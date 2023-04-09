تصاعد دخان سام في هامبورغ الألمانية إثر حريق كبير... صور وفيديو
© AP Photo / Andrew Kravchenkoحريق
حريق
© AP Photo / Andrew Kravchenko
أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأحد، بأن حريقا كبيرا في مدينة هامبورغ الألمانية أدى إلى تصاعد عمود من الدخان الخطير في الهواء، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من "الخطر الشديد".
وذكرت صحيفة "شبيغل" الألمانية، أن النيران مستعرة داخل مستودعين في حي روتنبورغ سورت، في هامبورغ.
وأضافت أنه تم تنبيه السكان المحليين لخطر "غازات الدخان والمكونات الكيماوية في الهواء"، وصدرت تعليمات بإغلاق النوافذ والأبواب وإغلاق أجهزة التهوية والتكييف.
🇩🇪 A toxic cloud of smoke formed in Hamburg after a major warehouse fire, media reported. Local residents are urged to close windows and doors, turn off ventilation and air conditioning. pic.twitter.com/0kf6Oa5JuK— RADAR ID INTL (@RADARIDNEWS) April 9, 2023
وقالت صحيفة "شبيغل" إن تحذيرا رسميا صنف الحريق والدخان على أنهما "خطر شديد".
#UPDATE A dense cloud of smoke rises from burning warehouses in #Hamburg, Germany.— CGTN (@CGTNOfficial) April 9, 2023
The local fire department warns of the danger of inhaling smoke and chemical components in the air . https://t.co/iS0jsU0qTL pic.twitter.com/DJEVJj8ANd
بينما أفاد مذيع في إذاعة "إن دي آر" الألمانية، بأنه يعتقد أن "كبريتيد الهيدروجين" يتسرب في موقع الحريق.