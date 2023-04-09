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https://sputnikarabic.ae/20230409/تسمم-أكثر-من-135-شخصا-ووفاة-حالة-واحدة-في-كندا-بسبب-انقطاع-الكهرباء-1075699935.html
تسمم أكثر من 135 شخصا ووفاة حالة واحدة في كندا بسبب انقطاع الكهرباء
تسمم أكثر من 135 شخصا ووفاة حالة واحدة في كندا بسبب انقطاع الكهرباء
تعرض ما لا يقل عن 135 مواطنا في كندا لحالات تسمم بغاز أول أكسيد الكربون، في مونتريال ‏في مقاطعة كيبيك الكندية، أثناء انتظارهم عودة التيار الكهربائي، الذي انقطع... 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T06:48+0000
2023-04-09T06:48+0000
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وأفاد مسؤول في الصحة العامة في مونتريال، أمس السبت، بأن 135 شخصا في المدينة عولجوا من التسمم بالغاز منذ يوم الأربعاء الماضي، بينما توفي شخص واحد فقط، وفقا لقناة "سي بي سي" الكندية.وأوضح نائب المدير الطبي في مونتريال للصحة العامة، الدكتور ديفيد كايزر، أن الحالات المتضررة من التسمم تتعلق في المقام الأول بأشخاص يستخدمون مواقد الشواء، أو مواقد التخييم في الداخل للتدفئة أو الطهي، فضلا عن أن المولدات التي يستخدموها قريبة جدا من المنازل أو بالقرب من مداخل الهواء.وبيّن كايزر أن "أول أكسيد الكربون هو غاز لا يملك رائحة أو طعم، ولا يمكن رؤيته، ويتم إنتاجه عندما يتم حرق شيء ما".وأشار إلى أن الأعراض المتنوعة للتسمم بأول أكسيد الكربون يمكن أن تجعل من الصعب اكتشافها، لكنه حث الأشخاص في مونتريال الذين يقومون بفحص أحبائهم في المناطق الأكثر تضررا، بمراقبة ظهور أعراض عليهم، مثل الصداع والغثيان والإرهاق وفقدان الوعي، بالنسبة للحالات الخطيرة.من ناحيتها، أكدت شركة الكهرباء العامة في مقاطعة كيبيك الكندية "هيدرو-كيبيك"، أنها تعمل طوال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، على إعادة الطاقة إلى أكثر من 130 ألف عميل - معظمهم في مونتريال - ما زالوا من دون كهرباء بعد العاصفة الجليدية، يوم الأربعاء الماضي.وبيّنت في مؤتمر صحفي، أمس السبت، أن معظم حالات الانقطاع نتجت عن قطع الأشجار.وقالت إنها تأمل أن تستعيد معظم الأسر الطاقة الكهربائية بحلول نهاية عطلة نهاية الأسبوع، لكنها لا تستطيع إعطاء جدول زمني دقيق، مشيرة إلى أن البعض قد يظل دون كهرباء حتى يوم غد الاثنين.
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أخبار كندا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

تسمم أكثر من 135 شخصا ووفاة حالة واحدة في كندا بسبب انقطاع الكهرباء

06:48 GMT 09.04.2023
© AFP 2023 / ANDREJ IVANOVموظفو شركة "هيدرو-كيبيك" يعملون على إصلاح خطوط الكهرباء في 7 نيسان/ أبريل 2023 في مونتريال بكندا، بعد أن ضربت الأمطار المتجمدة أجزاء من كيبيك وأونتاريو في 5 أبريل
موظفو شركة هيدرو-كيبيك يعملون على إصلاح خطوط الكهرباء في 7 نيسان/ أبريل 2023 في مونتريال بكندا، بعد أن ضربت الأمطار المتجمدة أجزاء من كيبيك وأونتاريو في 5 أبريل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
موظفو شركة "هيدرو-كيبيك" يعملون على إصلاح خطوط الكهرباء في 7 نيسان/ أبريل 2023 في مونتريال بكندا، بعد أن ضربت الأمطار المتجمدة أجزاء من كيبيك وأونتاريو في 5 أبريل
© AFP 2023 / ANDREJ IVANOV
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تعرض ما لا يقل عن 135 مواطنا في كندا لحالات تسمم بغاز أول أكسيد الكربون، في مونتريال ‏في مقاطعة كيبيك الكندية، أثناء انتظارهم عودة التيار الكهربائي، الذي انقطع نتيجة هطول الأمطار الجليدية ‏في يوم الأربعاء الماضي.‏
وأفاد مسؤول في الصحة العامة في مونتريال، أمس السبت، بأن 135 شخصا في المدينة عولجوا من التسمم بالغاز منذ يوم الأربعاء الماضي، بينما توفي شخص واحد فقط، وفقا لقناة "سي بي سي" الكندية.
وأوضح نائب المدير الطبي في مونتريال للصحة العامة، الدكتور ديفيد كايزر، أن الحالات المتضررة من التسمم تتعلق في المقام الأول بأشخاص يستخدمون مواقد الشواء، أو مواقد التخييم في الداخل للتدفئة أو الطهي، فضلا عن أن المولدات التي يستخدموها قريبة جدا من المنازل أو بالقرب من مداخل الهواء.
وبيّن كايزر أن "أول أكسيد الكربون هو غاز لا يملك رائحة أو طعم، ولا يمكن رؤيته، ويتم إنتاجه عندما يتم حرق شيء ما".
وأشار إلى أن الأعراض المتنوعة للتسمم بأول أكسيد الكربون يمكن أن تجعل من الصعب اكتشافها، لكنه حث الأشخاص في مونتريال الذين يقومون بفحص أحبائهم في المناطق الأكثر تضررا، بمراقبة ظهور أعراض عليهم، مثل الصداع والغثيان والإرهاق وفقدان الوعي، بالنسبة للحالات الخطيرة.
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من ناحيتها، أكدت شركة الكهرباء العامة في مقاطعة كيبيك الكندية "هيدرو-كيبيك"، أنها تعمل طوال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، على إعادة الطاقة إلى أكثر من 130 ألف عميل - معظمهم في مونتريال - ما زالوا من دون كهرباء بعد العاصفة الجليدية، يوم الأربعاء الماضي.
وبيّنت في مؤتمر صحفي، أمس السبت، أن معظم حالات الانقطاع نتجت عن قطع الأشجار.
وقالت إنها تأمل أن تستعيد معظم الأسر الطاقة الكهربائية بحلول نهاية عطلة نهاية الأسبوع، لكنها لا تستطيع إعطاء جدول زمني دقيق، مشيرة إلى أن البعض قد يظل دون كهرباء حتى يوم غد الاثنين.
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