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تصاعد دخان سام في هامبورغ الألمانية إثر حريق كبير... صور وفيديو
تصاعد دخان سام في هامبورغ الألمانية إثر حريق كبير... صور وفيديو
أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأحد، بأن حريقا كبيرا في مدينة هامبورغ الألمانية أدى إلى تصاعد ‏عمود من الدخان الخطير في الهواء، مما دفع السلطات إلى إصدار... 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T10:09+0000
2023-04-09T10:09+0000
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وذكرت صحيفة "شبيغل" الألمانية، أن النيران مستعرة داخل مستودعين في حي روتنبورغ سورت، في هامبورغ.وأضافت أنه تم تنبيه السكان المحليين لخطر "غازات الدخان والمكونات الكيماوية في الهواء"، وصدرت تعليمات بإغلاق النوافذ والأبواب وإغلاق أجهزة التهوية والتكييف.وقالت صحيفة "شبيغل" إن تحذيرا رسميا صنف الحريق والدخان على أنهما "خطر شديد".بينما أفاد مذيع في إذاعة "إن دي آر" الألمانية، بأنه يعتقد أن "كبريتيد الهيدروجين" يتسرب في موقع الحريق.
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أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تصاعد دخان سام في هامبورغ الألمانية إثر حريق كبير... صور وفيديو

10:09 GMT 09.04.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenkoحريق
حريق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
حريق
© AP Photo / Andrew Kravchenko
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أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأحد، بأن حريقا كبيرا في مدينة هامبورغ الألمانية أدى إلى تصاعد ‏عمود من الدخان الخطير في الهواء، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من "الخطر الشديد".‏
وذكرت صحيفة "شبيغل" الألمانية، أن النيران مستعرة داخل مستودعين في حي روتنبورغ سورت، في هامبورغ.
وأضافت أنه تم تنبيه السكان المحليين لخطر "غازات الدخان والمكونات الكيماوية في الهواء"، وصدرت تعليمات بإغلاق النوافذ والأبواب وإغلاق أجهزة التهوية والتكييف.
وقالت صحيفة "شبيغل" إن تحذيرا رسميا صنف الحريق والدخان على أنهما "خطر شديد".
بينما أفاد مذيع في إذاعة "إن دي آر" الألمانية، بأنه يعتقد أن "كبريتيد الهيدروجين" يتسرب في موقع الحريق.
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