksei Kudenko
تابعنا عبرTelegram
كشف أكبر تحليل على الإطلاق للبيانات الوراثية لحيوان "الماموث الصوفي"، عن معلومات جديدة حول أيقونة العصر الجليدي الذي ينتمي إلى فصيلة الفيلة.
ومن بين المعلومات، التي أظهرتها الدراسة الحديثة، تفاصيل حول شعره المنتفش وأذنيه الصغيرتين، وقدرته على تحمل البرودة وتخزين الشحوم، بالإضافة إلى شمع آذانه الجاف، وذلك حسب صحيفة "غارديان" البريطانية.
وقال باحثون، إنهم "حللوا الشريط الوراثي لثلاثة وعشرين من حيوانات الماموث الصوفي، استناداً إلى بقايا محفوظة في التربة الصقيعية السيبيرية، ثم قارنوها بالشريط الوراثي لثمانية وعشرين فيلاً آسيويًا وأفريقيًا من العصر الحديث".
هوانغ وو سوك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2015
مجتمع
العالم الكوري الذي استنسخ الكلب يأمل بأن يستنسخ الماموث"ياقوت"
17 مارس 2015, 14:13 GMT
من جهته، قال لاف دالين المتخصص في علم الوراثة التطوري في مركز الحفريات القديمة في ستوكهولم وأحد كبار كتاب الدراسة: "ربما كان للماموث في دراستنا الذي عاش قبل 700 ألف عام أذنان أكبر من أذني حيوانات الماموث التي عاشت في العصر الجليدي الأخير".
كما أظهرت الدراسة الجديدة أن "92 في المئة من الطفرات الفريدة ظهرت بالفعل منذ نشأة الماموث، مع استمرار التطور في سمات بعينها، فعلى سبيل المثال، استمر فراء حيوانات الماموث في الانتفاش وآذانها في الصغر بمرور الوقت".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:25 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала